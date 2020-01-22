إشادة ألمانية بالمطارات المصرية.. واستئناف رحلات دوسلدورف في الصيف

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م

مطار شرم الشيخ - أرشيفية

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني بمقر الوزارة السفير سيريل نون سفير دولة ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وفى بداية اللقاء أعرب السفير الألماني عن سعادته بهذه الزيارة، مقدما التهنئة لوزير الطيران المدنى ونائبه على توليهم المسئولية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم بالقطاع، وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون فى مختلف مجالات النقل الجوى، وخاصة مجال أمن الطيران وتبادل الخبرات فى مجال التدريب وزيادة الحركة السياحية الوافدة الى المطارات المصرية من المدن الألمانية.

وأشار الطيار محمد منار، إلى أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة، إذ أن هناك تعاون مشترك في مختلف المجالات وبخاصة فى مجال صناعة النقل الجوى، كما تشهد العلاقات بين البلدين خلال هذه الفترة تطورا كبيرا على المستوى التجارى والاقتصادى، مضيفا أن وزارة الطيران تعمل على التطوير المستمر للخدمات المقدمة