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لماذا يتعرض البعض للإغماء عند رؤية الدم؟

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
فوبيا الدم
فوبيا الدم
الخوف أو الشعور بالقلق يعتبر شعور طبيعي، أي جزء من الإنسانية، ولكن عندما يتواجد الخوف مع الأشياء العادية فهناك مشكلة، على سبيل المثال بعض الأشخاص لا يستطيعون النظر إلى ألوان محددة، نتيجة الاستجابة العصبية، والبعض الآخر لا يحب رؤية الحشرات، كما توجد مجموعة من الأشخاص الذين يشعرون بالاختناق في الأماكن الضيقة، كل هذه الأشياء لها مبررات علمية، وُضحت من قبل العديد من الأبحاث والدراسات، ولكن لماذا يحدث إغماء عند رؤية الدم؟، ذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
نشعر دائمًا بالخوف عند التبرع بالدم، أو القيام بفحص طبي، للتعرف على الحالة المرضية التي نعاني منها، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص فالأمر يصل إلى الإغماء والفوبيا، بعد القيام بالعديد من الدراسات توصل الباحثين إلى أن هذه الحالة تسمى بـ"النوبة الوعائية المبهمة"، تنتج من فرط تفاعل الجسم تجاه المثيرات مثل رؤية
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الأطعمة-المقلية

«الدجاج المقلي» يؤدي للموت المبكر لدى كبار السن

نحرص دائمًا على اتباع نظام غذائي صحي، مع إدراج العناصر الغذائية المهمة بالنسبة للأطفال، من أجل بناء صحي، وللحفاظ على صحة العظام، وحماية الطفل من الأمراض، فالرعاية التي يحتاجها الأطفال تشبه كثيرًا ما يحتاجه كبار السن، يحذر الخبراء من الإفراط في تناول الأطعمة المقلية، لأنها تزيد من معدلات الكوليسترول الضارة، وتؤدي إلى زيادة الوزن، لذا تعتبر كالقاتل البطيء بالنسبة لكبار السن، فبدلا من استهلاكها، يمكنك تناول الأطعمة الصحية، نقلا عن موقع "timesofindia".
صحة-الكبد

لمرضى الكبد الدهني.. إليك النظام الغذائي الأفضل

يمكن تخفيف أعراض بعض من الأمراض، من خلال أسلوب حياة صحي، مع استخدام بعض العقاقير الطبية، على سبيل المثال مرضى السكري، يتبعون دائمًا نظام غذائي من أجل ضبط معدلات السكر بالدم، ويوصى بتجنب الأطعمة التي تزيد من الالتهابات، بالنسبة لمن يعانون من التهاب المفاصل، ومن بين هذه الأمراض "مرض الكبد الدهني"، لذا يوصى بمحاولة اتباع نظام البحر المتوسط، الذي يعتمد على تناول الخضراوات والفواكه، بجانب تناول كوب من القهوة، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "healthline".
صعود السلم

تقوي العضلات وتحسن وظائف الرئة.. للسلالم فوائد كثيرة

يحاول الأطباء وخبراء التغذية دائمًا البحث عن حلول سهلة، للتخلص من الوزن الزائد، والحصول على جسم صحي، لتجنب الإصابة بالأمراض، على سبيل المثال ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، وتناول أطعمة صحية غنية بالمعادن والفيتامينات التي يتطلبها الجسم، بجانب الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما نصح به خبراء الصحة، الابتعاد عن استخدام الأسانسير، مع الالتزام بالصعود على السلالم، لتقوية العضلات والتخلص من الدهون، وذلك نقلا عن "boldsky".
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عسل-النحل

تناول الماء الدافئ مع العسل يحسن من الدورة الدموية

العسل من أكثر المكونات الصحية التي يمكن إدراجها في أي نظام غذائي، كما يستخدم كعلاج طبيعي للبشرة، حيث يعمل على مكافحة حب الشباب، لأنه يعمل كمطهر طبيعي، ويمنح البشرة الترطيب المرجو، إضافة إلى أنه يعالج جفاف البشرة، وخاصة في ليالي الشتاء الباردة، وليس ذلك فقط بل يحمي من التجاعيد وخطوط الوجه، التي تظهر عند التقدم بالعمر، لذا هل يعتبر الماء بالعسل صحيا؟ بالفعل يمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كالمساعدة في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
الحلويات

دراسة: النساء الأكثر تناول للسكريات عن الرجال

يحتاج الجسم كمية محدودة من السكريات، لذا ينصح خبراء التغذية بالحصول عليها من الفواكه، أو الأطعمة الصحية مثل التمر، وذلك لأن السكريات المضافة ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية، مثل زيادة الوزن، وعند الإفراط في الاستهلاك، يصل الأمر إلى مشكلات قلبية والإصابة بمرض السكري، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استهلاك النساء من السكر أكثر من الرجال، ربما لأن السكريات تعزز من الحالة المزاجية للنساء، خاصة عند تقلب الهرمونات، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
-فيتامين B12

للحصول على فيتامين B12.. تناول البيض والموتزاريلا

جسم الإنسان بحاجة دائمة إلى العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، على سبيل المثال يعمل البروتين على بناء العضلات بشكل صحي، وفيتامين C مضاد قوي لنزلات البرد والأنفلونزا، كما أن الحديد يلعب دورا هاما في الحفاظ على معدلات الدم، وعند حدوث أي نقص يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأنيميا، ومن أهم الفيتامينات التي يجب أن تتناول أطعمة غنية بها فيتامين B12، حيث يمنحك أظافر صحية ويعمل كمضاد قوي من الالتهابات، وتقوية المناعة، وذلك حسب تقرير نشره الموقع الهندي "timesofindia".
العسل-والقرفة

هل تساعد القرفة في فقدان الوزن؟ تنشط الدهون البنية

تتميز التوابل بعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الكركم، حيث يحتوي على مركب الكركمين، الذي يعمل على مكافحة السرطان والجذور الحرة، وبالنسبة للقرفة توجد العديد من الأبحاث التي توضح أهميتها، فهي تعمل على تنظيم السكر بالدم، كما تعزز من الجهاز المناعي بشكل كبير، حيث تتميز بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات، كما أنها تحسن من عملية الهضم، وتحمي من الإمساك والتشنجات، وتعزز أيضًا من وظائف المخ، ولكن هل تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
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