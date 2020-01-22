منتخب مصر لكرة اليد يتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١١ م

منتخب مصر لليد

تأهل منتخب مصر لكرة اليد، إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس، بعد الفوز على منتخب أنجولا اليوم الأربعاء، بنتيجة 33-26، وتصدر منافسات المجموعة الأولى في دور الـ8 وانتهى الشوط الأول من اللقاء لصالح منتخب الفراعنة بنتيجة 15-12، وواصل المنتخب المصري تفوقه في الشوط الثاني واستطاع أن يحسم المباراة بنتيجة 33-26، كان المنتخب المصري قد أنهى منافسات ربع النهائي في المركز الأول برصيد 6 نقاط، وحل منتخب أنجولا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، لتصعد أيضًا إلى نصف النهائي.

وينتظر منتخب مصر ثاني المجموعة الثانية لمواجهته، في الدور قبل النهائي من البطولة، والذي سيتحدد بعد مواجهة تونس والجزائر المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.يذكر إلى أن هذه البطولة تؤهل الفائز بلقبها مباشرةً إلى أولمبياد طوكيو 2020، فيما يصعد أصحاب المراكز الستة الأولى إلى بطولة كأس العالم "2021" المقرر