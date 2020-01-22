الجنايني يكشف كواليس تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص

عمرو الجنايني - محمود الخطيب

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، أن هناك ظروف قهرية أدت لتأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والدوري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية: "اللوائح والقوانين سوف يتم تطبيقها على الجميع، قوي أو ضعيف، هذا الأمر بالتأكيد لا يمكن أن يتسبب في حزن أي شخص، ومنذ بداية الموسم، تحدثنا عن عدم تأجيل أي مباراة إلا بسبب المباريات الأفريقية أو الظروف الأمنية".

وتابع: "كان هناك مباراة يوم 24 وأخرى 25 للأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، عندما طلبنا من الكاف تأجيل المباريات ليومي 23 و26، لكن الكاف رد علينا بالمواعيد التي تم الإعلان عنها، والزمالك سيواجه مازيمبي في مباراة هامة جداً، وكذلك الأهلي سيلاقي النجم ثم الهلال في مباراتين قويتين، الأيام ما بين تلك