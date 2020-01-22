جريمة

مصرع شخص وإصابة 2 أخرين في حادث تصادم بالبحيرة

تحرير:التحرير ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ م
حادث_أرشيفية
حادث_أرشيفية
لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 2 أخرين، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين، أمام قرية شبرا النونة بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى إيتاي البارود العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخرى جامبو، ووجود متوفي ومصابين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، لمعاينة الحادثة والوقوف على أسبابها.
وتبين من المعاينة الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي، تحت إشراف مدير أمن البحيرة، إصابة «محمد سامح سعيد داوود النقيدي»، 22 عامًا، مقيم كوم حمادة، باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وجروح وكدمات متعددة بالجسم والقدمين.كما تبين إصابة «الشحات حسن محمد الخولي»، 40 عامًا، بجرح قطعي أعلى العين اليسرى، واشتباه
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«التحرير» ترافق الداخلية خلال حملة أمنيه بكرداسة-1

ضبط خلية إرهابية قبل تنفيذ أعمال عدائية فى 25 يناير

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين فى مخطط يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، بالتعاون مع قيادات التنظيم الهاربة بتركيا، وكان من بين العناصر المضبوطة بعض منفذى العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية، التى تم خلالها إطلاق الرصاص على ارتكاز أمنى بقرية كفر الحصافة دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، مما أسفر عن استشهاد 3 خفراء من بينهم خفير خصوصى.
ضبط- مزرعة-بانجو

على مساحة 4 قراريط.. العثور على 500 شجرة بانجو في الأقصر

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، على مزرعة بداخلها أكثر من 500 شجرة بانجو بمنطقة الشيخ مسكين بمدينة إسنا جنوب المحافظة على مساحة حوالي 4 قراريط مزروعة بالمخالفة للقانون، وتم تحديد هوية أصحاب قطعة الأرض والمسؤولين عن تلك الزراعة للمخدرات. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لموقع المزرعة لإعدام كميات أشجار البانجو برفقة رجال النيابة العامة لمعاينة الموقع.
جثة-طفل

محفظة وموبايل وزواج دون عقد..جريمة طفلة عزبة الهجانة

"ماجبتليش المحفظة والموبايل من الأوضة" بهذه الكلمات أدلى مسجل خطر باعترافات تفصيلية لجريمته الشنعاء التي اقترفها في حق طفلته، اعتدى عليها بالضرب لتفارق الملاك البرئ الحياة لدى تلقيها العلاج بالمستشفى متأثرة بإصابتها، الأمر الذي كشفته جهود البحث والتحري لضباط إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتحت إشراف مدير أمن العاصمة اللواء أشرف الجندي تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
اموال

موظف بدرجة نصاب.. كبد شركته خسائرا بـ250 ألف جنيه

ألقت قوات الأمن القبض على موظف بإحدى شركات الشحن استغل وآخر وظيفته واستوليا على 250 ألف جنيه من أموال الشركة بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يتهم موظفا بإحدى شركات الشحن بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تلاعبه فى بوالص الشحن الخاصة بعملاء الشركة، وتحويل تلك البوالص باسم شركة وكيلة للشركة الشاكية؛ للاستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة والاستيلاء على قيمة ذلك الخصم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها 250 ألف جنيه.
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تسمم

بسبب «المحشي».. إصابة 5 أشخاص بالتسمم في البحيرة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بال تسمم، عقب تناولهم وجبة "محشي" داخل منزلهم، فى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة، وكشفت التحريات عن استقبال مستشفى دمنهور كل من "سحر.ش.ع"، (40 عاما)، "محمد.ا.ش"، (15 عاما)، "مروان.ا.ش"، (6 أعوام)، "مؤمن.ا.ش"، (5 سنوات)، "طارق.ع.ع"، (7 سنوات)، يقيمون في مركز أبو حمص، مصابين بال تسمم.
انهيار-عقار (2)

بالأسماء.. تعرف على ضحايا انهيار عقار الإسكندرية

تواصل فرق الإنقاذ ورجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، مجهوداتها للبحث عن جثث عالقة أسفل عقار منطقة العطارين، بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك بعد استخراج 5 جثث وأخر مصاب، جراء انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق على مقهى "العمال" بشارع عبد المنعم بدائرة قسم شرطة العطارين، بينما تحرر محضر بالواقعة، فيما تقرر تشكيل لجنة هندسية لبدء معاينة أسباب انهيار العقار والمتسبب في انهياره، وسرعة طلب تحريات المباحث، واستعجال ملف العقار من الحي والاستماع لشهادة أقوال الشهود، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة والشخص المصاب إلى مستشفى الأميري.
انهيار-عقار-بغرب-الإسكندرية (3)

مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر في انهيار عقار بالإسكندرية

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخر أثر وقوع حادث انهيار عقار قديم مأهول بالسكان في منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، وسقط على مقهى أسفله وأودى بحياة 5 من رواد المقهى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ورافقتها سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، وبدأت عملية استخراج الجثث تباعا بالتزامن مع بدء عملية رفع الأنقاض، ومازالت عملية البحث من قبل رجال الإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية عن وجود جثث أخرى أو مصابين تحت الأنقاض مستمرة.
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل بالإسماعيلية

أصيب 20 عاملا بإصابات مختلفة أثر انقلاب سيارة نصف نقل مساء اليوم الخميس قرب مركز ومدينة فايد، وكان اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد شاهين رئيس مباحث فايد يفيد انقلاب سيارة نقل يستقلها ما يزيد على 20 عاملا أثناء عودتهم من العمل في إحدى المزارع. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ13 سيارة نقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية، فيما أشارت المصادر الطبية إلى أن الإصابات تتنوع ما بين كسور مختلفة وكدمات وجروح في أنحاء مختلفة من الجسم.
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