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إشادة ألمانية بالمطارات المصرية.. واستئناف رحلات دوسلدورف في الصيف

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م
مطار شرم الشيخ - أرشيفية
مطار شرم الشيخ - أرشيفية
استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني بمقر الوزارة السفير سيريل نون سفير دولة ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وفى بداية اللقاء أعرب السفير الألماني عن سعادته بهذه الزيارة، مقدما التهنئة لوزير الطيران المدنى ونائبه على توليهم المسئولية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم بالقطاع، وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون فى مختلف مجالات النقل الجوى، وخاصة مجال أمن الطيران وتبادل الخبرات فى مجال التدريب وزيادة الحركة السياحية الوافدة الى المطارات المصرية من المدن الألمانية.
وأشار الطيار محمد منار، إلى أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة، إذ أن هناك تعاون مشترك في مختلف المجالات وبخاصة فى مجال صناعة النقل الجوى، كما تشهد العلاقات بين البلدين خلال هذه الفترة تطورا كبيرا على المستوى التجارى والاقتصادى، مضيفا أن وزارة الطيران تعمل على التطوير المستمر للخدمات المقدمة
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السيسى

السيسي يوجه بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق مصر المائية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وتناول الاجتماع تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وفد من الكونجرس يزور شمال سيناء

وفد من الكونجرس الأمريكى يزور شمال سيناء

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، إنه في في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قام 6 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بزيارة محافظة شمال سيناء، في ظل المساعي المشتركة لدعم السلام والتنمية والتصدي للتحديات الراهنة. وشمل برنامج الزيارة لقاء محافظ شمال سيناء وتفقد بعض المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العريش فى مجال التنمية الإقتصادية وزيارة محطة تحلية المياه الجارى إنشاؤها فى العريش.
سد- النهضة -الجديد (1)

الري: غدًا مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة في السودان

أعلنت وزار الري والموارد المائية، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركتها غدًا الأربعاء، وعلى مدار يومي بالخرطوم الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث «مصر ،السودان ، إثيوبيا»، لإستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة إتفاق بذات الشأن، إذ يأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة «13- 15» يناير الجاري، برعاية وزير الخزانه الأمريكية، ورئيس البنك الدولي، فى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية.
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يعلن رسميا إجازة 25 يناير للعاملين بالدولة

أنهى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الجدل بشأن إجازة يوم 25 يناير للعاملين بالدولة. وقال يونس عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "للعلم؛ الأحد مش إجازة، السبت بس".
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طائرة-إيرباص-إيه 380

«مصر للطيران» تتسلم الطائرة الثامنة من طراز «إيرباص A220-300»

تسلمت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، طائرة جديدة من طراز إيرباص "A220-300" والتي وصلت إلى القاهرة اليوم لتنضم لأسطول الشركة. وهذه الطائرة هي الثامنة من هذا الطراز التي تتسلمها مصر ضمن صفقة تشمل 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو القادم.
طائرة- مصر -للطيران (2)

أول ربط مباشر.. تسيير خط طيران بين القاهرة ودبلن

أعلن سفير جمهورية مصر العربية لدى أيرلندا خالد ثروت، التوصل لاتفاق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن بواقع أربع رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء، والخميس، والسبت، والأحد، ابتداءً من 5 /6 /2020، في أول ربط مباشر بين العاصمتين، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في دبلن بذلت جهدا متواصلا على مدار السنوات الماضية في التنسيق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية المعنية للعمل على تدشين هذا الخط، والذي من شأنه تنشيط حركة السياحة الأيرلندية إلى مصر، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
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عطل فني يعيد طائرة لاجوس لمطار القاهرة

على خلفية عودة طائرة رحلة لاجوس إلى مطار القاهرة بعد إقلاعها، كشف باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران، أن عطل فني وراء تعطل مسار الرحلة. وقال في بيان رسمي إنه عقب إقلاع رحلة شركة مصر للطيران رقم MS875 المتجهة صباح اليوم في تمام الساعة 8.45 من مطار القاهرة الي مطار لاجوس بنيجيريا من طراز البوينج B737-800 قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار القاهرة لحدوث عطل فني مفاجئ.
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