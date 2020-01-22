رسميًا.. وليد أزارو إلى الإتفاق السعودي

تحرير:أحمد محمد ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٧ م

أزارو

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري لدعم صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات الشتوية الجاري، ورحب نادي الاتفاق باللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو" . وكان وافق النادي الأهلي في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء على إعارة وليد ازارو مهاجم الفريق لنادي الأتفاق مقابل 200 ألف دولار، وتم التراجع عن شرط أحقية الشراء والبيع ليصبح ازارو لاعبا في الأهلي من جديد مع بداية الموسم القادم.

كما كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي أنه تقرر الأبقاء على جيرالدو وعدم السماح له بالرحيل خلال فترة الأنتقالات الشتوية بعد إعارة وليد ازارو للأتفاق السعودي،وقال المصدر انه بات من المؤكد الإعتذار لنادي الصفاقسي التونسي عن الأستمرار في المفاوضات معهم حول استعارة اللاعب. وأوضح المصدر أن إعارة أزارو انهت جدلية