جريمة

إصابة 11 مواطنا فى انقلاب ميكروباص بالبحيرة

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
أرشيفية
أرشيفية
شهد طريق أبو المطامير الصحراوي، فى نطاق قرية الشعراوي، بمحافظة البحيرة حادثا مروريا أسفر عن إصابة 11 عاملًا بإصابات بالغة، إذ تبين استقلالهم سيارة أجرة نصف نقل، وذلك بالمخالفة للوائح المرور التى تمنع تحميل الركاب فى السيارات النصف نقل، لكونها غير آمنة وغير مخصصة لنقل البشر، بما يسهل تعرضهم لأضرار بالغة حال وقوع حادث أو عارض بالطريق، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم، وتدخلت أوناش المرور لرفع السيارة من عرض الطريق.
المصابون هم كل من: "راضي صبحي الزواوي"، 14 سنة، مصاب بجرح قطعي، و"محمد عيد"، 14 سنة، مصاب بسحجات بالرأس وكدمات متفرقة، و"محمود أحمد، 18 سنة، مصاب بكدمة بالأنف والفم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"خلف الله أحمد"، 20 سنة، مصاب بسحجات باليدين اليمنى واليسرى. وأصيب أيضًا مصطفى كامل عبد الرازق حميدة"، 15
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انهيار- العقار (3)

انهيار عقار فى روض الفرج دون إصابات أو وفيات

شهدت منطقة روض الفرج بالقاهرة، انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، دون أن يسفر الانهيار عن وقوع إصابات أو وفيات، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذها حي روض الفرج لإخلاء العقار، بعدما تبين أنه آيل للسقوط، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة المكان، وأمرت النيابة بانتداب لجنة فنية لفحص أسباب انهيار العقار، وبيان سبب عدم إزالته بشكل آمن ومهني من قبل المسئولين عن رخصة الهدم، إلى حين سقط من تلقاء نفسه، بما يعد بمثابة تهديد لحياة المواطنين والعقارات المجاورة، وطلبت النيابة تقريرا مفصلا عن تأثير الانهيار على العقارات المجاورة.
حادث-تصادم سيارات

مصرع شخص وإصابة 2 أخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 2 أخرين، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين، أمام قرية شبرا النونة بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى إيتاي البارود العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخرى جامبو، ووجود متوفي ومصابين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، لمعاينة الحادثة والوقوف على أسبابها.
«التحرير» ترافق الداخلية خلال حملة أمنيه بكرداسة-1

ضبط خلية إرهابية قبل تنفيذ أعمال عدائية فى 25 يناير

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين فى مخطط يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، بالتعاون مع قيادات التنظيم الهاربة بتركيا، وكان من بين العناصر المضبوطة بعض منفذى العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية، التى تم خلالها إطلاق الرصاص على ارتكاز أمنى بقرية كفر الحصافة دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، مما أسفر عن استشهاد 3 خفراء من بينهم خفير خصوصى.
ضبط- مزرعة-بانجو

على مساحة 4 قراريط.. العثور على 500 شجرة بانجو في الأقصر

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، على مزرعة بداخلها أكثر من 500 شجرة بانجو بمنطقة الشيخ مسكين بمدينة إسنا جنوب المحافظة على مساحة حوالي 4 قراريط مزروعة بالمخالفة للقانون، وتم تحديد هوية أصحاب قطعة الأرض والمسؤولين عن تلك الزراعة للمخدرات. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لموقع المزرعة لإعدام كميات أشجار البانجو برفقة رجال النيابة العامة لمعاينة الموقع.
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حادث-تصادم سيارات

مصرع شخص وإصابة 2 أخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 2 أخرين، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين، أمام قرية شبرا النونة بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى إيتاي البارود العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخرى جامبو، ووجود متوفي ومصابين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، لمعاينة الحادثة والوقوف على أسبابها.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (2)

إصابة 15 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة، أسفر عن إصابة 15 شخصًا من مستقليها. اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبوالمطامير- الطريق الصحراوي. على الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة أبو المطامير برئاسة المقدم أحمد سمير، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.
حادث- تصادم- في- المكسيك

مصرع عامل وإصابة 7 آخرين بالبحيرة وتكدس بالدائرى

بسبب الشبورة المائية الكثيفة، شهدت عدة طرق حوادث مرورية، أولها وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي من القاهرة إلى الإسكندرية، فى نطاق محافظة البحيرة إذ انقلبت سيارة عمال مما تسبب فى مصرع عامل وإصابة 7 آخرين، كما أعلى طريق الأوتوستراد، وقوع حادث تصادم في اتجاه المطار أعلى كوبري الأباحية، بالقرب من القلعة، وتسبب الحادث في ظهور شلل مروري في الاتجاهين، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، وذلك لرفع آثار الحادثين وتيسير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بالتزامن مع ساعات الزروة الصباحية.
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