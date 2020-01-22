وفد من الكونجرس الأمريكى يزور شمال سيناء

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م

زيارة الكونجرس الأمريكي لشمال سيناء

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، إنه في في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قام 6 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بزيارة محافظة شمال سيناء، في ظل المساعي المشتركة لدعم السلام والتنمية والتصدي للتحديات الراهنة. وشمل برنامج الزيارة لقاء محافظ شمال سيناء وتفقد بعض المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العريش فى مجال التنمية الإقتصادية وزيارة محطة تحلية المياه الجارى إنشاؤها فى العريش.

وأشاد أعضاء الوفد الأمريكى بأهمية علاقات التعاون التى تربط مصر والولايات المتحدة فى جميع المجالات، مؤكدين على أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة الأصعدة فى ظل ما تبذله مصر من جهود فى مواجهة الإرهاب والإشادة بجهود القوات المسلحة فى تحقيق الأمن والإستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء



وأشاد أعضاء الوفد الأمريكى بأهمية علاقات التعاون التى تربط مصر والولايات المتحدة فى جميع المجالات، مؤكدين على أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة الأصعدة فى ظل ما تبذله مصر من جهود فى مواجهة الإرهاب والإشادة بجهود القوات المسلحة فى تحقيق الأمن والإستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء فضلاً عن توفير كافة المتطلبات المعيشية لأهالى شمال سيناء.



تأتى الزيارة فى ضوء تدعيم العلاقات المصرية الأمريكية والتعاون المشترك بين البلدين فى المجالات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.



