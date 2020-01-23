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عالج التهاب الحلق والبرد بالملح والليمون والفلفل

اخلط عصير الليمون مع ملعقة من الفلفل الأسود والملح، أضف ملعقة من العسل، وضع ماء دافيء على الخليط، يمكنك الآن استخدام هذه المزيج للتهدئة من التهاب الحلق.
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
فوائد الليمون والملح
فوائد الليمون والملح
تتميز الوصفات الطبيعية بخلط مجموعة من المكونات، كلًا منهما يحتوي على عناصر غذائية فعالة تساعد بشكل ما، على سبيل المثال يقال أن الزنجبيل بالقرفة، يعمل على محاربة السمنة والوقاية من مرض السكري والزهايمر، كما أن الليمون والنعناع مزيج رائع يساعد في التخلص من عسر الهضم، وتقوية العضلات، وتنشيط الدورة الدموية، ولكن هل سمعت مسبقًا عن خليط يتكون من الفلفل والملح والليمون؟ يعالج نزلات البرد والأنفلونزا، كما أنه يخلصك من التهاب الحلق المزعج، وذلك نقلًا عن "boldsky".
تعتبر العلاجات المنزلية بمثابة حلول بديلة، للتعامل مع الحالات المرضية والمشكلات الصحية، وبجانب أنها رخيصة الثمن ويسهل تجهيزها بالبيت، وخالية تمامًا من أي آثار جانبية، يمكنك ايجادها بسهولة، لأنها تتكون من أعشاب وخضراوات وفواكه وتوابل، أي توجد في المطبخ، جميعنا استخدمنا العلاجات المنزلية، للتخلص من التهاب
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دراسة: المشروم سناك صحي لمرضى السكري

يحتاج مرضى السكري إلى نظام غذائي يحتوي على بعض من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، مع تجنب الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من السكريات المضافة، حتى لا تحدث مضاعفات، ولكن هل يعتبر المشروم صحي لمرضى السكري؟ يعتبر من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن ادراجها في الروتين الغذائي، لأنه غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على معدل منخفض من السكر، بجانب ذلك غني بالسكريات الصحية، ومنخفض من حيث الكربوهيدرات، نقلًا عن موقع "boldsky".
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دراسة: زيت فول الصويا يؤدي إلى تغيرات جينية في المخ

ما زالت الزيوت الحيوية تحتل مكانة كبيرة من حيث الفوائد الصحية والعلاجية وعالم التجميل، فزيت جوز الهند يساعد في الحفاظ على بشرة نضرة خالية من الحبوب، كما أن زيت اللوز يتميز بمكانة كبيرة في التخلص من الهالات السوداء، وبالنسبة للطهي فزيت الزيتون يحتل مكانة كبيرة، لأنه خالي من الدهون الثلاثية، ويحافظ على صحة الجسم، وليس ذلك فقط بل زيت الصويا أيضًا يعمل على خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين مقاومة الأنسولين، ولكن قد يسبب لك تغيير بجينات المخ!، نقلًا عن "timesofindia".
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لفقدان الوزن.. اجعل 2020 عامًا صحي لتقليل السكر

نحتاج إلى كميات محددة من السكريات، للحصول على الطاقة لإنجاز مزيد من الأعمال اليومية، في هذه الحالة يجب الحصول على السكر من مصادر طبيعية، خالية من الآثار الجانبية، على الجانب الآخر، مع بداية شهر الشتاء نحتاج لتناول طعام صحي لتدفئة أجسامنا، بعض الأشخاص يميلون لتناول السكريات المضافة مثل المشروبات الغازية والكيك والكوكيز والحلويات المصنعة، جميعها يتبعها أمراض صحية، تصل إلى مرض السكري من النوعين، لذا يحاول الخبراء جعل 2020 بداية لتقليل استهلاك السكر، نقلًا عن "timesofindia".
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الحلويات

دراسة: النساء الأكثر تناول للسكريات عن الرجال

يحتاج الجسم كمية محدودة من السكريات، لذا ينصح خبراء التغذية بالحصول عليها من الفواكه، أو الأطعمة الصحية مثل التمر، وذلك لأن السكريات المضافة ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية، مثل زيادة الوزن، وعند الإفراط في الاستهلاك، يصل الأمر إلى مشكلات قلبية والإصابة بمرض السكري، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استهلاك النساء من السكر أكثر من الرجال، ربما لأن السكريات تعزز من الحالة المزاجية للنساء، خاصة عند تقلب الهرمونات، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
-فيتامين B12

للحصول على فيتامين B12.. تناول البيض والموتزاريلا

جسم الإنسان بحاجة دائمة إلى العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، على سبيل المثال يعمل البروتين على بناء العضلات بشكل صحي، وفيتامين C مضاد قوي لنزلات البرد والأنفلونزا، كما أن الحديد يلعب دورا هاما في الحفاظ على معدلات الدم، وعند حدوث أي نقص يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأنيميا، ومن أهم الفيتامينات التي يجب أن تتناول أطعمة غنية بها فيتامين B12، حيث يمنحك أظافر صحية ويعمل كمضاد قوي من الالتهابات، وتقوية المناعة، وذلك حسب تقرير نشره الموقع الهندي "timesofindia".
العسل-والقرفة

هل تساعد القرفة في فقدان الوزن؟ تنشط الدهون البنية

تتميز التوابل بعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الكركم، حيث يحتوي على مركب الكركمين، الذي يعمل على مكافحة السرطان والجذور الحرة، وبالنسبة للقرفة توجد العديد من الأبحاث التي توضح أهميتها، فهي تعمل على تنظيم السكر بالدم، كما تعزز من الجهاز المناعي بشكل كبير، حيث تتميز بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات، كما أنها تحسن من عملية الهضم، وتحمي من الإمساك والتشنجات، وتعزز أيضًا من وظائف المخ، ولكن هل تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
السمسم-والفراولة-6-أطعمة-تحمي-أسنانك-من-التسوس

لفقدان الوزن بشكل سريع.. أضف الفراولة لنظامك الغذائي

عند التفكير في فقدان الوزن، توجد بعض الأساسيات التي يسير عليها العديد من الأشخاص، على سبيل المثال تناول قدر كافٍ من الماء وممارسة الرياضة بانتظام لحرق الدهون، وفقد العديد من الكيلوجرامات، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، وخالي من مسببات الزيادة من أفضل الأساليب الممكنة، مع إدراج مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه، ولكن هل تعلم أن "الفراولة" من أهم الفواكه التي تساعد في فقدان الوزن؟ لأنها سهلة الهضم وغنية بالعناصر الهامة، نقلًا عن "timesofindia".
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