ميدو: هناك ضغوط لإجباري على الرحيل من المقاصة

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص

أحمد حسام "ميدو"

أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لمصر للمقاصة، أنه لن يستقيل من منصبه رغم غياب التوفيق عنه، مشيرًا إلى أن مسؤولي النادي يضغطون من أجل إجباره على الرحيل عن الفريق الفيومي بسبب سوء النتائج. وقال ميدو: "المقاصة يتعرض لظلم تحكيمي رهيب، لو اُستخدمت تقنية الفيديو في الدوري المصري لحصد المقاصة 7 أو 8 نقاط إضافية على الأقل، والمقاصة كان سيكون في مركز مختلف تماما، حزين لوضعنا في الدوري، لكن جميع متابعي الكرة في مصر يدركون المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق، لكن هناك سوء توفيق من المهاجمين لأننا نهدر عدة فرص".

وأكمل ميدو: "نعلم طبيعة الدوري المصري، وادي دجلة استطاع أن يحقق الفوز في آخر مباراتين ليقفز عدة مراكز بالدوري ويستقر النادي على استمرار المدرب تاكيس جونياس رغم اتخاذ قرار بإقالته بعد مروره بسوء نتائج قبلها".وتابع مدرب مصر للمقاصة: "فضَّلت تدريب المقاصة على أندية كبيرة أخرى بسبب اعتقادي وقتها بأنه يتمتع

وأكمل ميدو: "نعلم طبيعة الدوري المصري، وادي دجلة استطاع أن يحقق الفوز في آخر مباراتين ليقفز عدة مراكز بالدوري ويستقر النادي على استمرار المدرب تاكيس جونياس رغم اتخاذ قرار بإقالته بعد مروره بسوء نتائج قبلها".



وتابع مدرب مصر للمقاصة: "فضَّلت تدريب المقاصة على أندية كبيرة أخرى بسبب اعتقادي وقتها بأنه يتمتع بالهدوء والصبر ويعطي المدربين الفرصة الكاملة، لكن الحقيقة كانت غير ذلك، هناك ضغوط تمارس على المدربين لإجبارها على الرحيل".



وشدد ميدو: "ميدو لن يستقيل من منصبه، الجميع يرى المستوى الذي يقدمه الفريق، لكن هناك سوء توفيق يلازمنا، ولن أهرب من الفريق، أنا مقاتل دائما وهذا ما أنقله أيضا للاعبين حيث أطالبهم بضرورة القتال داخل الملعب".

