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وزير الداخلية: الإستراتيجية الأمنية ترتكز على الضربات الاستباقية

٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلالها أن "مسيرة العمل الوطنى تمضى بقيادتكم الحكيمة نحو التقدم والتنمية والرخاء لتتجدد معها طاقات العملِ والعطاء والفداء، وسيبقى رجال الشرطةِ على عهدهم يجددون العزمَ في كل يوم".
واستعرض وزير الداخلية إنجازات الشرطة المصرية في مواجهة صور النشاط الإجرامى والإرهابي، فضلا عن الوعى التام بحجم التهديدات التى تحيط بالوطن وأهمية تطوير الإمكانيات المادية وتحفيز الطاقات البشرية، لمواكبة الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، كما استعرض الوزير محاور الإستراتيجية الأمنية. وقال وزير الداخلية،
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أمطار-غزيرة (1)

غدا طقس مائل للبرودة وأمطار ورياح على القاهرة الكبرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد غدا الجمعة القاهرة الكبرى، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، فيما يشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة واضطراب فى الملاحة البحرية.
السيسي

السيسي يقدم التحية لأسرة الشهيد وائل طاحون في احتفالية الشرطة

قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير لأسرة العميد الشهيد وائل طاحون، مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي، حيث توجّه الرئيس لأسرة الشهيد وصافحهم. واستشهد العقيد وائل طاحون، مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي، بطلقات إرهابيين، أثناء خروجه من منزله بحى النعام بالمطرية في عام 2015. جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفالية عيد الشرطة الـ68 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة، وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. ويشهد السيسي اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة. وكان الرئيس وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وكان برفقة الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
الرئيس-السيسى

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وكان برفقة الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. كان السيسي، وصل مقر أكاديمية الشرطة، حيث عزف حرس الشرف، الموسيقى العسكرية للسلام الوطني.
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الرئيس-السيسى

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وكان برفقة الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. كان السيسي، وصل مقر أكاديمية الشرطة، حيث عزف حرس الشرف، الموسيقى العسكرية للسلام الوطني.
احمد -موسى

أحمد موسى: العناصر الإرهابية في الداخل تحت المتابعة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عطوة كنانة، وصف العناصر الإرهابية بالسباع، وطالبهم بمتابعة صفحات الجوكر لتلقي الأوامر، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية كل أعمالها قائمة على السلاح والعنف. وقال «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك مخطط للجماعة لكسر جهاز الشرطة في ذكرى 25 يناير، من خلال محادثات مسربة لعناصر الإخوان على جروب ما يسمى «الحركة الشعبية الإرهابية»، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان الإرهابية يقومون باتباع أوامر الجوكر وهو عطوة كنانة.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

وزير الأوقاف: الأمن والتنمية يرتبطان بالقضاء على الإرهاب والتطرف

قال وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، انه لا أمن ولا بناء ولا تنمية دون القضاء على الإرهاب والتطرف. وأضاف خلال كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العلماء الأفارقة اليوم الثلاثاء في قصر المرابطون في العاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني- أن الإرهاب لا وطن له ولا دين له، وسيكتوي بناره كل من دعمه وكل من أسس له أو جامله. وحذر الوزير خلال المؤتمر الذي ينظم تحت عنوان "الإسلام في إفريقيا: التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال"، من مخاطر الفوضى والهدم والإفساد والتخريب، وحث على فضائل البناء والتعمير والتنمية.
عبد الهادي القصبي

«تضامن البرلمان»: الشباب ركيزة التنمية وأساس مكافحة الإرهاب

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أهمية التواصل مع الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لمكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، على هامش اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب مع وفد من قيادات شباب مبادرة "رؤية مصر 2030" لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
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