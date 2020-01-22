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بسبب تشكيل الحكومة.. موجهات بين الأمن والمحتجين في لبنان

تحرير:وكالات ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٦ م
احتجاجات لبنان_أرشيفية
احتجاجات لبنان_أرشيفية
اندلعت، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية بيروت، عقب إعلان تفاصيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، واستخدمت قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن محيط مجلس النواب اللبناني، كما عززت القوات انتشارها وسط العاصمة اللبنانية، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف مع تصاعد حدة التظاهرات. وأعلن أمس ، الحكومة اللبنانية الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها، إذ تشغل النساء ست وزارات هي: الدفاع والإعلام والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب، بحسب سكاي نيوز.
ولم يتول أيٌّ من الوزراء الجدد مسؤوليات سياسية من قبل، ولا يوجد في التشكيلة الوزارية نواب، لكن معظم الوزراء محسوبون على أحزاب سياسية كبيرة، مما يتعارض مع مطالب الشارع المنتفض. من جانبه، اعتبر المنسق الإعلامي في حركة لحقي، أدهم الحسنية، أن رد فعل الشارع على تشكيل الحكومة الجديدة طبيعي، مضيفًا: «الطبقة
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حسان دياب

«بينهم 6 نساء».. حسان دياب يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الثلاثاء، الحكومة الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، والتي جاءت بعد أكثر من شهر من المفاوضات المتعثرة، وسط تظاهرات شعبية مستمرة رافضة لمبدأ المحاصصة في الحكومة، إذ تتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها. وقال دياب في مؤتمر صحفي: «جئت مسلحا بالدستور ووضعت معايير محددة لفريق العمل الحكومي، وقد واجهنا الكثير من الصعوبات في بلد ليس فيه إحصاءات علمية كافية»، متابعًا: «وصلنا لتشكيل أول حكومة في تاريخ لبنان تجتمع فيها مواصفات متميزة لمواجهة ظروف استثنائية، وبسرعة قياسية».
تمرد في السودان

5 قتلى و22 جريحا في هجوم مسلح على عُرس في السودان

قُتل 5 أشخاص وجُرح 22 آخرون، في هجوم شنه مسلحان على عُرس في معسكر "سيلو" للنازحين بمحلية "مرشنج" بولاية جنوب دارفور "جنوب غرب السودان".
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إصابة 3 مدنيين سوريين في قصف صاروخي بمدينة حلب

قتل 3 مدنيين سوريين نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حيي جمعية الزهراء وحلب الجديدة بمدينة حلب.
الملك سلمان بن عبد العزيز

السعودية تؤكد دعمها لمؤتمر نزع السلاح لتعزيز الأمن الدولي

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، دعمها المستمر لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح وجهوده البناءة الساعية لاعتماد برنامج عمل شامل ومتوازن. جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأعرب الواصل عن أمله في نجاح دورة 2020 في استعادة الدور الفعال للمؤتمر واضطلاعه بدوره الذي طالما كان محورياً في التفاوض على المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح.
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حسان دياب

«بينهم 6 نساء».. حسان دياب يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الثلاثاء، الحكومة الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، والتي جاءت بعد أكثر من شهر من المفاوضات المتعثرة، وسط تظاهرات شعبية مستمرة رافضة لمبدأ المحاصصة في الحكومة، إذ تتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها. وقال دياب في مؤتمر صحفي: «جئت مسلحا بالدستور ووضعت معايير محددة لفريق العمل الحكومي، وقد واجهنا الكثير من الصعوبات في بلد ليس فيه إحصاءات علمية كافية»، متابعًا: «وصلنا لتشكيل أول حكومة في تاريخ لبنان تجتمع فيها مواصفات متميزة لمواجهة ظروف استثنائية، وبسرعة قياسية».
سعد-الحريرى

الحريري: استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى الإسراع في الأمر لأن البلد لم يعد يحتمل المماطلة، معتبرًا أن استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا، بل مراوحة للأزمة، قائلًا في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الإثنين: «بعد ليلتين من المواجهات التي اتسمت بالعنف وسط بيروت، إن الجيش والقوى الأمنية كافة تتولي مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وتتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية»، وفقًا لما ذكرته العربية.
احتجاجات لبنان

«لن ندفع الثمن».. إصابة 75 متظاهرا في لبنان جراء الاشتباكات مع الأمن

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة 75 متظاهرا، جراء الاشتباكات بين الأمن والمحتجين في بيروت بمحيط البرلمان وسط بيروت، حيث تعرضت قوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة، إذ ألقى المتظاهرون المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية في محيط ساحة النجمة، كما ألقو الفواصل الحديدية تجاههم محاولين اقتحام السياج الحديدي. واتهم محتجون قوى الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي في محيط البرلمان، لذا قاموا برشق قوى الأمن بالحجارة، يأتي ذلك فيما قال الأمن الداخلي اللبناني حدث تعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب.
التظاهر -في -لبنان (6)

مع بداية العام.. المتظاهرون اللبنانيون يصعدون تحركاتهم

مع بداية العام الجديد 2020، يستعد المحتجون في لبنان لتصعيد تحركاتهم في الشارع، للتأكيد على مطالبهم، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مستقلة عن أحزاب السلطة، إذ يأتي هذا التصعيد في وقت عاد الحديث عن إمكانية الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة نهاية الأسبوع، بعد الوعود التي أطلقها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية بولادة الحكومة قبل نهاية العام. وأقدم المحتجون أمس على قطع عدد من الطرقات الرئيسية في البقاع شرقي البلاد، هذا إلى جانب بعض الطرقات في بيروت. ورغم الطقس الماطر، تحرّك المحتجون صباح الخميس، لإقفال مداخل المرفأ في بيروت وطرابلس شمالا، بحسب سكاي نيوز.
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