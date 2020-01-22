8 مكاسب للمستثمرين في اجتماع محافظ البنك المركزي

تحرير:أمل نبيل ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م

محافظ البنك المركزي

كشف الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر والأمين العام للإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن المكاسب الثمانية التى حققها الإتحاد لصالح أصحاب المصانع والمنتجين خلال اجتماعه مع طارق عامر محافظ البنك المركزى مؤخرا، لمناقشة مبادرات المركزى لدعم الصناعة والإستثمار، والتى اعتبرها حلول جذرية وقناة جديدة لتعميق التواصل بين المستثمرين والقطاع المصرفى. على رأس تلك المكاسب قررا فورى لمحافظ البنك المركزى بتكليف مديرى البنوك بعدم اللجوء إلى القضاء وحل مشاكل المستثمرين داخل البنوك وعرض بيان بالقضايا الحالية لمراجعتها.

وقال شعبان، إن المكسب الثانى يتمثل فى إعداد بيان بالشركات التى عليها حظر فى التعامل مع البنوك رغم سداد المديونية أو قامت بعمل تسوية، والمكسب الثالث يتضمن منح مهلة للمصانع المتعثرة حتى يمكنهم سداد 50% من المديونية. ويتمثل المكسب الرابع فى تكليف مديرى البنوك بسداد رسوم الدراسات التى تطلبها البنوك عند الإئتمان

وقال شعبان، إن المكسب الثانى يتمثل فى إعداد بيان بالشركات التى عليها حظر فى التعامل مع البنوك رغم سداد المديونية أو قامت بعمل تسوية، والمكسب الثالث يتضمن منح مهلة للمصانع المتعثرة حتى يمكنهم سداد 50% من المديونية.

ويتمثل المكسب الرابع فى تكليف مديرى البنوك بسداد رسوم الدراسات التى تطلبها البنوك عند الإئتمان وعدم تحميلها على المستثمرين، و الخامس فى إعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين الإتحاد والبنك المركزى

و السادس، دراسة مدى إمكانية سداد البنوك لمديونيات الشركات المستحقة لشركات الكهرباء والمياه والغاز وجدولتها.

والسابع البدء فى تشغيل شركة الإئتمان ضد مخاطر التصدير التى تم إنشائها برأسمال 600 مليون دولار.

ويتمثل المكسب الثامن فى تكليف مديرى البنوك بإستكمال إجراءات صرف التمويل للمشروعات التى صدرت لها موافقة مبدئية.









