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السيسي يقدم التحية لأسرة الشهيد وائل طاحون في احتفالية الشرطة

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي يصافح أسرة الشهيد
الرئيس عبد الفتاح السيسي يصافح أسرة الشهيد
قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير لأسرة العميد الشهيد وائل طاحون، مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي، حيث توجّه الرئيس لأسرة الشهيد وصافحهم. واستشهد العقيد وائل طاحون، مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي، بطلقات إرهابيين، أثناء خروجه من منزله بحى النعام بالمطرية في عام 2015. جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفالية عيد الشرطة الـ68 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
ووضع الرئيس السيسى إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، لدى وصوله إلى أكاديمية الشرطة اليوم الخميس.

أمطار-غزيرة (1)

غدا طقس مائل للبرودة وأمطار ورياح على القاهرة الكبرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد غدا الجمعة القاهرة الكبرى، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، فيما يشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة واضطراب فى الملاحة البحرية.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية: الإستراتيجية الأمنية ترتكز على الضربات الاستباقية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلالها أن "مسيرة العمل الوطنى تمضى بقيادتكم الحكيمة نحو التقدم والتنمية والرخاء لتتجدد معها طاقات العملِ والعطاء والفداء، وسيبقى رجال الشرطةِ على عهدهم يجددون العزمَ في كل يوم".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة، وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. ويشهد السيسي اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة. وكان الرئيس وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وكان برفقة الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
الرئيس-السيسى

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وكان برفقة الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. كان السيسي، وصل مقر أكاديمية الشرطة، حيث عزف حرس الشرف، الموسيقى العسكرية للسلام الوطني.
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الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ الشعب المصري والعالم بالعام الجديد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم، إذ قال السيسي في تدوينة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم. كل عام وأنتم بخير». وأوفد الرئيس السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.
جامعة-الاسكندرية

جامعة الإسكندرية: ميكنة الامتحانات.. وإجراءات خاصة

أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انتظمت بدءً من اليوم السبت، كما اطمأن على تجهيز كل قاعات الامتحانات في الكليات المختلفة، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب، ومواعيدها، وتوقيتاتها، وأماكنها، والانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات، وتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان في نفس اليوم مع تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه، خلال انعقاد مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة اليوم.
مقبرة-توت-عنخ-امون

انتهاء ترميم تابوت توت عنخ آمون خلال شهرين

صرح الدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، اليوم السبت، بأنه تم الانتهاء من وضع 95% من "الفاترينات" الخاصة بمقتنيات الملك توت عنخ آمون، والبالغ عددها 104 "فاترينات"، وستعرض آثار توت عنخ آمون مجتمعة والتي يبلغ عددها 5 آلاف قطعة، لأول مرة في مكان واحد في قاعتين بالمتحف مساحتهما 7200 متر، مضيفا أنه سيصاحب عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف، عروض "سينما بوكس" لعرض أفلام وثائقية تحكي قصة اكتشاف المقبرة، وتسليط الضوء على شخصيات معينة، لعبت دورا مهما فى اكتشاف المقبرة.
زراعة (3)

النواب:نقص وعي الفلاحين بمخاطر المبيدات يودي بحياتهم

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، في بيان له، اليوم السبت، إن جميع المبيدات لها أثرها السلبي على المزارعين، وينجم عن استخدامها تعرضهم للأمراض والإصابات تصل إلى حد الوفاة، بالإضافة إلى عدم الوعي الكافي للمزارعين بالاستخدام الأمثل للمبيدات، واتباع الإرشادات في التعامل مع هذه المواد، إذ أن هناك العديد من الدراسات التي أكدت الارتباط بين كثرة التعرض للمبيدات والإصابة بمرض الشلل الرعاش، مشيرا إلى دراسة مصرية ألمانية أكدت أن التعرض المفرط للمبيدات يزيد من خطر إصابة المزارعين بمرض الشلل الرعاش.
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