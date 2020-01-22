الجنايني يكشف كواليس جلسته مع محمد صلاح

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص

محمد صلاح

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، عدم وجود أي أزمات شخصية مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال الجنايني : "دائما على تواصل مع محمد صلاح منذ يومي الأول في اتحاد الكرة، صلاح لاعب محترف له حقوق وعليه واجبات، لا يوجد أي أزمات شخصية بيننا وبين صلاح، نجاح صلاح من نجاحنا، ويجب أن نوفر لصلاح كل الأجواء المناسبة لكي يتواجد في المنتخب بشكل جيد ويقوده للنتائج التي نريدها، لا يوجد أي مشاكل شخصية بيننا وبين صلاح، ولا يمكن أن نتعمد وضع صعوبات أمامه".

وواصل: "لو هذا الحدث كان يخص اتحاد الكرة لكان لي حديث مع صلاح، لكن حفل الأفضل في أفريقيا لا يخصنا في النهاية، بالطبع كل مصر كانت تتمنى وجود صلاح في الحفل، ولم أقم بالدخول في تفاصيل عدم حضوره لحفل الأفضل في أفريقيا أثناء جلستي معه:.وأردف عمرو الجنايني: "صلاح قال لي أنه سيتحدث في هذا الأمر عندما يتواجد