سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ترامب يقرر إدراج دول جديدة بـ«حظر السفر»: حتى تكون أمريكا آمنة

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٥ م
ترامب
ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إدارته ستضيف بعضًا من الدول على قائمة البلدان التي يحظر على مواطنيها دخول الأراضي الأمريكية أو يخضعون لقيود مشددة للسفر إلى الولايات المتحدة، وقال في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته سويسرا، حيث شارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "سنضيف بضعة بلدان إلى القائمة، علينا على أن نكون آمنين، بلدنا يجب أن يكون آمنًا"، مضيفًا: "سنعلن أسماء البلدان في وقت قصير جدًّا"، وفقا لقناة الحرة.
وكشف ترامب، أمس الثلاثاء، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، على هامش منتدى دافوس، أنه يفكر في إضافة مزيد من الدول إلى القائمة، دون أن يذكر أيا منها، فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الدول المعنية هي: السودان وإريتريا ونيجيريا وميانمار وتنزانيا وقرغيزستان وروسيا البيضاء، بينما ذكر موقع
اقرأ المزيد
ترامب (1)

ترامب: محادثات اتفاق التجارة مع الصين ستبدأ قريبًا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق التجاري المبرم مع الصين، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين لم تكن في حال أفضل مما هي عليه الآن. ونقلت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية عن ترامب خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020، الذي يعقد في الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري، بمدينة دافوس السويسرية - قوله "إن علاقتنا مع الصين لم تكن يومًا أفضل حالًا مما هي عليه اليوم، وعلاقتي الشخصية بالرئيس الصيني ممتازة".
بطالة

الأمم المتحدة: نصف مليار شخص يعانون من الأجور غير الكافية

ذكرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها اليوم أن الأجور غير الكافية تؤثر على ما يقرب من نصف مليار شخص، وأن هناك توقعات بإرتفاع نسبة البطالة في 2020. جاء ذلك في تقرير جديد حول العمالة والإتجاهات الاجتماعية في العالم لعام 2020، الذي أشار أيضاً إلى أن هناك 267 مليون شاب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب. وعقب المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، على تلك النتائج بقوله إنه:"بالنسبة لملايين الأشخاص العاديين، من الصعب بشكل متزايد بناء حياة أفضل من خلال العمل. إن عدم المساواة والاستثناءات الكبيرة المرتبطة بالعمل تمنعهم من العثور على عمل لائق ومستقبل أفضل. هذا اكتشاف خطير للغاية وله آثار عميقة ومقلقة على التماسك الاجتماعي".
البيت-الأبيض

واشنطن تدرس خططا لإضافة 7 دول لقائمة حظر الدخول لأمريكا

تدرس الإدارة الأمريكية خططا لتجديد قائمة الدول التي يحظر استقبال مهاجرين منها إلى الولايات المتحدة والتوسع فيها لتشمل فرض قيود على الهجرة من سبع دول إضافية. وكشفت مصادر، اليوم الإثنين، أنه خلافا للقيود المفروضة حاليا، فإن القواعد الجديدة قد تفرض حدا معينا على أعداد التأشيرات الممنوحة للمهاجرين من هذه الدول السبع الإضافية بما يضع حظرا جزئيا على الهجرة منها. وأشارت المصادر إلى أن هذه القيود ليست متماثلة بين الدول السبع، وأن المقترح يقيد إصدار أنواع معينة من تأشيرات الهجرة لإحدى هذه الدول وأنواع أخرى لغيرها.
مصنع بوينج

«بوينج»: اكتشاف عطل جديد في برنامج طائرات «737 ماكس»

أعلنت مجموعة "بوينج" للطيران، اكتشاف عطل جديد فى برنامج طائراتها من طراز "737 ماكس" الممنوعة من التحليق، معربة عن أملها فى حل المسألة قريبا لتجنب تأخر عودة الطائرة إلى الخدمة، وأفادت الشركة، فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم السبت، بأنها تجرى عمليات التحديث اللازمة، وأنها تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية على الأمر. وفى هذا الصدد، أوضح مصدر فى شركة "بوينج" أنه تم اكتشاف المشكلة الجديدة خلال مراجعة تقنية الأسبوع الماضي، واصفا الخلل بأنه "بسيط"، معربا عن أمله فى حل المسألة وعودة الطائرة إلى الخدمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
سامح-شكرى (3)

وزير الخارجية عن مفاوضات «سد النهضة»: وصلنا لنقطة الحسم

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن الدور الأمريكي في مفاوضات سد النهضة، ولقاء الرئيس ترامب بالوزراء مرتين شىء غير مألوف، يؤكد على مدى اهتمامه بنجاح المفاوضات، وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا، لافتًا إلى أن البند العاشر في اتفاق المبادىء سيظل ساري حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي، قائلا: «وصلنا لنقطة الحسم»، حيث سيكون هناك اجتماع آخر يوم 28 و29 يناير لتحديد الشكل النهائي للاتفاق وبمحددات واضحة.
براين-هوك

واشنطن: أضعفنا النظام الإيراني بصورة دراماتيكية

قال المبعوث الأمريكى إلى إيران براين هوك، إن واشنطن أضعفت النظام الإيرانى والموالين له بصورة دراماتيكية. وأضاف هوك، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الاحتجاجات فى إيران والضغوط والعقوبات التى تمارسها واشنطن على طهران يمكنها إضعاف النظام الإيراني، كما يمكنها أن تدفع المرشد الأعلى على خامنئى إلى تغيير سياسته فى البلاد.
ترامب (1)

رسميًا.. مجلس الشيوخ يبدأ في إجراءات محاكمة ترامب

بدأ مجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي رسميا، اليوم الخميس، إجراءات محاكمة دونالد ترامب، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة التحقيق في عزل الرئيس. وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر بأغلبية الأصوات أمس، القرار الاتهامي بحق ترامب الذي يتضمن اتهامين ضده، إذ جاء في الاتهام الأول الموجه لترامب هو إساءة استخدام السلطة المتمثلة في السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من السلطات الأوكرانية لحملة إعادة انتخابه من خلال الضغط على كييف للتحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، أقوى منافسي ترامب في سباق الترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.
سد النهضة

اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء سد النهضة

توصلت مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق مبدئي حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة، مؤكدة أن العملية يجب أن تجري على مراحل مع توفير سبل تخفيف أثر الجفاف على الطرفين المصري والسوداني. وفي بيان مشترك صدر ليلة الخميس، ونشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، قال المجتمعون ممثلين لكل من مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي، إن وزراء الموارد المائية للدول الـ3 لمصب نهر النيل أكدوا، خلال مباحثات لهم في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد ملباس، اللذين شاركا في المحادثات بصفة مراقبين، أكدوا "التقدم الذي تم تحقيقه خلال 4 اجتماعات فنية وجلستين سابقتين" في العاصة الأمريكية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]