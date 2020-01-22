رياضة

أحمد مجاهد: لا يوجد تكافؤ بين أبو ريدة وشوبير

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، أن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة حُسمت من حيث مقعد الرئاسة حيث سينجح هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق، في الفوز بالتذكية حتى في حال ترشح أحمد شوبير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته عبر شاشة "صدى البلد". وأضاف عضو اتحاد الكرة السابق: "هاني أبو ريدة سيفوز بالتذكية، وفي حال دخول أحمد شوبير على مقعد الرئاسة سيفوز أيضًا أبو ريدة لا يوجد تكافؤ بين الطرفين، وأحمد شوبير على رأسي داخل الملعب، لكن لن يكون منافسًا قويًا ضد أبو ريدة".
وحول وضع بند "تضارب المصالح" من أجل منع شوبير في دخول الانتخابات المقبلة، كشف أحمد مجاهد: "حتى الآن لم يتم وضع لائحة الانتخابات المقبلة، لكن بند تضارب المصالح متواجدة في لائحة فيفا".وفسّر مجاهد تصريحاته: "شوبير لديه الحق أن يترشح في الانتخابات المقبلة لكن عليه أن يتنازل عن عمله الإعلامي فلا يجوز مثلاً
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حسام البدرى (2)

البدري يكشف سبب تأجيل سفره لمتابعة المحترفين

أكد حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، أن هناك وجوهًا جديدة ستنضم للمنتخب في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هدفه الحالي هو الاستمرار في طريق سياسة الإحلال والتجديد. وقال مدرب الفراعنة: "سيكون هناك عناصر جديدة ستنضم للمنتخب في المعسكر المقبل وبالطبع يأتي من أبرزهم مصطفى محمد، وهناك لاعبين آخرين مرشحة مثل أحمد أبو الفتوح وثلاثي الجونة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومروان محسن من بين الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب خاصة أنه يسير بخطى جيدة في الفترة الأخيرة، كما انضمامه سيكون حلاً بعد معاناة المنتخب في الفترة الأخيرة من مركز رأس الحربة".
وليد-أزارو

رسميًا.. وليد أزارو إلى الإتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري لدعم صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات الشتوية الجاري، ورحب نادي الاتفاق باللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو" . وكان وافق النادي الأهلي في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء على إعارة وليد ازارو مهاجم الفريق لنادي الأتفاق مقابل 200 ألف دولار، وتم التراجع عن شرط أحقية الشراء والبيع ليصبح ازارو لاعبا في الأهلي من جديد مع بداية الموسم القادم.
حسام- البدري

البدري: المنتخب يحتاج للانسجام.. والأجندة غير كافية

أكد حسام البدري، مدرب المنتخب الوطني، أن البعض أساء فهم تصريحاته بشأن عدم إفراز الدوري الممتاز لعناصر جديدة، مشيرًا إلى أنه يحتاج فترات توقف إضافية قبل معسكر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. وقال: "هناك من يتعمد إساءة فهم تصريحاتي، أعاتب البعض بعدما تردد أنني أولد الإحباط للاعبي الدوري، لكن تصريحي بشأن عدم إفراز الدوري لعناصر جديدة تم فهمه بشكل خاطئ، والقوام الأساسي موجود، لكني كنت أتمنى ظهور 8 عناصر جديدة بعيدًا عن القوام لخلق المنافسة حتى تتسع دائرة الاختيارات قبل اختيار قائمة المعسكر وتكون المنافسة لصالح المنتخب".
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هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

شوبير: أبو ريدة جمد لجنة الانضباط بسبب إيقاف مرتضى

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، نيته الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة على مقعد الرئاسة، كما كشف شوبير بأن اتحاد الكرة جمد نشاط لجنة الانضباط بسبب معاقبة مرتضى منصور رئيس الزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج (الماتش) عبر قناة صدى البلد. وقال حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق: "نعم أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، إذا سارت ظروفي المهنية بشكل طبيعي كما هي الآن، وبالطبع سأترشح على مقعد الرئيس. لن أدخل مجلس إدارة اتحاد الكرة مجددا إلا رئيسا، وإلا فلن أترشح".
تقنية-الفيديو‎

تكثيف برنامج تدريب الحكام على الـ«VAR»

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، اتفقت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والجهة التابعة له المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" والمعرفة بـ"IFAP"، على تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الـ"VAR"، بحيث ينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل بدلا من 8 أشهر، مضيفًا أن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية.
الزناتي - أحمد عبد الله - محمد فضل

فضل يتحدث عن اعتذار جلال وتطورات تطبيق الـ(VAR)

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن كواليس جديدة بشأن ملف تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الذي يقوده حاليا حسام البدري، وذلك حسبما أفاد في حوار مطول لقناة On Sport. وقال عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة: "إيهاب جلال اعتذر في اللحظات الأخيرة عن عدم تدريب منتخب مصر بعد أن اتفق مع الاتحاد على كل التفاصيل". وأضاف محمد فضل: "لقد كان المرشح الأول ولكنه اعتذر دون مقدمات ولم يبلغني بذلك رغم أنني كنت من يفاوضه، وبعد رفض جلال، عدنا للتحليل الكامل الذي عقدناه لكل المدربين وتم اختيار حسام البدري".
محمد صلاح

ممدوح عباس يعلق على سخرية صلاح من اتحاد الكرة

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي. وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أكن أود أن أقرأ هذه التغريدة من محمد صلاح، والتي نشرت على حسابه الشخصي، فالسخرية من اتحاد الكرة المصري السابق رغم خلافي الكبير معهم ليست واجبة، بل أكاد أؤكد أنك خسرت كثيرًا من حب وتعاطف الجماهير المصرية.. صلاح، أرجو رجاء حارًّا أن تعود صلاح بتاع زمان وليس صلاح الحالي. ونشبت خلافات بين صلاح واتحاد الكرة خلال الفترة التي كان يتولى فيها المهندس هاني أبوريدة رئاسة الاتحاد.
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