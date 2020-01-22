رياضة

منتخب مصر لكرة اليد يتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١١ م
منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد
تأهل منتخب مصر لكرة اليد، إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس، بعد الفوز على منتخب أنجولا اليوم الأربعاء، بنتيجة 33-26، وتصدر منافسات المجموعة الأولى في دور الـ8 وانتهى الشوط الأول من اللقاء لصالح منتخب الفراعنة بنتيجة 15-12، وواصل المنتخب المصري تفوقه في الشوط الثاني واستطاع أن يحسم المباراة بنتيجة 33-26، كان المنتخب المصري قد أنهى منافسات ربع النهائي في المركز الأول برصيد 6 نقاط، وحل منتخب أنجولا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، لتصعد أيضًا إلى نصف النهائي.
وينتظر منتخب مصر ثاني المجموعة الثانية لمواجهته، في الدور قبل النهائي من البطولة، والذي سيتحدد بعد مواجهة تونس والجزائر المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.يذكر إلى أن هذه البطولة تؤهل الفائز بلقبها مباشرةً إلى أولمبياد طوكيو 2020، فيما يصعد أصحاب المراكز الستة الأولى إلى بطولة كأس العالم "2021" المقرر
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يورجن كلوب

يورجن كلوب عن ليفربول: نحتاج للتحسن

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف الرباعي المصاب قبل مباراة غد الخميس أمام وولفرهامبتون، على ملعب مولينيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قائلا: "لوفرين عاد للتدريبات يوم الإثنين، وهذا أمر جيد، ميلنر وشاكيري ونابي لم يشاركوا في التدريبات بعد". وعاد لوفرين إلى التدريبات بعد أن تعافى اللاعب من إصابة تعرض لها أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، فيما يستمر غياب جيمس ميلنر وشيردان شاكيري ونابي كيتا للمعاناة من إصابات عضلية مختلفة.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (1)

أجيري: مصر بلد مميز وساحر.. وصلاح يستحق كل الخير

أشاد خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، والمدرب الحالي لنادي ليجانيس الإسباني، بالفترة التي قضاها خلال توليه تدريب الفراعنة، مُشيرًا إلى أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لم يتسبب في أزمات خلال تلك الفترة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة بي إن سبورتس. وقال مدرب الفراعنة السابق: "وجدت في مصر أناس طيبين ومميزين ولاعبين يتمتعون بالانضباط في التدريبات وبرغبة قوية في اللعب بشكل مميز، فاللاعب المصري يهوى التدرب ويظهر بشكل جيد، لكن الأمر مختلف بالنسبة للتنظيم في الدوري، مع غياب الجماهير عن المدرجات".
حسام البدرى (2)

البدري يكشف سبب تأجيل سفره لمتابعة المحترفين

أكد حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، أن هناك وجوهًا جديدة ستنضم للمنتخب في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هدفه الحالي هو الاستمرار في طريق سياسة الإحلال والتجديد. وقال مدرب الفراعنة: "سيكون هناك عناصر جديدة ستنضم للمنتخب في المعسكر المقبل وبالطبع يأتي من أبرزهم مصطفى محمد، وهناك لاعبين آخرين مرشحة مثل أحمد أبو الفتوح وثلاثي الجونة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومروان محسن من بين الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب خاصة أنه يسير بخطى جيدة في الفترة الأخيرة، كما انضمامه سيكون حلاً بعد معاناة المنتخب في الفترة الأخيرة من مركز رأس الحربة".
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بطولة افريقا

صدامات عربية في تصفيات كأس العالم 2022

أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس العالم، والتي أجريت في القاهرة، عن وقوع منتخب الفراعنة، في المجموعة السادسة، بجانب كلًأ من ليبيا، أنجولا، الجابون، وأقيمت القرعة بمشاركة 40 منتخبا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا، ووقع المنتخب المصري، في التصنيف الأول، الذي ضم 4 تصنيفات، حيث سيتأهل المتصدر فقط إلى الدور الختامي من التصفيات. وسيقام الدور الختامي بنظام مباراتي الذهاب والعودة بعد إجراء قرعة لتحديد أطراف المواجهات الخمس، والتي سيتأهل المنتصرون منهم إلى المونديال.
كأس-الأمم-الأفريقية

كاف يعدل مواعيد تصفيات المونديال وأمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تغيير مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، التي ستقام في الكاميرون، وكأس العالم 2022، المقرر إقامته في قطر، بعد أن قام بتغيير بطولة كأس الأمم إلى يناير 2021 بدلًا من صيف نفس العام. واستبدل الاتحاد الإفريقي مباريات تصفيات أمم إفريقيا بالمواعيد المحددة سابقًا في مارس ويونيو لانطلاق تصفيات كأس العالم، وفي الجانب الأخر تقرر انطلاق تصفيات كأس العالم في أكتوبر من العام الجاري. ويلعب المنتخب المصري تصفيات أمم إفريقيا مع كينيا، جزر القمر، وتوجو، ويمتلك نقطتين بعد جولتين من انطلاق المنافسات.
علاء-أبو-القاسم‎

أبو القاسم يشارك في كأس العالم للشيش بفرنسا

غادر بطل سلاح الشيش الأوليمبي علاء أبو القاسم لاعب منتخب مصر، إلي فرنسا للمشاركة في كأس العالم لسلاح الشيش المقرر إقامتها في باريس يومي 10 و11 يناير في أولي بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة لسلاح الشيش في العام الجديد، وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من أبطال اللعبة من أجل تعديل التصنيف العالمي المؤهل إلي أولمبياد طوكيو 2020. وقال علاء أبو القاسم، إنه يخوض فترة إعداد كبيرة استعداداً للدورة الأوليمبية، ويطمح لتحقيق الميدالية الأوليمبية الثانية له في ظل الطفرة التي يشهدها السلاح المصري.
محمد صلاح - ساديو ماني

مفاجآت في جائزة الأفضل بإفريقيا وغياب صلاح

كشفت بعض التسريبات، عن فوز النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال عام 2019، بعد منافسة مع الدولي المصري محمد صلاح، الذي حل ثانيًا، و الجزائري رياض محرز، الذي جاء في المركز الثالث. وأكدت بعض التقارير أن صلاح، قد يغيب عن حضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، المقرر إقامته بسهل حشيش في مدينة الغردقة، في السابع من شهر يناير الجاري. وأوضحت التقارير، أن هناك اتصالات مكثفة تلقاها اللاعب فى الساعات الأخيرة لإقناعة بالحضور خاصة فى ظل اعتماد القائمين على الحفل لظهور النجم المصرى وهو الأمر الذى رفضه حتى الآن.
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