رياضة

عمرو الجنايني عن مجاملة الزمالك: «كلام خايب»

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
نفى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة ما اثير حول مجاملته لنادي الزمالك في عملية قيد لاعبه الكونغولي كابونجو كاسونجو، مشيرا الى أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال رئيس الجبلاية: عن مجاملة الزمالك في قيد كاسونجو: "كلام خايب، وعار تماما من الصحة، ونحكم باللوائح والعدل وقرارات تم اتخاذها، لا يمكن أن يكون هناك محاباة لنادي على حساب أخر، كما قلنا من قبل، لن نسمح لأي نادي بقيد لاعب إلا بعد تسوية جميع المديونيات".
وتابع عمرو الجنايني: "من يأتي لنا من أجل قيد لاعباً في قائمته يقوم أولا بتسوية أموره المالية مع اتحاد الكرة، لا يوجد أي مجاملات، ولا يوجد أي مشاكل بسبب انتمائي".واستمر رئيس الجبلاية: "لا يمكن أن أكون ظالما، هذا أمر لا أقبله بكل تأكيد، ومنذ دخولي المجال في 2006، لم أترشح لأي انتخابات، يمكن لي تقديم خدمات
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حسام البدرى (2)

البدري يكشف سبب تأجيل سفره لمتابعة المحترفين

أكد حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، أن هناك وجوهًا جديدة ستنضم للمنتخب في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هدفه الحالي هو الاستمرار في طريق سياسة الإحلال والتجديد. وقال مدرب الفراعنة: "سيكون هناك عناصر جديدة ستنضم للمنتخب في المعسكر المقبل وبالطبع يأتي من أبرزهم مصطفى محمد، وهناك لاعبين آخرين مرشحة مثل أحمد أبو الفتوح وثلاثي الجونة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومروان محسن من بين الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب خاصة أنه يسير بخطى جيدة في الفترة الأخيرة، كما انضمامه سيكون حلاً بعد معاناة المنتخب في الفترة الأخيرة من مركز رأس الحربة".
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رسميًا.. وليد أزارو إلى الإتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري لدعم صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات الشتوية الجاري، ورحب نادي الاتفاق باللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو" . وكان وافق النادي الأهلي في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء على إعارة وليد ازارو مهاجم الفريق لنادي الأتفاق مقابل 200 ألف دولار، وتم التراجع عن شرط أحقية الشراء والبيع ليصبح ازارو لاعبا في الأهلي من جديد مع بداية الموسم القادم.
حسام- البدري

البدري: المنتخب يحتاج للانسجام.. والأجندة غير كافية

أكد حسام البدري، مدرب المنتخب الوطني، أن البعض أساء فهم تصريحاته بشأن عدم إفراز الدوري الممتاز لعناصر جديدة، مشيرًا إلى أنه يحتاج فترات توقف إضافية قبل معسكر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. وقال: "هناك من يتعمد إساءة فهم تصريحاتي، أعاتب البعض بعدما تردد أنني أولد الإحباط للاعبي الدوري، لكن تصريحي بشأن عدم إفراز الدوري لعناصر جديدة تم فهمه بشكل خاطئ، والقوام الأساسي موجود، لكني كنت أتمنى ظهور 8 عناصر جديدة بعيدًا عن القوام لخلق المنافسة حتى تتسع دائرة الاختيارات قبل اختيار قائمة المعسكر وتكون المنافسة لصالح المنتخب".
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محمد صلاح

الجنايني يكشف كواليس جلسته مع محمد صلاح

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، عدم وجود أي أزمات شخصية مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال الجنايني : "دائما على تواصل مع محمد صلاح منذ يومي الأول في اتحاد الكرة، صلاح لاعب محترف له حقوق وعليه واجبات، لا يوجد أي أزمات شخصية بيننا وبين صلاح، نجاح صلاح من نجاحنا، ويجب أن نوفر لصلاح كل الأجواء المناسبة لكي يتواجد في المنتخب بشكل جيد ويقوده للنتائج التي نريدها، لا يوجد أي مشاكل شخصية بيننا وبين صلاح، ولا يمكن أن نتعمد وضع صعوبات أمامه".
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الجنايني يكشف كواليس تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، أن هناك ظروف قهرية أدت لتأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والدوري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية: "اللوائح والقوانين سوف يتم تطبيقها على الجميع، قوي أو ضعيف، هذا الأمر بالتأكيد لا يمكن أن يتسبب في حزن أي شخص، ومنذ بداية الموسم، تحدثنا عن عدم تأجيل أي مباراة إلا بسبب المباريات الأفريقية أو الظروف الأمنية".
حسام غالي

حسام غالي مطلوب في لجنة الانضباط لهذا السبب

تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، بمذكرة رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق، تطالب خلالها بالتحقيق مع حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، بسبب ما بدر منه في حق أحمد الغندور، حكم مباراة فريقه أمام أسوان ببطولة الدوري الممتاز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وتضمن تقرير أحمد الغندور حكم مباراة أسوان و الجونة بالدوري، دخول غالي في مشادة قوية مع الحكم وتطاوله عليه بالألفاظ، ما دفعه إلى طرده من المباراة، وطالبت لجنة الحكام، بمعاقبة غالي وأي عنصر من عناصر كرة القدم يتطاول على الحكام، من أجل فرض الانضباط خلال الفترة المقبلة.
عمرو الجنايني (3)

محسن صالح ينتقد عمرو الجنايني بسبب حفل الكاف

علق محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على تسلم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، جائزة أفضل اتحاد إفريقي خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، بسهل حشيش بالغردقة. وانتقد رئيس لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، موقف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري حاليًا، وكتب صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم كأفضل اتحاد في إفريقيا هل يقصد به أعضاء الاتحاد السابقين أم اللاحقين؟".
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