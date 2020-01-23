عالج التهاب الحلق والبرد بالملح والليمون والفلفل

اخلط عصير الليمون مع ملعقة من الفلفل الأسود والملح، أضف ملعقة من العسل، وضع ماء دافيء على الخليط، يمكنك الآن استخدام هذه المزيج للتهدئة من التهاب الحلق.

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

فوائد الليمون والملح

تتميز الوصفات الطبيعية بخلط مجموعة من المكونات، كلًا منهما يحتوي على عناصر غذائية فعالة تساعد بشكل ما، على سبيل المثال يقال أن الزنجبيل بالقرفة، يعمل على محاربة السمنة والوقاية من مرض السكري والزهايمر، كما أن الليمون والنعناع مزيج رائع يساعد في التخلص من عسر الهضم، وتقوية العضلات، وتنشيط الدورة الدموية، ولكن هل سمعت مسبقًا عن خليط يتكون من الفلفل والملح والليمون؟ يعالج نزلات البرد والأنفلونزا، كما أنه يخلصك من التهاب الحلق المزعج، وذلك نقلًا عن "boldsky".

تعتبر العلاجات المنزلية بمثابة حلول بديلة، للتعامل مع الحالات المرضية والمشكلات الصحية، وبجانب أنها رخيصة الثمن ويسهل تجهيزها بالبيت، وخالية تمامًا من أي آثار جانبية، يمكنك ايجادها بسهولة، لأنها تتكون من أعشاب وخضراوات وفواكه وتوابل، أي توجد في المطبخ، جميعنا استخدمنا العلاجات المنزلية، للتخلص من التهاب