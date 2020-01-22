البدري: المنتخب يحتاج للانسجام.. والأجندة غير كافية

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م

حسام البدري

أكد حسام البدري، مدرب المنتخب الوطني، أن البعض أساء فهم تصريحاته بشأن عدم إفراز الدوري الممتاز لعناصر جديدة، مشيرًا إلى أنه يحتاج فترات توقف إضافية قبل معسكر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. وقال: "هناك من يتعمد إساءة فهم تصريحاتي، أعاتب البعض بعدما تردد أنني أولد الإحباط للاعبي الدوري، لكن تصريحي بشأن عدم إفراز الدوري لعناصر جديدة تم فهمه بشكل خاطئ، والقوام الأساسي موجود، لكني كنت أتمنى ظهور 8 عناصر جديدة بعيدًا عن القوام لخلق المنافسة حتى تتسع دائرة الاختيارات قبل اختيار قائمة المعسكر وتكون المنافسة لصالح المنتخب".

وأضاف حسام البدري: "أحرص على التواصل مع عمرو الجنايني ومحمد فضل لإقامة فترات توقف إضافية قبل معسكر مارس لأن الأجندة الدولية غير كافية، ولست من هواة تحميل الغير مسؤولية التقصير أو القصور في أي شيء، لكن هناك صعوبات كثيرة خاصةً أن التصفيات في شهر مارس، لدينا لقائين أمام توجو في أسبوعين وهي فترة زمنية

وأضاف حسام البدري: "أحرص على التواصل مع عمرو الجنايني ومحمد فضل لإقامة فترات توقف إضافية قبل معسكر مارس لأن الأجندة الدولية غير كافية، ولست من هواة تحميل الغير مسؤولية التقصير أو القصور في أي شيء، لكن هناك صعوبات كثيرة خاصةً أن التصفيات في شهر مارس، لدينا لقائين أمام توجو في أسبوعين وهي فترة زمنية قصيرة، ولا فرصة للتوقفات".



وتابع: "تعاملت مع اللاعبين خلال فترة زمنية، أحتاج مزيدا من الوقت من أجل الانسجام خاصةً خارج الملعب لأن هناك عناصر جديدة، منتخب مصر في حاجة للانسجام بين اللاعبين ونسعى لتحقيق آمال الجماهير ومتفائلون بالتأهل، واللاعبون يحملون مسؤولية منتخب مصر، لدينا ثقة في اللاعبين وقادرون على التأهل لمونديال 2022، المنتخب الليبي يمتلك مجموعة من المحترفين المميزين، ولا ألتفت لعبارات التقليل من مجموعة مصر، المباريات لن تكون سهلة".

