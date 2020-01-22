مصرع شخص وإصابة 2 أخرين في حادث تصادم بالبحيرة

تحرير:التحرير ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ م

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 2 أخرين، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين، أمام قرية شبرا النونة بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى إيتاي البارود العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخرى جامبو، ووجود متوفي ومصابين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، لمعاينة الحادثة والوقوف على أسبابها.

وتبين من المعاينة الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي، تحت إشراف مدير أمن البحيرة، إصابة «محمد سامح سعيد داوود النقيدي»، 22 عامًا، مقيم كوم حمادة، باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وجروح وكدمات متعددة بالجسم والقدمين.كما تبين إصابة «الشحات حسن محمد الخولي»، 40 عامًا، بجرح قطعي أعلى العين اليسرى، واشتباه