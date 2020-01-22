أحد مساعدي سليماني.. مقتل قائد قوات «الباسيج» الإيرانية أمام منزله

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤١ م

عبد الحسين مجدمي قائد قوات الباسيج الإيرانية

ضربة جديدة استقبلها الحرس الثوري الإيراني، إذ فتح مسلحين ملثمين النار على فائد محلي لقوات الأمن شبه العسكرية في جنوب غربي إيران، ما أسفر عن مقتله، وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أنه عبد الحسين مجدمي، ويترأس قوات "الباسيج"- الجناح الداخلي للحرس الثوري- في بلدة دارخوين. وقُتل بالرصاص أمام منزله في البلدة الواقعة بمقاطعة خوزستان الغنية بالنفط في البلاد، لافتة إلى أنه أحد مساعدي الجنرال البارز بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس -الجناح الخارجي-، الذي قتل مؤخرا في غارة أمريكية بالعراق.

وأوضحت الوكالة، أن مهاجمين اثنين على دراجة نارية، مسلحين ببندقية هجومية وبندقية صيد، نصبا كمينا لمجدمي، في حين أشارت وسائل إعلام إيرانية أخرى، أن المسلحين كانا مقنعين، لافتة إلى أنه تم إطلاق أربع رصاصات، بحسب سكاي نيوز.ويُعتبر مجدمي من الضباط المشاركين في عمليات قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا خلال