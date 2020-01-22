مشادة بين الرئيس الفرنسي والشرطة الإسرائيلية بالقدس

تحرير:وكالات ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٩ م

الرئيس الفرنسي

دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، في مشاداة قوية مع عناصر الشرطة الإسرائيلية في مدخل إحدى الكنائس بالقدس، في مشهد يذكر بموقف مماثل واجه الرئيس الراحل جاك شيراك في التسعينات. وقال موقع «بي إف إم تي في» الفرنسي، إن الواقعة حصلت في مدخل كنيسة سانت آن، التي تملكها فرنسا، حين دخل أحد عناصر القوات الإسرائيلية الكنيسة وخرج منها. وأضاف المصدر، نقلا عن صحفيين من عين المكان: «حين عاود الدخول مرة أخرى، وتعرض للطرد من طرف حراس ماكرون الشخصيين، الأمر الذي أدى إلى مشاداة وتدخل الرئيس الفرنسي»، وفقًا لسكاي نيوز.

وأظهر مقطع فيديو ماكرون، الذي بدا غاضبا ومنفعلا، وهو يصرخ في وجه الشرطي الإسرائيلي، ويطلب منه المغادرة حالا، قائلا موبخا العنصر الأمني: «لم يعجبني ما قمت به أمامي، نعرف القوانين وعلى الجميع احترامها، أخرج حالا، أنا آسف لا يحق لأي شخص استفزاز الآخر دعونا نحافظ على هدوئنا». ووجه الرئيس الفرنسي