رياضة

الأهلي: لم نناقش استقالة آل الشيخ من الرئاسة الشرفية

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، بيانًا رسميًا، للرد على المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بشأن الاستقالة من الرئاسة الشرفية. وجاء البيان كالتالي: "إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، تؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، و
"النادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ، كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ومجلس إدارة الأهلي تفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التي يعتز بها
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منتخب مصر لكرة اليد يتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

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محمود الخطيب يلبي دعوة تركي آل الشيخ

وصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى المملكة العربية السعودية، قادمًا من القاهرة، وذلك بعد عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أسبوعين، وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، لزيارته بمنزله للاطمئنان على صحته. ومن المقرر أن يتخلل زيارة محمد الخطيب إلى السعودية، أداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، خلال فترة تواجد الخطيب.
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