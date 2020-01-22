بنك القاهرة يحصد جائزة أسرع نمو للبطاقات الائتمانية

تحرير:أمل نبيل ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م

طارق فايد.. رئيس بنك القاهرة

حصد بنك القاهرة، جائزة "أسرع نمو للبطاقات الائتمانية في مصر" لعام 2019 وهي الجائزة التي تمنحها مؤسسة "ماستر كارد" العالمية، للبنوك الأسرع نموا في مصر من حيث إصدار البطاقات الائتمانية المميزة وتحقيق أعلى معدل نمو في عدد وقيمة المعاملات الشرائية. وأعرب طارق فايد رئيس بنك القاهرة، عن اعتزازه بحصول بنك القاهرة على الجائزة والتي تعكس الريادة التي حققها البنك في مجال البطاقات الائتمانية، والتي أنعكست علي زيادة حصته السوقية. وتابع "فايد" أن محفظة البنك من البطاقات الائتمانية قد تخطت حاجز الــ 100 الف بطاقة خلال عام 2019.

هذا ويقدم بنك القاهرة باقة من بطاقات ماستر كارد الائتمانية التى تناسب كل العملاء مثل البطاقه الفضية، بطاقة تيتانيوم و بطاقة وارلد ايليت. ويولي بنك القاهرة إهتماماً بالغاً للبطاقات الائتمانية باتاحة العديد من الخدمات مثل إضافة خدمــة الـ" Contactless"، وبرنامج التقسيط على البطاقات الائتمانية بالإضافة