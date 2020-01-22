سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

قانون البنوك خطوة جديدة في طريق الدولة للتحول الرقمي

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مناقشة قانون البنوك الجديد تمهيدا لإقراره، حيث تمت إحالته من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان، وينتظر بدء مناقشته
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٦ ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
في أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البنوك الجديد، الذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري، كما إنه يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة. وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، فقد استعان البنك المركزي في إعداده بأفضل القوانين المقارنة والممارسات الدولية للبنوك المركزية وسلطات الرقابة المالية حول العالم وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصصين في قوانين البنوك والقواعد المالية والحوكمة.
أهم مواد قانون البنوك الجديديتضمن مشروع القانون حوالي 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب.وأكد القانون، أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل
اقرأ المزيد
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: الوقت الحالي الأفضل للاستثمار في مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في مصر نظرا لما قامت به الدولة من إصلاحات اقتصادية جعلتها من أكثر عشر دول نامية على مستوى الاقتصادات الصاعدة محققة لإصلاحات اقتصادية. وأوضحت السعيد على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، أن مصر حاليًا لديها سوق بحجم كبيرة جدًا يمثل الشباب 60% منه، موضحة أن العالم أجمع أصبح ينظر إلى الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أنه لا يوجد أفضل من الاستثمار في الشباب المصري وقدرتهم على استخدام التكنولوجيا.
رانيا-المشاط

مصر وبريطانيا يتفقان على 8 نقاط للشراكة الاقتصادية

وقعت مصر عدة اتفاقيات على مستوى التعاون الدولى، خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى فى قمة الاستثمار البريطانية الافريقية بلندن، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى مستوى التعاون الثنائي، اتفقت مصر والمملكة المتحدة على 8 نقاط للتعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهما:
وزير-الماليه

معيط: طرح قانون المالية الموحد للحوار المجتمعي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم نشر نسخة من مشروع قانون «المالية العامة الموحد» على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، لإدارة حوار مجتمعي حول أحكامه بالتزامن مع إحالته إلى مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم النظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي تتلقاها الوزارة حول مشروع القانون والسعي الجاد نحو الاستفادة منها؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية. وقال معيط، إنه تم دمج قانون «الموازنة العامة» وقانون «المحاسبة الحكومية» اللذين يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع «قانون المالية العامة الموحد»، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 15.87 جنيه للبيع، و15.77 جنيه للشراء.
اقرأ المزيد من الأخبار
الصكوك

مصر تطرح صكوك إسلامية لأول مرة خلال عام 2020

تعتزم وزارة المالية طرح صكوك إسلامية خلال العام الجاري 2020، وذلك بهدف سد عجز الموزانة العامة للدولة، إلى جانب المساهمة في تمويل العديد من المشروعات عبر طرح هذه الصكوك، باعتبارها أحد الأدوات المالية الهامة التي تركز عليها الحكومة المصرية لاستكمال البرنامج الإصلاحي، لتحقيق المؤشرات المالية المطلوب تحقيقها، والوصول بمعدلات النمو للمستهدفات داخل الموازنة العامة للدولة. كما تخطط الحكومة لطرح إصدارات أخرى خلال هذا العام، متمثلة في السندات الخضراء والسندات ذات العائد المتغير.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.86 جنيه، ونحو 15.96 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك البركة نحو 16 جنيه للبيع، و15.90 جنيه للشراء.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الأحد 12 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.93 جنيه، ونحو 16.03 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، وبنك مصر إيران، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، والمصرف العربي الدولي نحو 16.03 جنيه للبيع، و15.93 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16 جنيه، ونحو 16.10 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الإفريقي ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]