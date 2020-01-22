رياضة

أجيري: مصر بلد مميز وساحر.. وصلاح يستحق كل الخير

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م
خافيير أجيري
خافيير أجيري
أشاد خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، والمدرب الحالي لنادي ليجانيس الإسباني، بالفترة التي قضاها خلال توليه تدريب الفراعنة، مُشيرًا إلى أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لم يتسبب في أزمات خلال تلك الفترة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة بي إن سبورتس. وقال مدرب الفراعنة السابق: "وجدت في مصر أناس طيبين ومميزين ولاعبين يتمتعون بالانضباط في التدريبات وبرغبة قوية في اللعب بشكل مميز، فاللاعب المصري يهوى التدرب ويظهر بشكل جيد، لكن الأمر مختلف بالنسبة للتنظيم في الدوري، مع غياب الجماهير عن المدرجات".
وأضاف خافيير أجيري: "قبل أسبوع التوقف الدولي تُلعب مباريات في الدوري والكأس قبل أيام من المعسكر، أحيانا لا تستطيع الاعتماد على لاعب ما لأن فريقه لا يرغب في ذلك، كما أنه فجأة قد يتغير مكان معسكر التدريب، هناك بعض الأشياء يمكن تحسينها على مستوى الإدارة والتنظيم خاصة، ماعدا ذلك مصر بلد مميز وساحر".وأكمل
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حسام البدرى (2)

البدري يكشف سبب تأجيل سفره لمتابعة المحترفين

أكد حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، أن هناك وجوهًا جديدة ستنضم للمنتخب في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هدفه الحالي هو الاستمرار في طريق سياسة الإحلال والتجديد. وقال مدرب الفراعنة: "سيكون هناك عناصر جديدة ستنضم للمنتخب في المعسكر المقبل وبالطبع يأتي من أبرزهم مصطفى محمد، وهناك لاعبين آخرين مرشحة مثل أحمد أبو الفتوح وثلاثي الجونة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومروان محسن من بين الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب خاصة أنه يسير بخطى جيدة في الفترة الأخيرة، كما انضمامه سيكون حلاً بعد معاناة المنتخب في الفترة الأخيرة من مركز رأس الحربة".
وليد-أزارو

رسميًا.. وليد أزارو إلى الإتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري لدعم صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات الشتوية الجاري، ورحب نادي الاتفاق باللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو" . وكان وافق النادي الأهلي في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء على إعارة وليد ازارو مهاجم الفريق لنادي الأتفاق مقابل 200 ألف دولار، وتم التراجع عن شرط أحقية الشراء والبيع ليصبح ازارو لاعبا في الأهلي من جديد مع بداية الموسم القادم.
حسام- البدري

البدري: المنتخب يحتاج للانسجام.. والأجندة غير كافية

أكد حسام البدري، مدرب المنتخب الوطني، أن البعض أساء فهم تصريحاته بشأن عدم إفراز الدوري الممتاز لعناصر جديدة، مشيرًا إلى أنه يحتاج فترات توقف إضافية قبل معسكر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. وقال: "هناك من يتعمد إساءة فهم تصريحاتي، أعاتب البعض بعدما تردد أنني أولد الإحباط للاعبي الدوري، لكن تصريحي بشأن عدم إفراز الدوري لعناصر جديدة تم فهمه بشكل خاطئ، والقوام الأساسي موجود، لكني كنت أتمنى ظهور 8 عناصر جديدة بعيدًا عن القوام لخلق المنافسة حتى تتسع دائرة الاختيارات قبل اختيار قائمة المعسكر وتكون المنافسة لصالح المنتخب".
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محمد صلاح

الجنايني يكشف كواليس جلسته مع محمد صلاح

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، عدم وجود أي أزمات شخصية مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال الجنايني : "دائما على تواصل مع محمد صلاح منذ يومي الأول في اتحاد الكرة، صلاح لاعب محترف له حقوق وعليه واجبات، لا يوجد أي أزمات شخصية بيننا وبين صلاح، نجاح صلاح من نجاحنا، ويجب أن نوفر لصلاح كل الأجواء المناسبة لكي يتواجد في المنتخب بشكل جيد ويقوده للنتائج التي نريدها، لا يوجد أي مشاكل شخصية بيننا وبين صلاح، ولا يمكن أن نتعمد وضع صعوبات أمامه".
محمد-زيدان (7)

زيدان: «كلوب قال لي إن إمكانياتي أعلى من صلاح»

كشف محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أخبره حين كان يجلس معه أن إمكانياته كلاعب أفضل من محمد صلاح نجم الفراعنة والريدز، كما أشار إلى أنه كان يهتم بمتع الحياة كالسفريات والطائرات الخاصة، مشددًا في الوقت ذاته أنه لم يكن يشرب الكحوليات خلال فترة احترافه بألمانيا وكذلك لم يكن يسهر سوى مع الفريق عند الاحتفال بالفوز. وقال زيدان: "كلوب يخبرني أن إمكنياتي وأنا لاعب أعلى 100 مرة من صلاح ولكن الاحترافية والتركيز في كرة القدم ما ينقصني وكذلك التركيز على التدريبات الشخصية والقوة العضلية كان ينقصني".
ليفربول - صلاح - ماني

كلوب يتحدث عن طريقة تعامله مع أزمة صلاح وماني

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي ليفربول، طريقة تعامله مع الأزمة بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي الفريق، خلال أحد اللقاءات السابقة للريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية. وتعود الأزمة إلى تفضيل صلاح التسديد على المرمى بدلًا من التمرير إلى ماني أمام بيرنلي في أغسطس الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما فجر غضب النجم السنغالي عقب استبداله.
هاري كين (2)

توتنهام يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ليفربول

أعلن نادي توتنهام عن غياب لاعبه هاري كين حتى شهر أبريل المقبل بسبب عملية جراحية سيخضع لها، وأشار الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي اليوم الخميس إلى أن كين خضع لفحوصات طبية أثبتت حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية للفخذ في القدم اليسرى، لإصلاح وتر تمزق في أوتار الركبة اليسرى، وأوضح التقرير أنه بناء على ذلك فإن المهاجم الإنجليزي من المتوقع أن يغيب حتى شهر أبريل المقبل. وتعد هذه ليست الإصابة الوحيدة الطويلة في صفوف توتنهام، فسبق أن تعرض موسى سيسوكو للإصابة مؤخرًا، وسيخضع لعملية جراحية وسيبتعد حتى أبريل هو الآخر.
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