شبورة صباحا وبرودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣١ م

شبورة - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك،

درجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 09 16شبين الكوم 09 16طنطا 08 16دمنهور 11 16الإسكندرية 12 17بلطيم 10 17مطروح 12 16السلوم 10 15سيوة 08 17بورسعيد 10 16دمياط 10 16الزقازيق 09 16الإسماعيلية 08 17السويس 10 17العريش 08 16رفح 08 15رأس سدر 08 18نخل 02 14نويبع 10 19طابا 08 16كاترين 01 10الطور