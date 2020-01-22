أشرف زكي: خالد النبوي بصحة جيدة وسيخرج قريبا (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ م

خالد النبوي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان خالد النبوي، الذي أصيب بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى أمس واضطرته إلى تركيب دعامة للقلب، بصحة جيدة وسيخرج قريبًا. وأضاف زكي، خلال اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن «النبوي» تعالج على حسابه ونفقته الخاصة وتكفل بكل شيء، مؤكدًا أن «النقابة من المستحيل أن تتأخر عن أي شيء وتحت أمر أي فنان»، معاتبًا وسائل الإعلام التي تتاجر ببعض الحالات الصحية لبعض الفنانين، وتستغل هذه الأمور لمهاجمة النقابة بعدم تقديمها الدعم اللازم.

وتابع نقيب المهن التمثيلية: «كنقابة إحنا قافلين الباب علينا ودي أسرار، مش هقول عملت إيه لفلان ومعملتش إيه، والنقابة عمرها ما تخلت عن أي فرد كبيرًا أو صغيرًا».كانت منى المغربى، زوجة الفنان خالد النبوى طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى