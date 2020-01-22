وسيم السيسي: «عبد الناصر والسادات» مزقا النسيج الوطني المصري

تحرير:محمد فتحي ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٤ م

وسيم السيسي

استنكر الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصيات، ما فعله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ودوره السلبي خلال فترة حكمه لمصر، قائلًا: «مبارك أهمل مصر وتركها وأفسدها». وهاجم السيسي، خلال لقاء خاص، مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج «المواجهة مع النفس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، قائلا: «مزقا النسيج الوطني المصري»، متابعًا: «مبارك ترك مصر وأهملها مقابل صفقة شريرة، وهي أنا وابني نحكم في وأنتوا اعملوا إللي أنتوا عايزينه في مصر».