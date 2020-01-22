رياضة

رسميًا.. المقاصة يُعلن إقالة «ميدو»

تحرير:محمد جمال ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م
ميدو
ميدو
قرر مسئولو نادى مصر للمقاصة إقالة أحمد حسام "ميدو" من تدريب الفريق الفيومى، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب سوء النتائج، وأبلغ ميدو لاعبى المقاصة خلال اجتماعه معهم بالمران الصباحى أن الإدارة قررت إقالته من منصبه بسبب سوء التوفيق الذى لازمه مع الفريق. ومن المقرر أن يقود جمال عمر تدريب المقاصة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد يخلف ميدو، ويحتل المقاصة المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة فقط وبات مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.
وجاءت الإقالة على خلفية خسارة الفريق من نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف لهدف بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020. وكان صرح أحمد حسام ميدو أمس الثلاثاء، أنه لن يستقيل من منصبه رغم غياب التوفيق عنه، مشيرًا إلى أن مسؤولي النادي يضغطون من أجل إجباره على الرحيل عن الفريق الفيومي
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حسام البدرى (2)

البدري يكشف سبب تأجيل سفره لمتابعة المحترفين

أكد حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، أن هناك وجوهًا جديدة ستنضم للمنتخب في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هدفه الحالي هو الاستمرار في طريق سياسة الإحلال والتجديد. وقال مدرب الفراعنة: "سيكون هناك عناصر جديدة ستنضم للمنتخب في المعسكر المقبل وبالطبع يأتي من أبرزهم مصطفى محمد، وهناك لاعبين آخرين مرشحة مثل أحمد أبو الفتوح وثلاثي الجونة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومروان محسن من بين الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب خاصة أنه يسير بخطى جيدة في الفترة الأخيرة، كما انضمامه سيكون حلاً بعد معاناة المنتخب في الفترة الأخيرة من مركز رأس الحربة".
وليد-أزارو

رسميًا.. وليد أزارو إلى الإتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري لدعم صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات الشتوية الجاري، ورحب نادي الاتفاق باللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو" . وكان وافق النادي الأهلي في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء على إعارة وليد ازارو مهاجم الفريق لنادي الأتفاق مقابل 200 ألف دولار، وتم التراجع عن شرط أحقية الشراء والبيع ليصبح ازارو لاعبا في الأهلي من جديد مع بداية الموسم القادم.
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البدري: المنتخب يحتاج للانسجام.. والأجندة غير كافية

أكد حسام البدري، مدرب المنتخب الوطني، أن البعض أساء فهم تصريحاته بشأن عدم إفراز الدوري الممتاز لعناصر جديدة، مشيرًا إلى أنه يحتاج فترات توقف إضافية قبل معسكر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. وقال: "هناك من يتعمد إساءة فهم تصريحاتي، أعاتب البعض بعدما تردد أنني أولد الإحباط للاعبي الدوري، لكن تصريحي بشأن عدم إفراز الدوري لعناصر جديدة تم فهمه بشكل خاطئ، والقوام الأساسي موجود، لكني كنت أتمنى ظهور 8 عناصر جديدة بعيدًا عن القوام لخلق المنافسة حتى تتسع دائرة الاختيارات قبل اختيار قائمة المعسكر وتكون المنافسة لصالح المنتخب".
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ميدو - مصر للمقاصة (2)

ميدو: هناك ضغوط لإجباري على الرحيل من المقاصة

أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لمصر للمقاصة، أنه لن يستقيل من منصبه رغم غياب التوفيق عنه، مشيرًا إلى أن مسؤولي النادي يضغطون من أجل إجباره على الرحيل عن الفريق الفيومي بسبب سوء النتائج. وقال ميدو: "المقاصة يتعرض لظلم تحكيمي رهيب، لو اُستخدمت تقنية الفيديو في الدوري المصري لحصد المقاصة 7 أو 8 نقاط إضافية على الأقل، والمقاصة كان سيكون في مركز مختلف تماما، حزين لوضعنا في الدوري، لكن جميع متابعي الكرة في مصر يدركون المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق، لكن هناك سوء توفيق من المهاجمين لأننا نهدر عدة فرص".
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

عبد الله السعيد يدخل نادي الـ«100» في الدوري المصري

دخل عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز نادى المائة بالدوري المصري، عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافي المسابقة . عبد الله السعيد احتسب لصالحه الهدف الذى سجله في مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى اليوم الخميس، التى جمعتهما بختام الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، وأنتهت بالتعادل 1 / 1 . هدف عبد الله السعيد فى مرمى الاتحاد والذى أوصله لنادى المائة ، جاء من ركنية حولها عماد السيد حارس الاتحاد داخل مرماه.
حرس-الحدود

حرس الحدود يفوز على بيراميدز في الدوري المصري

نجح فريق حرس الحدود في حصد فوز صعب أمام نظيره، بيراميدز، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، والتي أقيمت على ستاد المكس بالإسكندرية، وسجل هدف حرس الوحيد أحمد شرويدة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة . وبهذا الفوز يرفع حرس الحدود رصيده لـ14 نقطة في المركز التاسع من جدول الدوري، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الـ16 في المركز الخامس من جدول الدوري الممتاز .
بيراميدز (1)

بيراميدز يواجه حرس الحدود.. والمصري يصطدم بسموحة

تستكمل اليوم مباريات الجولة الحادية عشر بمواجهتين قويتين، حيث يستضيف حرس الحدود فريق بيراميدز على ستاد المكس، في المباراة التي من المقرر إقامتها في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، حيث يبحث بيراميدز عن إنتصار جديد، بعد الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من المسابقة . ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات، حيث فاز في أربعة وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين.
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