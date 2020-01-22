البرلمان البريطاني يصدق على الخروج من الاتحاد الأوروبي
تحرير:وكالات
٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٣ م
البرلمان البريطاني_أرشيفية
أقر البرلمان البريطاني مشروع القانون حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة «نوفوستي»، ووفقا للوكالة الروسية، فإن مجلس اللوردات وافق مساء اليوم الأربعاء، على الوثيقة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية.
واضطر مجلس اللوردات إلى الموافقة على مشروع القانون بعد أن رفض مجلس العموم في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جميع التعديلات المقترحة.
وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وبعد ذلك ستبدأ فترة انتقالية، يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.
وقال رئيس مكافحة الإرهاب ببريطانيا في وقت سابق، إن سلامة وأمن المملكة المتحدة ستعاني من خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وخاصة إن غاب التخطيط الأمني والإعداد للمخاطر عن تلك القرارات التي قد تحد من قدرات بريطانيا الأمنية.وأكد نيل باسو مساعد المفوض "سكوتلاند يارد"، إن الأدوات الرئيسة لمكافحة الجريمة
وقال رئيس مكافحة الإرهاب ببريطانيا في وقت سابق، إن سلامة وأمن المملكة المتحدة ستعاني من خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وخاصة إن غاب التخطيط الأمني والإعداد للمخاطر عن تلك القرارات التي قد تحد من قدرات بريطانيا الأمنية.
وأكد نيل باسو مساعد المفوض "سكوتلاند يارد"، إن الأدوات الرئيسة لمكافحة الجريمة ستضيع بخروج بريطانيا بلا اتفاق، مشيرًا إلى أن بدائلها لن تكون على نفس المستوى من الجودة.
وقال في حديث واسع النطاق، حذر فيه أيضًا من أن زيادة عدد رجال الشرطة وأجهزة الأمن لم تعد كافية لمحاربة الإرهاب: "يمكننا أن نحد من الآثار الضارة، لكن ذلك سيكون بأنظمة أبطأ".
وأضاف: "تم تطوير هذه الأنظمة والأدوات في الاتحاد الأوروبي لسبب وجيه للغاية، يتعلق بمشاركة كل الأجهزة الأمنية في الاتحاد به".(التفاصيل)