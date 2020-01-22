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8 مكاسب للمستثمرين في اجتماع محافظ البنك المركزي

تحرير:أمل نبيل ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م
محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي
كشف الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر والأمين العام للإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن المكاسب الثمانية التى حققها الإتحاد لصالح أصحاب المصانع والمنتجين خلال اجتماعه مع طارق عامر محافظ البنك المركزى مؤخرا، لمناقشة مبادرات المركزى لدعم الصناعة والإستثمار، والتى اعتبرها حلول جذرية وقناة جديدة لتعميق التواصل بين المستثمرين والقطاع المصرفى. على رأس تلك المكاسب قررا فورى لمحافظ البنك المركزى بتكليف مديرى البنوك بعدم اللجوء إلى القضاء وحل مشاكل المستثمرين داخل البنوك وعرض بيان بالقضايا الحالية لمراجعتها.
وقال شعبان، إن المكسب الثانى يتمثل فى إعداد بيان بالشركات التى عليها حظر فى التعامل مع البنوك رغم سداد المديونية أو قامت بعمل تسوية، والمكسب الثالث يتضمن منح مهلة للمصانع المتعثرة حتى يمكنهم سداد 50% من المديونية. ويتمثل المكسب الرابع فى تكليف مديرى البنوك بسداد رسوم الدراسات التى تطلبها البنوك عند الإئتمان
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، وذلك على الرغم من انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1545 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: الوقت الحالي الأفضل للاستثمار في مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في مصر نظرا لما قامت به الدولة من إصلاحات اقتصادية جعلتها من أكثر عشر دول نامية على مستوى الاقتصادات الصاعدة محققة لإصلاحات اقتصادية. وأوضحت السعيد على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، أن مصر حاليًا لديها سوق بحجم كبيرة جدًا يمثل الشباب 60% منه، موضحة أن العالم أجمع أصبح ينظر إلى الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أنه لا يوجد أفضل من الاستثمار في الشباب المصري وقدرتهم على استخدام التكنولوجيا.
البنك-المركزى

قانون البنوك خطوة جديدة في طريق الدولة للتحول الرقمي

في أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البنوك الجديد، الذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري، كما إنه يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة. وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، فقد استعان البنك المركزي في إعداده بأفضل القوانين المقارنة والممارسات الدولية للبنوك المركزية وسلطات الرقابة المالية حول العالم وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصصين في قوانين البنوك والقواعد المالية والحوكمة.
رانيا-المشاط

مصر وبريطانيا يتفقان على 8 نقاط للشراكة الاقتصادية

وقعت مصر عدة اتفاقيات على مستوى التعاون الدولى، خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى فى قمة الاستثمار البريطانية الافريقية بلندن، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى مستوى التعاون الثنائي، اتفقت مصر والمملكة المتحدة على 8 نقاط للتعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهما:
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دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك الكويت الوطني، وبنك المشرق، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء.
مجلس-النواب (1)

نائب: تشكيل لجنة لمتابعة المصانع المتعثرة يدفع عجلة الإنتاج للأمام

رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مشيرا إلى أننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التي تتخذ ولا تنفذ، مشيرًا في بيان صحفي له إلى أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعتبر أمرًا إيجابيًّا، وبالتالي فإننا نتمنى تفعيل اللجنة لكي تقوم بدورها في متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الإنتاج، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزي لكي يتابعها، بالإضافة إلى متابعة باقي المصانع لكي تدخل للإنتاج.
البنك-المركزي

بعد غد.. البورصة والبنوك إجازة بمناسبة عيد الميلاد

تقرر تعطيل العمل بالبنوك والبورصة، بعد غد الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وذكر البنك المركزي والبورصة أنه سيتم استئناف العمل يوم الأربعاء المقبل.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 4 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.07 جنيه للبيع، و15.97 جنيه للشراء.
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