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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

تحرير:أمل نبيل ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م
أرشيفية
أرشيفية
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 610 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 695.76 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 13752.11 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.78 % ليصل إلى مستوى 531.81 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1379.71 نقطة.
وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم نحو 3.3 مليار جنيه بعد التداول على 98.78 ألف سهم. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي45.07مليون جنيه و 58.04 مليون جنيه على التوالي ، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 103.11مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة
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وكالة-موديز

موديز تتوقع تحسن ربحية البنوك وزيادة الإقراض بمصر لهذه الأسباب

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري مستقرة خلال فترة الـ (12-18) شهرا المقبلة. وأرجعت موديز ذلك إلى أن البنوك في مصر تحتفظ بسيولة عالية وسط اقتصاد آخذ في التوسع سيساعدها على توليد المزيد من القروض والأعمال. وقال كونستانتينوس كيبريوس النائب الأول لرئيس الوكالة، إن "الاقتصاد ينمو بقوة مع توقعات بمعدل نمو 5.8% للناتج المحلي الإجمالي في 2020- مدعوما بخفض أسعار الفائدة. وتحتفظ البنوك بفرصة جيدة للاستقرار، والتمويل القائم على الودائع والسيولة المتوفرة خاصة بالعملة المحلية". وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4.5% خلال عام 2019، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، ومن المتوقع أن تشهد الفائدة المزيد من الخفض خلال العام الحالي.
سبائك الذهب

أسعار الذهب تتراجع عالميا وسط حالة من الترقب

تراجعت أسعار الذهب، عالميا، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس في الصين بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان التفشي كحالة طوارئ عالمية، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1560.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2% في الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1560.40 دولار. وصعدت الأسهم الآسيوية بعد بيان منظمة الصحة العالمية أمس الخميس والذي قال إن فيروسا جديدا في الصين لا يُشكل بعد حالة طوارئ عالمية.
هالة-الجوهري

ايتيدا تبحث تعميم «التوقيع الإلكتروني» بقطاع التأمين

بحثت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، مع أحمد شهاب العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، سبل تعظيم الاستفادة من تجربة تطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني بالشركة، ودراسة سبل تعميمها بقطاع وشركات التأمين والقطاع الخدمي. وتطبق الشركة منظومة التوقيع بقطاع التأمين، منذ عام 2016، وقال أحمد شهاب، إن منظومة التوقيع الإلكتروني مكنت الشركة من اعتماد كافة المعاملات الداخلية والخارجية ومن ضمنها المراسلات الإلكترونية بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني ومن ثم تحويلها إلى مستند رقمي له حجية قانونية، بحسب البيان.
بورصة (2)

البورصة تربح 1.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

? أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس، على أداء متباين، وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.764 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، في حين مالت تعاملات العرب نحو البيع في نهاية الجلسة. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نحو 0.17% ليغلق عند مستوى 13728 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 534 نقطة.
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بورصة (2)

البورصة تربح 10.7 مليار جنيه بمشتريات عربية وأجنبية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.07 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 13542.48 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.3 % ليصل إلى مستوى 509.7 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1335.93 نقطة.
البورصة

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تياين في الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.07 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 0.9 % ليصل إلى مستوى 13937.26نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.06 % ليصل إلى مستوى 528.81 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1390.95 نقطة.
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