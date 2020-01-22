البدري يكشف سبب تأجيل سفره لمتابعة المحترفين

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م

حسام البدري

أكد حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، أن هناك وجوهًا جديدة ستنضم للمنتخب في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هدفه الحالي هو الاستمرار في طريق سياسة الإحلال والتجديد. وقال مدرب الفراعنة: "سيكون هناك عناصر جديدة ستنضم للمنتخب في المعسكر المقبل وبالطبع يأتي من أبرزهم مصطفى محمد، وهناك لاعبين آخرين مرشحة مثل أحمد أبو الفتوح وثلاثي الجونة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومروان محسن من بين الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب خاصة أنه يسير بخطى جيدة في الفترة الأخيرة، كما انضمامه سيكون حلاً بعد معاناة المنتخب في الفترة الأخيرة من مركز رأس الحربة".

وواصل حسام البدري: "محمد أبو جبل يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة وإذا استمر على هذا المستوى سينضم لنا، المنتخب أيضًا يتابع المهدي سليمان والهاني سليمان وعامر عامر".وأشار مدرب الفراعنة: "شغلي الشاغل حاليًا هو الأسماء التي ستنضم للمنتخب، أشعر بالخوف بعض الشيء من إصابة أي من العناصر التي ستكون مرشحة للمنتخب

وواصل حسام البدري: "محمد أبو جبل يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة وإذا استمر على هذا المستوى سينضم لنا، المنتخب أيضًا يتابع المهدي سليمان والهاني سليمان وعامر عامر".



وأشار مدرب الفراعنة: "شغلي الشاغل حاليًا هو الأسماء التي ستنضم للمنتخب، أشعر بالخوف بعض الشيء من إصابة أي من العناصر التي ستكون مرشحة للمنتخب لذا أقوم بإعداد البدائل".



وأتم حسام البدري: "كنت أنوي السفر من أجل متابعة المحترفين لكن تم تأجيلها، من الممكن أن أقوم بهذه الجولة بعد مباراة السوبر المصري والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في الإمارات، وكنت أتمنى وجود رمضان صبحي معنا في الفترة المقبلة".