رياضة

الجنايني يكشف كواليس تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص
عمرو الجنايني - محمود الخطيب
عمرو الجنايني - محمود الخطيب
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، أن هناك ظروف قهرية أدت لتأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والدوري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية: "اللوائح والقوانين سوف يتم تطبيقها على الجميع، قوي أو ضعيف، هذا الأمر بالتأكيد لا يمكن أن يتسبب في حزن أي شخص، ومنذ بداية الموسم، تحدثنا عن عدم تأجيل أي مباراة إلا بسبب المباريات الأفريقية أو الظروف الأمنية".
وتابع: "كان هناك مباراة يوم 24 وأخرى 25 للأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، عندما طلبنا من الكاف تأجيل المباريات ليومي 23 و26، لكن الكاف رد علينا بالمواعيد التي تم الإعلان عنها، والزمالك سيواجه مازيمبي في مباراة هامة جداً، وكذلك الأهلي سيلاقي النجم ثم الهلال في مباراتين قويتين، الأيام ما بين تلك
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حسام البدرى (2)

البدري يكشف سبب تأجيل سفره لمتابعة المحترفين

أكد حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، أن هناك وجوهًا جديدة ستنضم للمنتخب في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هدفه الحالي هو الاستمرار في طريق سياسة الإحلال والتجديد. وقال مدرب الفراعنة: "سيكون هناك عناصر جديدة ستنضم للمنتخب في المعسكر المقبل وبالطبع يأتي من أبرزهم مصطفى محمد، وهناك لاعبين آخرين مرشحة مثل أحمد أبو الفتوح وثلاثي الجونة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومروان محسن من بين الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب خاصة أنه يسير بخطى جيدة في الفترة الأخيرة، كما انضمامه سيكون حلاً بعد معاناة المنتخب في الفترة الأخيرة من مركز رأس الحربة".
وليد-أزارو

رسميًا.. وليد أزارو إلى الإتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري لدعم صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات الشتوية الجاري، ورحب نادي الاتفاق باللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو" . وكان وافق النادي الأهلي في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء على إعارة وليد ازارو مهاجم الفريق لنادي الأتفاق مقابل 200 ألف دولار، وتم التراجع عن شرط أحقية الشراء والبيع ليصبح ازارو لاعبا في الأهلي من جديد مع بداية الموسم القادم.
حسام- البدري

البدري: المنتخب يحتاج للانسجام.. والأجندة غير كافية

أكد حسام البدري، مدرب المنتخب الوطني، أن البعض أساء فهم تصريحاته بشأن عدم إفراز الدوري الممتاز لعناصر جديدة، مشيرًا إلى أنه يحتاج فترات توقف إضافية قبل معسكر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. وقال: "هناك من يتعمد إساءة فهم تصريحاتي، أعاتب البعض بعدما تردد أنني أولد الإحباط للاعبي الدوري، لكن تصريحي بشأن عدم إفراز الدوري لعناصر جديدة تم فهمه بشكل خاطئ، والقوام الأساسي موجود، لكني كنت أتمنى ظهور 8 عناصر جديدة بعيدًا عن القوام لخلق المنافسة حتى تتسع دائرة الاختيارات قبل اختيار قائمة المعسكر وتكون المنافسة لصالح المنتخب".
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عمرو -الجناينى

عمرو الجنايني: هناك أخطاء تحكيمية في كل العالم

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، وعزمها على تطوير كافة الملفات المكلفة بها والملفات التي تساعد على إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم المصرية على كافة المستويات، مضيفًا أن ضيق الوقت المتاح أمام اللجنة وكثرة الملفات المفتوحة أمامها لم ينل من عزم اللجنة على المضي قدما في كل منها، غير عابئة بكون الانتهاء من هذه الملفات سيكون في عمر اللجنة أو مستقبلا مع أي إدارة تتولى شئون الاتحاد.
الإسماعيلي (2)

إنبي يخطف تعادلا مثيرًا من الإسماعيلي

بعد مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره إنبي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد الإسماعيلية»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة المسابقة، في المقابل جاء الفريق البترولي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك السابع.
باهر-المحمدي‎

باهر المحمدي يرحب بعقوبة الإسماعيلي

أبدى باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، احترامه لقرار مجلس إدارة ناديه، برئاسة إبراهيم عثمان، بعد العقوبة التي وقعت عليه من قبل مجلس الإدارة، بسبب التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها اللاعب، وطالب فيها بالرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن باهر تقبل العقوبة الموقعة عليه، من قبل مجلس إدارة الدراويش، وأنه انتظم في تدريبات المستبعدين من مباراة إنبي القادمة ولا توجد لديه أي نية لافتعال أي أزمات، موضحًا أن اللاعب لا يريد سوى موافقة نادية على رحيله.
نادي مصر

نادي مصر يهرب من منطقة الهبوط بالفوز على طنطا

حقق فريق نادي مصر، فوزًا ثمينًأ على نظيره طنطا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع مصر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر. ونجح فريق نادي مصر، في تحقيق فوزه الثاني بالدوري، فيما ظل طنطا بلا فوز للمباراة العاشرة على التوالي، منذ فوزه على وادي دجلة بهدف نظيف، في الجولة الأولى.
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