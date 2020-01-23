وزير الداخلية: الإستراتيجية الأمنية ترتكز على الضربات الاستباقية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلالها أن "مسيرة العمل الوطنى تمضى بقيادتكم الحكيمة نحو التقدم والتنمية والرخاء لتتجدد معها طاقات العملِ والعطاء والفداء، وسيبقى رجال الشرطةِ على عهدهم يجددون العزمَ في كل يوم".
واستعرض وزير الداخلية إنجازات الشرطة المصرية في مواجهة صور النشاط الإجرامى والإرهابي، فضلا عن الوعى التام بحجم التهديدات التى تحيط بالوطن وأهمية تطوير الإمكانيات المادية وتحفيز الطاقات البشرية، لمواكبة الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، كما استعرض الوزير محاور الإستراتيجية الأمنية.
وقال وزير الداخلية،
واستعرض وزير الداخلية إنجازات الشرطة المصرية في مواجهة صور النشاط الإجرامى والإرهابي، فضلا عن الوعى التام بحجم التهديدات التى تحيط بالوطن وأهمية تطوير الإمكانيات المادية وتحفيز الطاقات البشرية، لمواكبة الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، كما استعرض الوزير محاور الإستراتيجية الأمنية.
وقال وزير الداخلية، إن احتفالنا اليوم يوافق الذكرى الـ68 لمعركة الإسماعيلية المجيدة.
وأضاف أنه تضاعفت مخاطر الإرهاب بعد أن صار أداة صريحة لإدارة الصراعات، وأن الإستراتيجية الأمنية ترتكز على الضربات الاستباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية.
وعرضت وزارة الداخلية تقريراً يبرز جهودها على مدار عام لحفظ الأمن وحماية المواطنين، وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، وأبرز التقرير نجاح الداخلية في تطهير 57 بؤرة إرهابية، فضلاً عن ضبط 2 طن هيروين و3 أطنان حشيش وملاحقة التشكيلات العصابية مما أدى لتراجع الجريمة.
وأظهر التقرير نجاح الداخلية في ملاحقة جرائم الأموال العامة والتهرب الضريبي والاختلاسات وضبط جرائم بقيمة 81 مليار جنيه.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة الـ68 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي عددًا من ضباط الشرطة.