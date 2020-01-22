ترامب يقرر إدراج دولا جديدة بـ«حظر السفر»: حتى تكون أمريكا آمنة

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٥ م

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إدارته ستضيف بعضا من الدول على قائمة البلدان التي يحظر على مواطنيها دخول الأراضي الأمريكية أو يخضعون لقيود مشددة للسفر إلى الولايات المتحدة، وقال في مؤتمر صحفي قبيل مغاردته سويسرا حيث شارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "سنضيف بضعة بلدان إلى القائمة، علينا على أن نكون آمنين، بلدنا يجب أن تكون آمنة"، مضيفا: "سنعلن أسماء البلدان في وقت قصير جدا"، وفقا لقناة الحرة.

وكشف ترامب، أمس الثلاثاء في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، على هامش منتدى دافوس، أنه يفكر في إضافة مزيد من الدول إلى القائمة، دون أن يذكر أيا منها، فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الدول المعنية هي: السودان وإريتريا ونيجيريا وميانمار وتنزانيا وقرغيزستان وروسيا البيضاء، بينما ذكر موقع