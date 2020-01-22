الجنايني يكشف كواليس تأجيل مباريات الأهلي والزمالك
٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص
عمرو الجنايني - محمود الخطيب
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، أن هناك ظروف قهرية أدت لتأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والدوري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب".
وقال رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية: "اللوائح والقوانين سوف يتم تطبيقها على الجميع، قوي أو ضعيف، هذا الأمر بالتأكيد لا يمكن أن يتسبب في حزن أي شخص، ومنذ بداية الموسم، تحدثنا عن عدم تأجيل أي مباراة إلا بسبب المباريات الأفريقية أو الظروف الأمنية".
وتابع: "كان هناك مباراة يوم 24 وأخرى 25 للأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، عندما طلبنا من الكاف تأجيل المباريات ليومي 23 و26، لكن الكاف رد علينا بالمواعيد التي تم الإعلان عنها، والزمالك سيواجه مازيمبي في مباراة هامة جداً، وكذلك الأهلي سيلاقي النجم ثم الهلال في مباراتين قويتين، الأيام ما بين تلك
وتابع: "كان هناك مباراة يوم 24 وأخرى 25 للأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، عندما طلبنا من الكاف تأجيل المباريات ليومي 23 و26، لكن الكاف رد علينا بالمواعيد التي تم الإعلان عنها، والزمالك سيواجه مازيمبي في مباراة هامة جداً، وكذلك الأهلي سيلاقي النجم ثم الهلال في مباراتين قويتين، الأيام ما بين تلك المباريات لا تسمح بالاستعداد الكامل".
وأضاف: "هناك ظروف قهرية نواجهها في بعض الوقت، الكاف جهة ونحن جهة أخرى، يتم تحديد المباريات وبالتالي نحن نقوم بتوفيق أوضاع جدول الدوري وفقا لتلك المواعيد، ولست سعيداً بالطبع بأي تأجيل لكن هناك ظروف قهرية".
واتم: "أقسم بالله لا ننظر للأسماء ومع احترامي للأهلي والزمالك وكل الأندية، نحن على مسافة واحدة، وهناك محادثات تمت لكن هذا لا يؤثر علينا، ليس هدفنا إلا مساندة الأندية، والتعديل كان منطقي بكل تأكيد".