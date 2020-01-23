السيسي يقدم التحية لأسرة الشهيد وائل طاحون في احتفالية الشرطة

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصافح أسرة الشهيد

قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير لأسرة العميد الشهيد وائل طاحون، مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي، حيث توجّه الرئيس لأسرة الشهيد وصافحهم. واستشهد العقيد وائل طاحون، مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي، بطلقات إرهابيين، أثناء خروجه من منزله بحى النعام بالمطرية في عام 2015. جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفالية عيد الشرطة الـ68 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ووضع الرئيس السيسى إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، لدى وصوله إلى أكاديمية الشرطة اليوم الخميس.



