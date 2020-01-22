يورجن كلوب عن ليفربول: نحتاج للتحسن

تحرير:علي الزيني ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٦ م

كلوب

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف الرباعي المصاب قبل مباراة غد الخميس أمام وولفرهامبتون، على ملعب مولينيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قائلا: "لوفرين عاد للتدريبات يوم الإثنين، وهذا أمر جيد، ميلنر وشاكيري ونابي لم يشاركوا في التدريبات بعد". وعاد لوفرين إلى التدريبات بعد أن تعافى اللاعب من إصابة تعرض لها أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، فيما يستمر غياب جيمس ميلنر وشيردان شاكيري ونابي كيتا للمعاناة من إصابات عضلية مختلفة.

وعن قوة فريق ولفرهامبتون، أجاب كلوب: "أفهم أن مواجهتهم ليست سهلة على الإطلاق، هم فريق اللعب أمامهم يكون صعبًا كما هو الحال مع كل الفرق الدفاعية". وواصل المدرب الألماني حديثه، قائلا: "أعتقد أننا في حاجة للتحسن على عدة نواحٍ بالأخص في الدقائق الأخيرة من كل شوط على مستوى التركيز، لقد رأينا مانشستر يونايتد