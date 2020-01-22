سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مدبولي: السبت إجازة للعاملين بالحكومة بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًّا، بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير لعام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.
وأنهى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الجدل بشأن استبدال إجازة يوم 25 يناير للعاملين بالدولة، بيوم الأحد بدلا من السبت، إذ كتب عبر حسابه على "فيسبوك" أمس الثلاثاء: "للعلم؛ الأحد مش إجازة، السبت بس". وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، في وقت سابق، أن 25 يناير 2020، إجازة بأجر كامل
اقرأ المزيد
احمد -موسى

أحمد موسى: العناصر الإرهابية في الداخل تحت المتابعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عطوة كنانة، وصف العناصر الإرهابية بالسباع، وطالبهم بمتابعة صفحات الجوكر لتلقي الأوامر، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية كل أعمالها قائمة على السلاح والعنف. وقال «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك مخطط للجماعة لكسر جهاز الشرطة في ذكرى 25 يناير، من خلال محادثات مسربة لعناصر الإخوان على جروب ما يسمى «الحركة الشعبية الإرهابية»، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان الإرهابية يقومون باتباع أوامر الجوكر وهو عطوة كنانة.
القيادة والشبورة

شبورة صباحا وبرودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك،
وسيم -السيسي (1)

وسيم السيسي: «عبد الناصر والسادات» مزقا النسيج الوطني المصري

استنكر الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصيات، ما فعله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ودوره السلبي خلال فترة حكمه لمصر، قائلًا: «مبارك أهمل مصر وتركها وأفسدها». وهاجم السيسي، خلال لقاء خاص، مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج «المواجهة مع النفس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، قائلا: «مزقا النسيج الوطني المصري»، متابعًا: «مبارك ترك مصر وأهملها مقابل صفقة شريرة، وهي أنا وابني نحكم في وأنتوا اعملوا إللي أنتوا عايزينه في مصر».
علاء-مبارك- (1)

علاء مبارك عن ثروة عائلته: متوسط نصيب كل أسرة ربع أرنب مسلوق

سخر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، على ما ردده بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أن ثروة عائلته تبلغ 620 مليار دولار، إذ قال اليوم الأربعاء: «اتحفنا يا ساتاموني اتحفنا.. ما صدقنا خلصنا من وثائق ومستندات الأستاذ رحمة الله عليه طلع علينا ساتاموني أفندي ونشر لنا وثائق أخرى وباللغة الإنجليزية وموقعة من البنك وكمان أمر بتحويل مبلغ 620مليار دولار.!!»، متابعًا: «وبكده وبحساب ساتاموني أفندي يبقى متوسط نصيب كل أسرة ربع مسلوق».
اقرأ المزيد من الأخبار
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يعلن رسميا إجازة 25 يناير للعاملين بالدولة

أنهى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الجدل بشأن إجازة يوم 25 يناير للعاملين بالدولة. وقال يونس عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "للعلم؛ الأحد مش إجازة، السبت بس".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

10 شركات جديدة تطلب الاستثمار في السوق المصرية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، التي عرضت خلال الاجتماع ما تم من إجراءات لمتابعة توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، الأسبوع الماضي، وما أثاره المستثمرون خلال الاجتماع من طلبات ومقترحات من شأنها تيسير إجراءات الاستثمار، وإزالة عدد من المعوقات التي تؤثر على البيئة الاستثمارية.
مصطفى-مدبولى

ميكنة وتدريب موظفين.. الحكومة تستعد للانتقال إلى العاصمة الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن ميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والعميد توفيق عبد الرحيم ممثلا عن إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.
عبد الفتاح السيسى (4)

مدن متكاملة وتدريب حرفي.. السيسي يأمر بمواصلة جهود النهوض بالصناعة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وتم استعراض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة، بالتركيز على الملفات ذات الأولوية من خلال محاور التطوير المؤسسي، ومراجعة التشريعات، وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال، بحسب تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]