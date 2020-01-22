جريمة

ضبط خلية إرهابية قبل تنفيذ أعمال عدائية فى 25 يناير

كان بحوزتهم طائرة بدون طيار و20 سلاحا آلي 12 بندقية خرطوش بندقية قناصة قواذف RPG و7 عبوات ناسفة شديدة الانفجار ومواد تتستخدم فى تصنيع المتفجرات وأدوات تنكر وتخفى
٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ م
أرشيفية
أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين فى مخطط يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، بالتعاون مع قيادات التنظيم الهاربة بتركيا، وكان من بين العناصر المضبوطة بعض منفذى العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية، التى تم خلالها إطلاق الرصاص على ارتكاز أمنى بقرية كفر الحصافة دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، مما أسفر عن استشهاد 3 خفراء من بينهم خفير خصوصى.
جاءت عملية الضبط بناء على تحريات لجهاز الأمن الوطني، كشفت تكليف القيادات عناصرها بالداخل لتنفيذ المخطط عن طريق إثارة الشارع المصرى من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة، وقيام التنظيم فى سبيل ذلك بإستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى "الحركة
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ضبط- مزرعة-بانجو

على مساحة 4 قراريط.. العثور على 500 شجرة بانجو في الأقصر

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، على مزرعة بداخلها أكثر من 500 شجرة بانجو بمنطقة الشيخ مسكين بمدينة إسنا جنوب المحافظة على مساحة حوالي 4 قراريط مزروعة بالمخالفة للقانون، وتم تحديد هوية أصحاب قطعة الأرض والمسؤولين عن تلك الزراعة للمخدرات. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لموقع المزرعة لإعدام كميات أشجار البانجو برفقة رجال النيابة العامة لمعاينة الموقع.
جثة-طفل

محفظة وموبايل وزواج دون عقد..جريمة طفلة عزبة الهجانة

"ماجبتليش المحفظة والموبايل من الأوضة" بهذه الكلمات أدلى مسجل خطر باعترافات تفصيلية لجريمته الشنعاء التي اقترفها في حق طفلته، اعتدى عليها بالضرب لتفارق الملاك البرئ الحياة لدى تلقيها العلاج بالمستشفى متأثرة بإصابتها، الأمر الذي كشفته جهود البحث والتحري لضباط إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتحت إشراف مدير أمن العاصمة اللواء أشرف الجندي تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
اموال

موظف بدرجة نصاب.. كبد شركته خسائرا بـ250 ألف جنيه

ألقت قوات الأمن القبض على موظف بإحدى شركات الشحن استغل وآخر وظيفته واستوليا على 250 ألف جنيه من أموال الشركة بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يتهم موظفا بإحدى شركات الشحن بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تلاعبه فى بوالص الشحن الخاصة بعملاء الشركة، وتحويل تلك البوالص باسم شركة وكيلة للشركة الشاكية؛ للاستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة والاستيلاء على قيمة ذلك الخصم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها 250 ألف جنيه.
مخدر-الحشيش (1)

إحباط تهريب نصف طن حشيش بـ40 مليون جنيه

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وصول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، مشمولها المستندى المشروع (تفاح) مشحونة بمعرفة شخصين لصالح شركة مقرها بالسويس.
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قوات-الشرطة (4)

الشرطة تبحث عن ردع العناصر الإجرامية في 4 محافظات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط (5 قطع سلاح نارى، 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 4 قطع سلاح أبيض، 63 قضية تموينية، 928 مخالفة مرورية، تنفيذ 4140 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن الغربية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تلاحق تجار السلاح والكيف في 6 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وأسفرت خلال الـ24 ساعة عن ضبط (11 قطعة سلاح نارى، 11 قضية اتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 30 قضية تموينية، 1805 مخالفات مرورية، 9 متهمين محكوم عليهم فى قضايا جنائية) بنطاق مديرية أمن الشرقية.
تركيا (6)

الداخلية: ضبط لجنة إلكترونية تركية في باب اللوق

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط لجنة إلكترونية تركية في إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق. ورصد قطاع الأمن الوطني إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية، بدعم من دولة تركيا، من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.
قوات-الشرطة (3)

تفاح بالحشيش.. إحباط تهريب مخدرات بـ45 مليون (فيديو)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط تجار وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط محاولة تهريب 3060 طربة لمخدر الحشيش داخل البلاد. تحريات ومعلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت وصول حاوية قادمة من ميناء بأحد الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي تفاح لصالح إحدي الشركات، وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.
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