الجنايني يكشف كواليس جلسته مع محمد صلاح
٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص
محمد صلاح
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، عدم وجود أي أزمات شخصية مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب".
وقال الجنايني : "دائما على تواصل مع محمد صلاح منذ يومي الأول في اتحاد الكرة، صلاح لاعب محترف له حقوق وعليه واجبات، لا يوجد أي أزمات شخصية بيننا وبين صلاح، نجاح صلاح من نجاحنا، ويجب أن نوفر لصلاح كل الأجواء المناسبة لكي يتواجد في المنتخب بشكل جيد ويقوده للنتائج التي نريدها، لا يوجد أي مشاكل شخصية بيننا وبين صلاح، ولا يمكن أن نتعمد وضع صعوبات أمامه".
وواصل: "لو هذا الحدث كان يخص اتحاد الكرة لكان لي حديث مع صلاح، لكن حفل الأفضل في أفريقيا لا يخصنا في النهاية، بالطبع كل مصر كانت تتمنى وجود صلاح في الحفل، ولم أقم بالدخول في تفاصيل عدم حضوره لحفل الأفضل في أفريقيا أثناء جلستي معه:.وأردف عمرو الجنايني: "صلاح قال لي أنه سيتحدث في هذا الأمر عندما يتواجد
وواصل: "لو هذا الحدث كان يخص اتحاد الكرة لكان لي حديث مع صلاح، لكن حفل الأفضل في أفريقيا لا يخصنا في النهاية، بالطبع كل مصر كانت تتمنى وجود صلاح في الحفل، ولم أقم بالدخول في تفاصيل عدم حضوره لحفل الأفضل في أفريقيا أثناء جلستي معه:.
وأردف عمرو الجنايني: "صلاح قال لي أنه سيتحدث في هذا الأمر عندما يتواجد في مصر، والمشكلة التي حدثت أو عدم حضور صلاح عن الحضور هو أمر يخص الاتحاد الأفريقي وليس الاتحاد المصري لأنهم هم جهة التنظيم".
وفيما يخص تأجيل مباريات الأهلي والزمالك، قال رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية: "اللوائح والقوانين سوف يتم تطبيقها على الجميع، قوي أو ضعيف، هذا الأمر بالتأكيد لا يمكن أن يتسبب في حزن أي شخص، ومنذ بداية الموسم، تحدثنا عن عدم تأجيل أي مباراة إلا بسبب المباريات الأفريقية أو الظروف الأمنية".