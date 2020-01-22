أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، وذلك على الرغم من انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1545 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 683 جنيهًا.عيار 24: 781 جنيهًا.عيار 18: 585 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5464 جنيها.وكان قد تراجع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب.وارتفع رصيد الذهب