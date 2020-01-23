إصابة 11 مواطنا فى انقلاب ميكروباص بالبحيرة

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

أرشيفية

شهد طريق أبو المطامير الصحراوي، فى نطاق قرية الشعراوي، بمحافظة البحيرة حادثا مروريا أسفر عن إصابة 11 عاملًا بإصابات بالغة، إذ تبين استقلالهم سيارة أجرة نصف نقل، وذلك بالمخالفة للوائح المرور التى تمنع تحميل الركاب فى السيارات النصف نقل، لكونها غير آمنة وغير مخصصة لنقل البشر، بما يسهل تعرضهم لأضرار بالغة حال وقوع حادث أو عارض بالطريق، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم، وتدخلت أوناش المرور لرفع السيارة من عرض الطريق.

المصابون هم كل من: "راضي صبحي الزواوي"، 14 سنة، مصاب بجرح قطعي، و"محمد عيد"، 14 سنة، مصاب بسحجات بالرأس وكدمات متفرقة، و"محمود أحمد، 18 سنة، مصاب بكدمة بالأنف والفم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"خلف الله أحمد"، 20 سنة، مصاب بسحجات باليدين اليمنى واليسرى. وأصيب أيضًا مصطفى كامل عبد الرازق حميدة"، 15