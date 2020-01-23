آمال ماهر تستعد لعيد الحب بأغنية جديدة وحفل غنائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٣ م

آمال ماهر

حالة نشاط فني تعيشها الفنانة آمال ماهر، حيث بدأت تسجيل ألبومها الغنائي الجديد، كما تستعد لأطلاق أغنية منفردة من الألبوم (سينجل) في "عيد الحب 2020" بالإضافة إلى استعدادها لإحياء حفل غنائي كبير في القاهرة، ولم تكشف الفنانة آمال ماهر حتى الآن عن أي تفاصيل تخص ألبومها الجديد باستثناء نشرها منذ أيام لفيديو على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة "قريبا Soon" في نهاية الفيديو. آمال ماهر اختفت عن الساحة الغنائية لفترة طويلة، ولكنها عادت في نهاية عام 2018 وأعلنت عن تقديمها ألبوم «أصل الإحساس».

"أصل الإحساس" من إنتاج شركة "فيولين" ، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تركي آل الشيخ – تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين