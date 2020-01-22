أحمد مجاهد: لا يوجد تكافؤ بين أبو ريدة وشوبير

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص

أحمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، أن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة حُسمت من حيث مقعد الرئاسة حيث سينجح هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق، في الفوز بالتذكية حتى في حال ترشح أحمد شوبير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته عبر شاشة "صدى البلد". وأضاف عضو اتحاد الكرة السابق: "هاني أبو ريدة سيفوز بالتذكية، وفي حال دخول أحمد شوبير على مقعد الرئاسة سيفوز أيضًا أبو ريدة لا يوجد تكافؤ بين الطرفين، وأحمد شوبير على رأسي داخل الملعب، لكن لن يكون منافسًا قويًا ضد أبو ريدة".

وحول وضع بند "تضارب المصالح" من أجل منع شوبير في دخول الانتخابات المقبلة، كشف أحمد مجاهد: "حتى الآن لم يتم وضع لائحة الانتخابات المقبلة، لكن بند تضارب المصالح متواجدة في لائحة فيفا".وفسّر مجاهد تصريحاته: "شوبير لديه الحق أن يترشح في الانتخابات المقبلة لكن عليه أن يتنازل عن عمله الإعلامي فلا يجوز مثلاً

وحول وضع بند "تضارب المصالح" من أجل منع شوبير في دخول الانتخابات المقبلة، كشف أحمد مجاهد: "حتى الآن لم يتم وضع لائحة الانتخابات المقبلة، لكن بند تضارب المصالح متواجدة في لائحة فيفا".



وفسّر مجاهد تصريحاته: "شوبير لديه الحق أن يترشح في الانتخابات المقبلة لكن عليه أن يتنازل عن عمله الإعلامي فلا يجوز مثلاً أن يعمل رئيس نادي في اتحاد الكرة عليه بعد فوزه في الانتخابات أن يتنازل عن عمله وهذا أيضًا في عمل الإعلامي لا يجوز على أي إعلامي يعمل في الاتحاد ويعرف كواليس اتحاد الكرة ويعرضها على وسائل الإعلام".



وأكمل عضو اتحاد الكرة السابق تصريحاته: "أنا شخصيًا أتمنى تواجد شوبير في الانتخابات المقبلة، لكن موضوع بند تضارب المصالح ليس موجه إليه بالتحديد لمنعه من الانتخابات".

