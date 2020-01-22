رياضة

ميدو: هناك ضغوط لإجباري على الرحيل من المقاصة

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص
أحمد حسام "ميدو"
أحمد حسام "ميدو"
أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لمصر للمقاصة، أنه لن يستقيل من منصبه رغم غياب التوفيق عنه، مشيرًا إلى أن مسؤولي النادي يضغطون من أجل إجباره على الرحيل عن الفريق الفيومي بسبب سوء النتائج. وقال ميدو: "المقاصة يتعرض لظلم تحكيمي رهيب، لو اُستخدمت تقنية الفيديو في الدوري المصري لحصد المقاصة 7 أو 8 نقاط إضافية على الأقل، والمقاصة كان سيكون في مركز مختلف تماما، حزين لوضعنا في الدوري، لكن جميع متابعي الكرة في مصر يدركون المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق، لكن هناك سوء توفيق من المهاجمين لأننا نهدر عدة فرص".
وأكمل ميدو: "نعلم طبيعة الدوري المصري، وادي دجلة استطاع أن يحقق الفوز في آخر مباراتين ليقفز عدة مراكز بالدوري ويستقر النادي على استمرار المدرب تاكيس جونياس رغم اتخاذ قرار بإقالته بعد مروره بسوء نتائج قبلها".وتابع مدرب مصر للمقاصة: "فضَّلت تدريب المقاصة على أندية كبيرة أخرى بسبب اعتقادي وقتها بأنه يتمتع
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حسام البدرى (2)

البدري يكشف سبب تأجيل سفره لمتابعة المحترفين

أكد حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، أن هناك وجوهًا جديدة ستنضم للمنتخب في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هدفه الحالي هو الاستمرار في طريق سياسة الإحلال والتجديد. وقال مدرب الفراعنة: "سيكون هناك عناصر جديدة ستنضم للمنتخب في المعسكر المقبل وبالطبع يأتي من أبرزهم مصطفى محمد، وهناك لاعبين آخرين مرشحة مثل أحمد أبو الفتوح وثلاثي الجونة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومروان محسن من بين الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب خاصة أنه يسير بخطى جيدة في الفترة الأخيرة، كما انضمامه سيكون حلاً بعد معاناة المنتخب في الفترة الأخيرة من مركز رأس الحربة".
وليد-أزارو

رسميًا.. وليد أزارو إلى الإتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري لدعم صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات الشتوية الجاري، ورحب نادي الاتفاق باللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو" . وكان وافق النادي الأهلي في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء على إعارة وليد ازارو مهاجم الفريق لنادي الأتفاق مقابل 200 ألف دولار، وتم التراجع عن شرط أحقية الشراء والبيع ليصبح ازارو لاعبا في الأهلي من جديد مع بداية الموسم القادم.
حسام- البدري

البدري: المنتخب يحتاج للانسجام.. والأجندة غير كافية

أكد حسام البدري، مدرب المنتخب الوطني، أن البعض أساء فهم تصريحاته بشأن عدم إفراز الدوري الممتاز لعناصر جديدة، مشيرًا إلى أنه يحتاج فترات توقف إضافية قبل معسكر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. وقال: "هناك من يتعمد إساءة فهم تصريحاتي، أعاتب البعض بعدما تردد أنني أولد الإحباط للاعبي الدوري، لكن تصريحي بشأن عدم إفراز الدوري لعناصر جديدة تم فهمه بشكل خاطئ، والقوام الأساسي موجود، لكني كنت أتمنى ظهور 8 عناصر جديدة بعيدًا عن القوام لخلق المنافسة حتى تتسع دائرة الاختيارات قبل اختيار قائمة المعسكر وتكون المنافسة لصالح المنتخب".
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الاهلي -والمقاصة (1)

الأهلي يفوز على المقاصة في الدوري ويعود للصدارة

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره مصر للمقاصة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحقق المارد الأحمر الفوز التاسع على التوالي، محلقًا في صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم في المسابقة المحلية، بفارق ثلاث نقاط عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير.
الأهلى -والإتحاد‎ (2)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاصة

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على مصر للمقاصة، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ11 بمسابقة الدوري الممتاز. ويدخل الأهلي هذه المباراة وعينه على الثلاثة نقاط للابتعاد أكثر بصدارة، واستمراره في سلسلة الانتصارات التي يحققا الفريق تحت قيادة رينيه فايلر حيث خاض 8 مباريات فاز في جميعهم وتصدر الجدول بـ24 نقطة. في المقابل يطمح المقاصة في تحقيق أي نتيجة إيجابية في ظل سلسلة النتائج السلبية التي يحققها أبناء الفيوم تحت قيادة أحمد حسام "ميدو"، إذ يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من عشرة مباريات.
الاهلى والمقاصة تصوير سامح ابوحسن (25)

الأهلي ضيفًا ثقيلآ على مصر للمقاصة في الدوري

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على مصر للمقاصة، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ11 بمسابقة الدوري الممتاز. يدخل الأهلي هذه المباراة وعينه على الثلاثة نقاط للابتعاد أكثر بصدارة، واستمراره في سلسلة الانتصارات التي يحققا الفريق تحت قيادة رينيه فايلر حيث خاض 8 مباريات فاز في جميعهم وتصدر الجدول بـ24 نقطة. في المقابل يطمح المقاصة في تحقيق أي نتيجة إيجابية في ظل سلسلة النتائج السلبية التي يحققها أبناء الفيوم تحت قيادة أحمد حسام "ميدو"، إذ يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من عشرة مباريات.
الأهلى -يفوز -على -حرس -الحدود‎ (3)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بالدورى

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام غدًا، الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وشهدت القائمة، انضمام صلاح محسن، الذي عاد بعد فترة من الغياب عن المباريات المحلية والإفريقية، بينما غاب النيجيري جونيور أجايي عن القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك شهدت غياب حسين الشحات، وأيمن أشرف.
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