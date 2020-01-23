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آمال ماهر تستعد لعيد الحب بأغنية جديدة وحفل غنائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٣ م
آمال ماهر
آمال ماهر
حالة نشاط فني تعيشها الفنانة آمال ماهر، حيث بدأت تسجيل ألبومها الغنائي الجديد، كما تستعد لأطلاق أغنية منفردة من الألبوم (سينجل) في "عيد الحب 2020" بالإضافة إلى استعدادها لإحياء حفل غنائي كبير في القاهرة، ولم تكشف الفنانة آمال ماهر حتى الآن عن أي تفاصيل تخص ألبومها الجديد باستثناء نشرها منذ أيام لفيديو على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة "قريبا Soon" في نهاية الفيديو. آمال ماهر اختفت عن الساحة الغنائية لفترة طويلة، ولكنها عادت في نهاية عام 2018 وأعلنت عن تقديمها ألبوم «أصل الإحساس».
"أصل الإحساس" من إنتاج شركة "فيولين" ، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تركي آل الشيخ – تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين
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زوج نانسي عجرم يحذر: هؤلاء سيدفعون الثمن غالي

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أمال ماهر تروج لألبومها الجديد بـ«فيديو»

روجت الفنانة أمال ماهر لألبومها الجديد ونشرت فيديو عبر حسابها على تويتر، وهي تقف في الاستوديو لتسجيل إحدى أغنيات الألبوم. وعلقت: "قريبا، ألبوم جديد، 2020". أمال ماهر أختفت عن الساحة الغنائية لفترة طويلة، ولكنها عادت في نهاية عام 2018 وأعلنت عنم تقديمها ألبوم «أصل الإحساس»، وتعاونت فيه مع الشعراء "تركي آل الشيخ وكتب 3 أغانٍ، خالد تاج الدين، أمير طعيمة، نادر عبدالله"، ومن الملحنين "عمرو مصطفى، وخالد عز، وتامر علي"، أما توزيع الأغاني فقام به "طارق مدكور ونادر حمدي وهاني شرارة"، وهو من إنتاج شركة "فيولين للإنتاج الفني والغنائي".
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أصالة: أنا «ضعفانة».. وبكيت كثيرا فى تصوير «شامخ»

عبرت الفنانة أصالة عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور على أغنية "شامخ" التى طرحتها منذ أيام، وقالت فى تصريحات لـ«التحرير»، أنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير للعمل، مشيرة إلى أنها لأول مرة تكون جريئة فى أدائها التمثيلي للكليبات الخاصة بها، وردت على من يقول أن الكليب مأخوذ من عمل أجنبي، وقالت أن هذا ليس دافع ليغضب الجمهور، فالتشابه وارد فى الأفكار، وعن اللوك الجديد الذي ظهرت بيه قالت "أنا ضعفانة، وبكيت كثيرا أثناء تصوير الكليب"، مشيرة إلى أن دمعتها قريبة دائما، ومشاعرها فياضة سواء فى الحزن أو الفرح.
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