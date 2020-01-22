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علاء مبارك عن ثروة عائلته: متوسط نصيب كل أسرة ربع أرنب مسلوق

تحرير:محمد فتحي ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٨ م
علاء مبارك
علاء مبارك
سخر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، على ما ردده بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أن ثروة عائلته تبلغ 620 مليار دولار، إذ قال اليوم الأربعاء: «اتحفنا يا ساتاموني اتحفنا.. ما صدقنا خلصنا من وثائق ومستندات الأستاذ رحمة الله عليه طلع علينا ساتاموني أفندي ونشر لنا وثائق أخرى وباللغة الإنجليزية وموقعة من البنك وكمان أمر بتحويل مبلغ 620مليار دولار.!!»، متابعًا: «وبكده وبحساب ساتاموني أفندي يبقى متوسط نصيب كل أسرة ربع مسلوق».
اتحفنا يا ساتامونى اتحفنا ??ما صدقنا خلصنا من وثائق ومستندات الاستاذ رحمه الله عليه طلع علينا ساتامونى افندى ونشر لنا وثائق اخرى وباللغة الإنجليزية وموقعة من البنك وكمان امر بتحويل مبلغ ?? 620مليار دولار.!! وبكده و بحساب ساتامونى افندى يبقى متوسط نصيب كل أسرة ربع ??مسلوق . ?? pic.twitter.com/HKn4BX8mJ7 —
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