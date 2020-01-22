مصر وبريطانيا يتفقان على 8 نقاط للشراكة الاقتصادية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ ص

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

وقعت مصر عدة اتفاقيات على مستوى التعاون الدولى، خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى فى قمة الاستثمار البريطانية الافريقية بلندن، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى مستوى التعاون الثنائي، اتفقت مصر والمملكة المتحدة على 8 نقاط للتعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهما:

-إعلان بريطانيا عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لمصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، كما ستقدم منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي، و8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص عمل الشباب.-ستعمل مصر وبريطانيا على إعداد الدراسات الفنية لعدد من مشروعات البنية التحتية.-ستدعم بريطانيا جهود مصر في تطوير