وزير الداخلية: الإستراتيجية الأمنية ترتكز على الضربات الاستباقية

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م

وزير الداخلية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلالها أن "مسيرة العمل الوطنى تمضى بقيادتكم الحكيمة نحو التقدم والتنمية والرخاء لتتجدد معها طاقات العملِ والعطاء والفداء، وسيبقى رجال الشرطةِ على عهدهم يجددون العزمَ في كل يوم".

واستعرض وزير الداخلية إنجازات الشرطة المصرية في مواجهة صور النشاط الإجرامى والإرهابي، فضلا عن الوعى التام بحجم التهديدات التى تحيط بالوطن وأهمية تطوير الإمكانيات المادية وتحفيز الطاقات البشرية، لمواكبة الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، كما استعرض الوزير محاور الإستراتيجية الأمنية. وقال وزير الداخلية،