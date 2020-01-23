عالج التهاب الحلق والبرد بالملح والليمون والفلفل

اخلط عصير الليمون مع ملعقة من الفلفل الأسود والملح، أضف ملعقة من العسل، وضع ماء دافيء على الخليط، يمكنك الآن استخدام هذه المزيج للتهدئة من التهاب الحلق.
تتميز الوصفات الطبيعية بخلط مجموعة من المكونات، كلًا منهما يحتوي على عناصر غذائية فعالة تساعد بشكل ما، على سبيل المثال يقال أن الزنجبيل بالقرفة، يعمل على محاربة السمنة والوقاية من مرض السكري والزهايمر، كما أن الليمون والنعناع مزيج رائع يساعد في التخلص من عسر الهضم، وتقوية العضلات، وتنشيط الدورة الدموية، ولكن هل سمعت مسبقًا عن خليط يتكون من الفلفل والملح والليمون؟ يعالج نزلات البرد والأنفلونزا، كما أنه يخلصك من التهاب الحلق المزعج، وذلك نقلًا عن "boldsky".
تعتبر العلاجات المنزلية بمثابة حلول بديلة، للتعامل مع الحالات المرضية والمشكلات الصحية، وبجانب أنها رخيصة الثمن ويسهل تجهيزها بالبيت، وخالية تمامًا من أي آثار جانبية، يمكنك ايجادها بسهولة، لأنها تتكون من أعشاب وخضراوات وفواكه وتوابل، أي توجد في المطبخ، جميعنا استخدمنا العلاجات المنزلية، للتخلص من التهاب
تعتبر العلاجات المنزلية بمثابة حلول بديلة، للتعامل مع الحالات المرضية والمشكلات الصحية، وبجانب أنها رخيصة الثمن ويسهل تجهيزها بالبيت، وخالية تمامًا من أي آثار جانبية، يمكنك ايجادها بسهولة، لأنها تتكون من أعشاب وخضراوات وفواكه وتوابل، أي توجد في المطبخ، جميعنا استخدمنا العلاجات المنزلية، للتخلص من التهاب الحلق أو علاج الحمى، ففي كثير من الأوقات تحتوي الأدوية على مواد كيميائية تؤذي جسمك، على سبيل المثال أثبتت العديد من الدراسات أن تناول المضادات الحيوية يضعف الجهاز المناعي تدريجيًا.
وبناء على ما سبق ينبغي أن نحاول قدر الإمكان استخدام العلاجات الطبيعية، بما في ذلك، الليمون مع الملح والفلفل، فهذا الخليط فعال أكثر من أي مضاد حيوي، فيعرف عن عصير الليمون أنه يتميز بخصائص مضادة للباكتيريا، وتقوي من الجهاز المناعي، كما أنه غني بيوفلافونويدس ، البكتين ، الليمونين، حامض الستريك، والمغنسيوم والكالسيوم والفيتامينات، و يتميز الفلفل أيضًا بخصائص مضادة للأكسدة والباكتيريا، كما أنها تعزز من الجهاز المناعي وتقلل من الإصابة بالحمى.
فهذه المكونات الثلاثة معًا تزود الجسم بالفوائد الصحية والعلاجية، حيث تساعد على التخفيف من الآلام والالتهابات، فعليك بأخذ ملعقة من عصير الليمون وأضف إليها مسحوق الفلفل والملح، ما يلي مجموعة من الفوائد الصحية التي يمدك بها هذا الخليط:
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1-معالجة البرد والأنفلونزا
نضع نصف ليمونة في كوب من الماء المغلي لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك أزل قشرة الليمون والبذور، أضف ملعقة من العسل والقليل من مسحوق الفلفل للخليط، عليك بتناوله من2-3 مرات يوميًا، للحصول على نتيجة رائعة.
2-التخلص من إلتهاب الحلق
اخلط عصير الليمون مع ملعقة من الفلفل الأسود والملح، أضف ملعقة من العسل، و ضع ماء دافيء على الخليط، يمكنك الآن استخدام هذا المزيج للتهدئة من التهاب الحلق، من خلال "المضمضة"، كرر ذلك يوميًا للوقاية من السعال أيضًا.
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3-انسداد الأنف
تساعد هذه المكونات على التحفيز من العطس ، يمكنك إضافة أجزاء من القرفة والفلفل الأسود والحبهان والكمون، اخلط هذه المكونات جيدًا، واستنشق رائحتها لتنظيف الأنف.
4-معالجة الغثيان
تهدئ آلام المعدة بمزيج من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح، امزج المكونات الثلاثة في كوب مملوء بالماء الدافئ واشربه ببطء للراحة، تساعد رائحة الليمون على التخلص من الشعور بالغثيان، والفلفل الأسود يهديء من تشنجات المعدة.
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5-المساعدة في فقدان الوزن
الليمون غني بالبوليفينولستات التي تساعد على منع زيادة الوزن، وتنظم مستويات الأنسولين، كما تسرع عملية الأيض، خذ ملعقة كبيرة من الفلفل المطحون ، مع ملعقة واحدة من العسل وملعقتين من عصير الليمون ، ثم امزجها في ماء دافئ مع بعض الملح، وعليك بتناولها في كل صباح.
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