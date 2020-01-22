البرلمان البريطاني يصدق على الخروج من الاتحاد الأوروبي

تحرير:وكالات ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٣ م

البرلمان البريطاني_أرشيفية

أقر البرلمان البريطاني مشروع القانون حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة «نوفوستي»، ووفقا للوكالة الروسية، فإن مجلس اللوردات وافق مساء اليوم الأربعاء، على الوثيقة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية. واضطر مجلس اللوردات إلى الموافقة على مشروع القانون بعد أن رفض مجلس العموم في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جميع التعديلات المقترحة. وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وبعد ذلك ستبدأ فترة انتقالية، يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.

وقال رئيس مكافحة الإرهاب ببريطانيا في وقت سابق، إن سلامة وأمن المملكة المتحدة ستعاني من خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وخاصة إن غاب التخطيط الأمني والإعداد للمخاطر عن تلك القرارات التي قد تحد من قدرات بريطانيا الأمنية.وأكد نيل باسو مساعد المفوض "سكوتلاند يارد"، إن الأدوات الرئيسة لمكافحة الجريمة