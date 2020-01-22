وزيرة التخطيط: الوقت الحالي الأفضل للاستثمار في مصر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٤ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في مصر نظرا لما قامت به الدولة من إصلاحات اقتصادية جعلتها من أكثر عشر دول نامية على مستوى الاقتصادات الصاعدة محققة لإصلاحات اقتصادية. وأوضحت السعيد على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، أن مصر حاليًا لديها سوق بحجم كبيرة جدًا يمثل الشباب 60% منه، موضحة أن العالم أجمع أصبح ينظر إلى الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أنه لا يوجد أفضل من الاستثمار في الشباب المصري وقدرتهم على استخدام التكنولوجيا.

وأوضحت السعيد، أن مصر قامت بمجموعة كبيرة من الإصلاحات للاستثمار في البنية الأساسية، ومنها تطوير شبكة الطرق فضلًا عن الاستثمار في الكهرباء والطاقة، إضافة إلى مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبوابة للاستثمار في إفريقيا مما يسهم في جعل مصر سوق واعدة بها رأسمال بشري متميز وشباب، إلى جانب الإجراءات