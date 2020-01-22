عمرو الجنايني عن مجاملة الزمالك: «كلام خايب»

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص

عمرو الجنايني

نفى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة ما اثير حول مجاملته لنادي الزمالك في عملية قيد لاعبه الكونغولي كابونجو كاسونجو، مشيرا الى أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال رئيس الجبلاية: عن مجاملة الزمالك في قيد كاسونجو: "كلام خايب، وعار تماما من الصحة، ونحكم باللوائح والعدل وقرارات تم اتخاذها، لا يمكن أن يكون هناك محاباة لنادي على حساب أخر، كما قلنا من قبل، لن نسمح لأي نادي بقيد لاعب إلا بعد تسوية جميع المديونيات".

وتابع عمرو الجنايني: "من يأتي لنا من أجل قيد لاعباً في قائمته يقوم أولا بتسوية أموره المالية مع اتحاد الكرة، لا يوجد أي مجاملات، ولا يوجد أي مشاكل بسبب انتمائي".واستمر رئيس الجبلاية: "لا يمكن أن أكون ظالما، هذا أمر لا أقبله بكل تأكيد، ومنذ دخولي المجال في 2006، لم أترشح لأي انتخابات، يمكن لي تقديم خدمات

وتابع عمرو الجنايني: "من يأتي لنا من أجل قيد لاعباً في قائمته يقوم أولا بتسوية أموره المالية مع اتحاد الكرة، لا يوجد أي مجاملات، ولا يوجد أي مشاكل بسبب انتمائي".



واستمر رئيس الجبلاية: "لا يمكن أن أكون ظالما، هذا أمر لا أقبله بكل تأكيد، ومنذ دخولي المجال في 2006، لم أترشح لأي انتخابات، يمكن لي تقديم خدمات وأنا متواجد في بيتي، لا أسعى لأي مصالح ولا تغريني المناصب".



وعن مساعدة اعضاء من المجلس السابق لاتحاد الكرة، قال رئيس الجبلاية: "كلام خايب وبلا أي طعم، أنا عمرو الجنايني، لا يمكن قبول هذا الأمر، أقسم بالله أنني لن أخجل من طلب المساعدة من أي زميل سابق لكن هذا لم يحدث".

