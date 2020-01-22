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شبورة صباحا وبرودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣١ م
شبورة - أرشيفية
شبورة - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك،
 درجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 09 16شبين الكوم 09 16طنطا 08 16دمنهور 11 16الإسكندرية 12 17بلطيم 10 17مطروح 12 16السلوم 10 15سيوة 08 17بورسعيد 10 16دمياط 10 16الزقازيق 09 16الإسماعيلية 08 17السويس 10 17العريش 08 16رفح 08 15رأس سدر 08 18نخل 02 14نويبع 10 19طابا 08 16كاترين 01 10الطور
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احمد -موسى

أحمد موسى: العناصر الإرهابية في الداخل تحت المتابعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عطوة كنانة، وصف العناصر الإرهابية بالسباع، وطالبهم بمتابعة صفحات الجوكر لتلقي الأوامر، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية كل أعمالها قائمة على السلاح والعنف. وقال «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك مخطط للجماعة لكسر جهاز الشرطة في ذكرى 25 يناير، من خلال محادثات مسربة لعناصر الإخوان على جروب ما يسمى «الحركة الشعبية الإرهابية»، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان الإرهابية يقومون باتباع أوامر الجوكر وهو عطوة كنانة.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: السبت إجازة للعاملين بالحكومة بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًّا، بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير لعام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.
وسيم -السيسي (1)

وسيم السيسي: «عبد الناصر والسادات» مزقا النسيج الوطني المصري

استنكر الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصيات، ما فعله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ودوره السلبي خلال فترة حكمه لمصر، قائلًا: «مبارك أهمل مصر وتركها وأفسدها». وهاجم السيسي، خلال لقاء خاص، مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج «المواجهة مع النفس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، قائلا: «مزقا النسيج الوطني المصري»، متابعًا: «مبارك ترك مصر وأهملها مقابل صفقة شريرة، وهي أنا وابني نحكم في وأنتوا اعملوا إللي أنتوا عايزينه في مصر».
علاء-مبارك- (1)

علاء مبارك عن ثروة عائلته: متوسط نصيب كل أسرة ربع أرنب مسلوق

سخر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، على ما ردده بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أن ثروة عائلته تبلغ 620 مليار دولار، إذ قال اليوم الأربعاء: «اتحفنا يا ساتاموني اتحفنا.. ما صدقنا خلصنا من وثائق ومستندات الأستاذ رحمة الله عليه طلع علينا ساتاموني أفندي ونشر لنا وثائق أخرى وباللغة الإنجليزية وموقعة من البنك وكمان أمر بتحويل مبلغ 620مليار دولار.!!»، متابعًا: «وبكده وبحساب ساتاموني أفندي يبقى متوسط نصيب كل أسرة ربع مسلوق».
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (11)

الأرصاد: غدا طقس ممطر نهارا.. شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وشبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس (3)

ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهار شديد البرودة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

طقس اليوم.. ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسطمعتدلة إلى مضطربة، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.
طقس (1)

برودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. وتسقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
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