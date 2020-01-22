لماذا يتعرض البعض للإغماء عند رؤية الدم؟

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

فوبيا الدم

الخوف أو الشعور بالقلق يعتبر شعور طبيعي، أي جزء من الإنسانية، ولكن عندما يتواجد الخوف مع الأشياء العادية فهناك مشكلة، على سبيل المثال بعض الأشخاص لا يستطيعون النظر إلى ألوان محددة، نتيجة الاستجابة العصبية، والبعض الآخر لا يحب رؤية الحشرات، كما توجد مجموعة من الأشخاص الذين يشعرون بالاختناق في الأماكن الضيقة، كل هذه الأشياء لها مبررات علمية، وُضحت من قبل العديد من الأبحاث والدراسات، ولكن لماذا يحدث إغماء عند رؤية الدم؟، ذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

نشعر دائمًا بالخوف عند التبرع بالدم، أو القيام بفحص طبي، للتعرف على الحالة المرضية التي نعاني منها، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص فالأمر يصل إلى الإغماء والفوبيا، بعد القيام بالعديد من الدراسات توصل الباحثين إلى أن هذه الحالة تسمى بـ"النوبة الوعائية المبهمة"، تنتج من فرط تفاعل الجسم تجاه المثيرات مثل رؤية