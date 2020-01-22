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السيسي يوجه بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق مصر المائية

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وتناول الاجتماع تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، اطلع على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأمريكية للمفاوضات الثلاثية، كما تم استعراض الموقف المصري ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص.ووجه الرئيس السيسي، في هذا السياق، بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال
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مطار-شرم-الشيخ

إشادة ألمانية بالمطارات المصرية.. واستئناف رحلات دوسلدورف في الصيف

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني بمقر الوزارة السفير سيريل نون سفير دولة ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وفى بداية اللقاء أعرب السفير الألماني عن سعادته بهذه الزيارة، مقدما التهنئة لوزير الطيران المدنى ونائبه على توليهم المسئولية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم بالقطاع، وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون فى مختلف مجالات النقل الجوى، وخاصة مجال أمن الطيران وتبادل الخبرات فى مجال التدريب وزيادة الحركة السياحية الوافدة الى المطارات المصرية من المدن الألمانية.
وفد من الكونجرس يزور شمال سيناء

وفد من الكونجرس الأمريكى يزور شمال سيناء

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، إنه في في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قام 6 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بزيارة محافظة شمال سيناء، في ظل المساعي المشتركة لدعم السلام والتنمية والتصدي للتحديات الراهنة. وشمل برنامج الزيارة لقاء محافظ شمال سيناء وتفقد بعض المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العريش فى مجال التنمية الإقتصادية وزيارة محطة تحلية المياه الجارى إنشاؤها فى العريش.
سد- النهضة -الجديد (1)

الري: غدًا مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة في السودان

أعلنت وزار الري والموارد المائية، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركتها غدًا الأربعاء، وعلى مدار يومي بالخرطوم الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث «مصر ،السودان ، إثيوبيا»، لإستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة إتفاق بذات الشأن، إذ يأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة «13- 15» يناير الجاري، برعاية وزير الخزانه الأمريكية، ورئيس البنك الدولي، فى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية.
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يعلن رسميا إجازة 25 يناير للعاملين بالدولة

أنهى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الجدل بشأن إجازة يوم 25 يناير للعاملين بالدولة. وقال يونس عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "للعلم؛ الأحد مش إجازة، السبت بس".
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سد- النهضة -الجديد (1)

الري: غدًا مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة في السودان

أعلنت وزار الري والموارد المائية، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركتها غدًا الأربعاء، وعلى مدار يومي بالخرطوم الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث «مصر ،السودان ، إثيوبيا»، لإستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة إتفاق بذات الشأن، إذ يأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة «13- 15» يناير الجاري، برعاية وزير الخزانه الأمريكية، ورئيس البنك الدولي، فى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يشدد على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها، لافتا إلى الفارق الجوهري بين الحق في التنمية والحق في الحياة والوجود. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم السبت، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
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وزير الخارجية عن مفاوضات «سد النهضة»: وصلنا لنقطة الحسم

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن الدور الأمريكي في مفاوضات سد النهضة، ولقاء الرئيس ترامب بالوزراء مرتين شىء غير مألوف، يؤكد على مدى اهتمامه بنجاح المفاوضات، وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا، لافتًا إلى أن البند العاشر في اتفاق المبادىء سيظل ساري حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي، قائلا: «وصلنا لنقطة الحسم»، حيث سيكون هناك اجتماع آخر يوم 28 و29 يناير لتحديد الشكل النهائي للاتفاق وبمحددات واضحة.
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السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس المجلس السيادي بالسودان

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، إذ صرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أكد الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، مشيرا إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات على الساحة السودانية، مؤكدًا الموقف المصري الإستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.
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