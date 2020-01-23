انهيار عقار فى روض الفرج دون إصابات أو وفيات

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص

أرشيفية

شهدت منطقة روض الفرج بالقاهرة، انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، دون أن يسفر الانهيار عن وقوع إصابات أو وفيات، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذها حي روض الفرج لإخلاء العقار، بعدما تبين أنه آيل للسقوط، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة المكان، وأمرت النيابة بانتداب لجنة فنية لفحص أسباب انهيار العقار، وبيان سبب عدم إزالته بشكل آمن ومهني من قبل المسئولين عن رخصة الهدم، إلى حين سقط من تلقاء نفسه، بما يعد بمثابة تهديد لحياة المواطنين والعقارات المجاورة، وطلبت النيابة تقريرا مفصلا عن تأثير الانهيار على العقارات المجاورة.

تلقى رجال شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بانهيار عقار قديم مكون من طابق أرضي ودورين علويين، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ لمكان الحادث، وأكد الأهالي خلو المنزل من السكان، كما أثبت ذلك محضر إخلاء حرره حي روض الفرج فى وقت سابق، وأثبت المحضر أن العقار آيل للسقوط، وصدر له قرار بالإزالة حفاظًا على حياة قاطنيه،

تلقى رجال شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بانهيار عقار قديم مكون من طابق أرضي ودورين علويين، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ لمكان الحادث، وأكد الأهالي خلو المنزل من السكان، كما أثبت ذلك محضر إخلاء حرره حي روض الفرج فى وقت سابق، وأثبت المحضر أن العقار آيل للسقوط، وصدر له قرار بالإزالة حفاظًا على حياة قاطنيه، وتم إخلاؤهم من العقار بالقوة الجبرية، بما أنقذ أرواحهم من موت محقق تحت الأنقاض.



واتخذت قوات الحماية المدنية إجراءات وقائية لحماية سكان المنطقة من أى تبعات للانهيار، وذلك بالفصل المؤقت للغاز والتيار الكهربائي، حتى التحقق من تأمين المكان، وثبات الأنقاض المنهارة دون تبعات انهيار لاحقة، كما تم رفع جزء من الأنقاض للتحقق التام من عدم وجود أشخاص تحت الأنقاض.





