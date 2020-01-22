إشادة ألمانية بالمطارات المصرية.. واستئناف رحلات دوسلدورف في الصيف
٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م
مطار شرم الشيخ - أرشيفية
استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني بمقر الوزارة السفير سيريل نون سفير دولة ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وفى بداية اللقاء أعرب السفير الألماني عن سعادته بهذه الزيارة، مقدما التهنئة لوزير الطيران المدنى ونائبه على توليهم المسئولية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم بالقطاع، وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون فى مختلف مجالات النقل الجوى، وخاصة مجال أمن الطيران وتبادل الخبرات فى مجال التدريب وزيادة الحركة السياحية الوافدة الى المطارات المصرية من المدن الألمانية.
وأشار الطيار محمد منار، إلى أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة، إذ أن هناك تعاون مشترك في مختلف المجالات وبخاصة فى مجال صناعة النقل الجوى، كما تشهد العلاقات بين البلدين خلال هذه الفترة تطورا كبيرا على المستوى التجارى والاقتصادى، مضيفا أن وزارة الطيران تعمل على التطوير المستمر للخدمات المقدمة
وأشار الطيار محمد منار، إلى أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة، إذ أن هناك تعاون مشترك في مختلف المجالات وبخاصة فى مجال صناعة النقل الجوى، كما تشهد العلاقات بين البلدين خلال هذه الفترة تطورا كبيرا على المستوى التجارى والاقتصادى، مضيفا أن وزارة الطيران تعمل على التطوير المستمر للخدمات المقدمة للركاب والمسافرين عبر المطارات المصرية وخاصة مطارت الجذب السياحى لدعم وتشجيع السياحة الوافدة.
وقال سيريل چان نون، إن هناك إقبالا كبيرا فى حركة السياحة الألمانية القادمة إلى مصر، ويعتبر الشعب الألماني من أكثر الشعوب المحبة للسياحة المصرية على مستوى العالم، حيث تعد مصر مقصدًا سياحيًا جذابًا للسائح الألمانى خاصة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، كما أشاد بأهمية المطارات المصرية الجديدة ودورها فى تسهيل وتيسير الوصول للأماكن السياحية والأثرية القريبة منها، كما أشاد أيضا، بقرار وزارة الطيران المدني بإعادة تشغيل خط مصر للطيران القاهرة - دوسلدورف، وزيادة رحلات القاهرة برلين خلال موسم صيف 2020.
وتسير مصر للطيران خلال الموسم الشتوي الحالي 19 رحلة أسبوعيا إلى ألمانيا، بواقع رحلتين يوميا إلى ميونيخ وفرانكفورت و5 رحلات أسبوعيا إلى برلين، كما تسيّر شركة «أير كايرو» رحلات إلى كل من دوسلدورف وميونخ وشتوتجارت وفرانكفورت وهانوفر، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي بين البلدين.
يشار إلى أن هناك اتفاقية مشاركة بالرمز بين الشركتين الوطنيتين مصر للطيران والخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، كما أن الشركتين اعضاء في تحالف ستار العالمى والذي يعد أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم.