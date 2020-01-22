أجيري: مصر بلد مميز وساحر.. وصلاح يستحق كل الخير

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م

خافيير أجيري

أشاد خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، والمدرب الحالي لنادي ليجانيس الإسباني، بالفترة التي قضاها خلال توليه تدريب الفراعنة، مُشيرًا إلى أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لم يتسبب في أزمات خلال تلك الفترة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة بي إن سبورتس. وقال مدرب الفراعنة السابق: "وجدت في مصر أناس طيبين ومميزين ولاعبين يتمتعون بالانضباط في التدريبات وبرغبة قوية في اللعب بشكل مميز، فاللاعب المصري يهوى التدرب ويظهر بشكل جيد، لكن الأمر مختلف بالنسبة للتنظيم في الدوري، مع غياب الجماهير عن المدرجات".

وأضاف خافيير أجيري: "قبل أسبوع التوقف الدولي تُلعب مباريات في الدوري والكأس قبل أيام من المعسكر، أحيانا لا تستطيع الاعتماد على لاعب ما لأن فريقه لا يرغب في ذلك، كما أنه فجأة قد يتغير مكان معسكر التدريب، هناك بعض الأشياء يمكن تحسينها على مستوى الإدارة والتنظيم خاصة، ماعدا ذلك مصر بلد مميز وساحر".وأكمل

وأضاف خافيير أجيري: "قبل أسبوع التوقف الدولي تُلعب مباريات في الدوري والكأس قبل أيام من المعسكر، أحيانا لا تستطيع الاعتماد على لاعب ما لأن فريقه لا يرغب في ذلك، كما أنه فجأة قد يتغير مكان معسكر التدريب، هناك بعض الأشياء يمكن تحسينها على مستوى الإدارة والتنظيم خاصة، ماعدا ذلك مصر بلد مميز وساحر".



وأكمل مدرب الفراعنة السابق: "صلاح نجم العرب والعالم الإسلامي شخص مميز جدا داخل الملعب وخارجه، لم يتسبب لنا في أي مشكلة، هو رجل يتقن عمله وكان تصرفاته جيدة دائما، وكان يحترم كل القرارات ويتحمل كل المسؤوليات بصفته لاعب مهم في إفريقيا، ولذلك يتوجب عليّ شكره، وسبق أن زرته في ليفربول وشاهدت إحدى مبارياته، إنه شخص يستحق كل الخير في الحياة، وبالفعل أموره تسير بشكل جيد".

