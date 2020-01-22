تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

تحرير:أمل نبيل ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م

أرشيفية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 610 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 695.76 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 13752.11 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.78 % ليصل إلى مستوى 531.81 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1379.71 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم نحو 3.3 مليار جنيه بعد التداول على 98.78 ألف سهم. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي45.07مليون جنيه و 58.04 مليون جنيه على التوالي ، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 103.11مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة