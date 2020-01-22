بسبب تشكيل الحكومة.. موجهات بين الأمن والمحتجين في لبنان

تحرير:وكالات ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٦ م

احتجاجات لبنان_أرشيفية

اندلعت، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية بيروت، عقب إعلان تفاصيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، واستخدمت قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن محيط مجلس النواب اللبناني، كما عززت القوات انتشارها وسط العاصمة اللبنانية، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف مع تصاعد حدة التظاهرات. وأعلن أمس ، الحكومة اللبنانية الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها، إذ تشغل النساء ست وزارات هي: الدفاع والإعلام والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب، بحسب سكاي نيوز.

ولم يتول أيٌّ من الوزراء الجدد مسؤوليات سياسية من قبل، ولا يوجد في التشكيلة الوزارية نواب، لكن معظم الوزراء محسوبون على أحزاب سياسية كبيرة، مما يتعارض مع مطالب الشارع المنتفض. من جانبه، اعتبر المنسق الإعلامي في حركة لحقي، أدهم الحسنية، أن رد فعل الشارع على تشكيل الحكومة الجديدة طبيعي، مضيفًا: «الطبقة