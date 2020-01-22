أحمد موسى: العناصر الإرهابية في الداخل تحت المتابعة

تحرير:محمد فتحي ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥١ م

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عطوة كنانة، وصف العناصر الإرهابية بالسباع، وطالبهم بمتابعة صفحات الجوكر لتلقي الأوامر، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية كل أعمالها قائمة على السلاح والعنف. وقال «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك مخطط للجماعة لكسر جهاز الشرطة في ذكرى 25 يناير، من خلال محادثات مسربة لعناصر الإخوان على جروب ما يسمى «الحركة الشعبية الإرهابية»، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان الإرهابية يقومون باتباع أوامر الجوكر وهو عطوة كنانة.

ووجه موسى خلال برنامجه رسالة تحذيرية لعناصر الجماعة الإرهابية قائلًا: «أجهزة الدولة مصحصحة، وكل العناصر الإرهابية في الداخل تحت المتابعة، وسيتم إلقاء القبض عليهم ويتم تضييق الخناق عليهم بشكل كبير بفضل مجهودات أجهزة الأمن المصرية».وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًّا، بأن يكون