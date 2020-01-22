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مصر وبريطانيا يتفقان على 8 نقاط للشراكة الاقتصادية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ ص
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
وقعت مصر عدة اتفاقيات على مستوى التعاون الدولى، خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى فى قمة الاستثمار البريطانية الافريقية بلندن، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى مستوى التعاون الثنائي، اتفقت مصر والمملكة المتحدة على 8 نقاط للتعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهما:
-إعلان بريطانيا عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لمصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، كما ستقدم منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي، و8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص عمل الشباب.-ستعمل مصر وبريطانيا على إعداد الدراسات الفنية لعدد من مشروعات البنية التحتية.-ستدعم بريطانيا جهود مصر في تطوير
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: الوقت الحالي الأفضل للاستثمار في مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في مصر نظرا لما قامت به الدولة من إصلاحات اقتصادية جعلتها من أكثر عشر دول نامية على مستوى الاقتصادات الصاعدة محققة لإصلاحات اقتصادية. وأوضحت السعيد على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، أن مصر حاليًا لديها سوق بحجم كبيرة جدًا يمثل الشباب 60% منه، موضحة أن العالم أجمع أصبح ينظر إلى الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أنه لا يوجد أفضل من الاستثمار في الشباب المصري وقدرتهم على استخدام التكنولوجيا.
البنك-المركزى

قانون البنوك خطوة جديدة في طريق الدولة للتحول الرقمي

في أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البنوك الجديد، الذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري، كما إنه يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة. وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، فقد استعان البنك المركزي في إعداده بأفضل القوانين المقارنة والممارسات الدولية للبنوك المركزية وسلطات الرقابة المالية حول العالم وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصصين في قوانين البنوك والقواعد المالية والحوكمة.
وزير-الماليه

معيط: طرح قانون المالية الموحد للحوار المجتمعي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم نشر نسخة من مشروع قانون «المالية العامة الموحد» على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، لإدارة حوار مجتمعي حول أحكامه بالتزامن مع إحالته إلى مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم النظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي تتلقاها الوزارة حول مشروع القانون والسعي الجاد نحو الاستفادة منها؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية. وقال معيط، إنه تم دمج قانون «الموازنة العامة» وقانون «المحاسبة الحكومية» اللذين يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع «قانون المالية العامة الموحد»، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 15.87 جنيه للبيع، و15.77 جنيه للشراء.
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رانيا-المشاط

انطلاق فاعليات منتدى دافوس الاقتصادي بمشاركة المشاط

انطلقت فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسٍرية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويحتفل المنتدى هذا العام بمرور 50 عاما على انطلاق لقائه السنوي، ويتضمن برنامجه 7 محاور أساسية.
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