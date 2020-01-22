رسميًا.. المقاصة يُعلن إقالة «ميدو»

تحرير:محمد جمال ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م

ميدو

قرر مسئولو نادى مصر للمقاصة إقالة أحمد حسام "ميدو" من تدريب الفريق الفيومى، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب سوء النتائج، وأبلغ ميدو لاعبى المقاصة خلال اجتماعه معهم بالمران الصباحى أن الإدارة قررت إقالته من منصبه بسبب سوء التوفيق الذى لازمه مع الفريق. ومن المقرر أن يقود جمال عمر تدريب المقاصة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد يخلف ميدو، ويحتل المقاصة المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة فقط وبات مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.

وجاءت الإقالة على خلفية خسارة الفريق من نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف لهدف بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020. وكان صرح أحمد حسام ميدو أمس الثلاثاء، أنه لن يستقيل من منصبه رغم غياب التوفيق عنه، مشيرًا إلى أن مسؤولي النادي يضغطون من أجل إجباره على الرحيل عن الفريق الفيومي