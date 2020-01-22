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بنك القاهرة يحصد جائزة أسرع نمو للبطاقات الائتمانية

تحرير:أمل نبيل ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م
طارق فايد.. رئيس بنك القاهرة
طارق فايد.. رئيس بنك القاهرة
حصد بنك القاهرة، جائزة "أسرع نمو للبطاقات الائتمانية في مصر" لعام 2019 وهي الجائزة التي تمنحها مؤسسة "ماستر كارد" العالمية، للبنوك الأسرع نموا في مصر من حيث إصدار البطاقات الائتمانية المميزة وتحقيق أعلى معدل نمو في عدد وقيمة المعاملات الشرائية. وأعرب طارق فايد رئيس بنك القاهرة، عن اعتزازه بحصول بنك القاهرة على الجائزة والتي تعكس الريادة التي حققها البنك في مجال البطاقات الائتمانية، والتي أنعكست علي زيادة حصته السوقية. وتابع "فايد" أن محفظة البنك من البطاقات الائتمانية قد تخطت حاجز الــ 100 الف بطاقة خلال عام 2019.
هذا ويقدم بنك القاهرة باقة من بطاقات ماستر كارد الائتمانية التى تناسب كل العملاء مثل البطاقه الفضية، بطاقة تيتانيوم و بطاقة وارلد ايليت. ويولي بنك القاهرة إهتماماً بالغاً للبطاقات الائتمانية باتاحة العديد من الخدمات مثل إضافة خدمــة الـ" Contactless"، وبرنامج التقسيط على البطاقات الائتمانية بالإضافة
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وكالة-موديز

موديز تتوقع تحسن ربحية البنوك وزيادة الإقراض بمصر لهذه الأسباب

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري مستقرة خلال فترة الـ (12-18) شهرا المقبلة. وأرجعت موديز ذلك إلى أن البنوك في مصر تحتفظ بسيولة عالية وسط اقتصاد آخذ في التوسع سيساعدها على توليد المزيد من القروض والأعمال. وقال كونستانتينوس كيبريوس النائب الأول لرئيس الوكالة، إن "الاقتصاد ينمو بقوة مع توقعات بمعدل نمو 5.8% للناتج المحلي الإجمالي في 2020- مدعوما بخفض أسعار الفائدة. وتحتفظ البنوك بفرصة جيدة للاستقرار، والتمويل القائم على الودائع والسيولة المتوفرة خاصة بالعملة المحلية". وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4.5% خلال عام 2019، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، ومن المتوقع أن تشهد الفائدة المزيد من الخفض خلال العام الحالي.
سبائك الذهب

أسعار الذهب تتراجع عالميا وسط حالة من الترقب

تراجعت أسعار الذهب، عالميا، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس في الصين بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان التفشي كحالة طوارئ عالمية، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1560.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2% في الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1560.40 دولار. وصعدت الأسهم الآسيوية بعد بيان منظمة الصحة العالمية أمس الخميس والذي قال إن فيروسا جديدا في الصين لا يُشكل بعد حالة طوارئ عالمية.
هالة-الجوهري

ايتيدا تبحث تعميم «التوقيع الإلكتروني» بقطاع التأمين

بحثت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، مع أحمد شهاب العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، سبل تعظيم الاستفادة من تجربة تطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني بالشركة، ودراسة سبل تعميمها بقطاع وشركات التأمين والقطاع الخدمي. وتطبق الشركة منظومة التوقيع بقطاع التأمين، منذ عام 2016، وقال أحمد شهاب، إن منظومة التوقيع الإلكتروني مكنت الشركة من اعتماد كافة المعاملات الداخلية والخارجية ومن ضمنها المراسلات الإلكترونية بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني ومن ثم تحويلها إلى مستند رقمي له حجية قانونية، بحسب البيان.
بورصة (2)

البورصة تربح 1.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

? أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس، على أداء متباين، وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.764 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، في حين مالت تعاملات العرب نحو البيع في نهاية الجلسة. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نحو 0.17% ليغلق عند مستوى 13728 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 534 نقطة.
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