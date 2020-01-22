مدبولي: السبت إجازة للعاملين بالحكومة بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م

رئيس الحكومة مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًّا، بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير لعام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

وأنهى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الجدل بشأن استبدال إجازة يوم 25 يناير للعاملين بالدولة، بيوم الأحد بدلا من السبت، إذ كتب عبر حسابه على "فيسبوك" أمس الثلاثاء: "للعلم؛ الأحد مش إجازة، السبت بس". وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، في وقت سابق، أن 25 يناير 2020، إجازة بأجر كامل