رموز مصرية وقماش فاخر.. انطلاق مجموعة زهير مراد2020

كان العرض ممتلئًا بأثوابٍ من الجلد مع أقمشة رائعة مثل الساتان والشيفون، مرصعة بالترتر، مع أكتاف مبطنة مثيرة، وسترات مزينة بالكري،ستال الفاخر
في كل عام ننتظر بيوت الأزياء العالمية، لكى تطل علينا بأفكار مدهشة، تعرض من خلال الفساتين، خاصة في المواسم.
وأمس تزينت مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة ربيع 2020 لمصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، الذي يتميز دائمًا بطابع خاص، وظهر ذلك منذ إطلاق مجموعته الأولى في العاصمة البريطانية روما ضمن أسبوع الموضة، وكانت تعرف بـ"الهوت كوتور"، أما مجموعة ربيع 2020، فتتميز بحقبة زمنية رائعة تعود إلى آلاف السنين، وهي الحضارة الفرعونية، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "wwd".
قدم زهير أمس الأربعاء، مجموعة رائعة من الفساتين، اعتمد في تنفيذها على أفكار مستوحاة من الحضارة الفرعونية القديمة، كانت بالفعل إطلالة مميزة، وبالرغم من أن الفساتين الفرعونية أو التي يغلب عليها الطابع القديم تم تصميما عدة مرات، إلا أنها ما زالت تخطف الأضواء في كل مرة تعرض بها، الذي ميز زهير في مجموعته
قدم زهير أمس الأربعاء، مجموعة رائعة من الفساتين، اعتمد في تنفيذها على أفكار مستوحاة من الحضارة الفرعونية القديمة، كانت بالفعل إطلالة مميزة، وبالرغم من أن الفساتين الفرعونية أو التي يغلب عليها الطابع القديم تم تصميما عدة مرات، إلا أنها ما زالت تخطف الأضواء في كل مرة تعرض بها، الذي ميز زهير في مجموعته استخدام بعض من الرموز التي تشير إلى الحضارة، على سبيل المثال ظهرت بعض الفساتين مزينة بصقر ممتد حول الصدر أو أسفله، مع توجيه الجناحات إلى القدمين، وغيرها من الرموز المصرية القديمة.
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وبالنسبة للأزياء العصرية المقدمة لربيع 2020، توجد قطع متنوعة من "الجامب سوت" والسترات، إضافة إلى مجموعة السراويل القصيرة، مع استخدام الترتر بشكل ملحوظ، وقبل العرض، قام مراد بتزيين فستان الأميرة المصنوع من الجاكا الذهبي الفاخر، ببعض من الرموز المصرية من مختلف الأشكال والأحجام، مما جعل مجموعته حديث الساعة، فكل قطعة تتحدث عن نفسها من روعة التصميم، حيث ضمت المجموعة 70 فستانًا، ووفقًا لـ مجلة"vogue"، استوحى زهير أيضًا تصميمات من ملكات مصر القديمة، واعتمد على الألوان التي كانت تميز فساتينهن مثل الأحمر والنحاسي والذهبي والأزرق، إضافة إلى الزخارف والأحجار.
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وفقًا لـ"arabnews"، في المجموعات الحديثة، كان يعتمد زهير بشكل كلي على الإمبراطورية الروسية، والثقافة الأمريكية والحياة البحرية، ولكن في يوم الأربعاء قرر أن يرجع بالزمن، وما يلي بعض من الفساتين التي ظهرت في مجموعة زهير مراد:
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مع الأجواء الرائعة لفندق قصر بوتوكي السابق الذي يعود إلى القرن التاسع عشر في باريس كخلفية لأحدث عروض الأزياء النسائية التي أطلق عليها اسم العلامة التجارية لربيع 2020 ، أبدى المصمم اللبناني تحية رائعة لمصر القديمة.
أشار مراد إلى أن المجموعة مرصعة بالترتر والخرز الأحمر والأرجواني، الذي اتخذ شكل الكتابة الهيروغليفية واللوحات والمقبرة والجعران والنسور، من المؤكد أن حاضري العرض كانوا ينظرون بدهشة وإعجاب، نتيجة للمزج الرائع الذي نجح مراد في إبداعه.
كان العرض ممتلئًا بأثواب من الجلد مع أقمشة رائعة مثل الساتان والشيفون، مرصعة بالترتر، مع أكتاف مبطنة مثيرة، وسترات مزينة بالكريستال، إضافة إلى أن بعض الفساتين كانت مصنوعة من الحرير المطرز، و توجد قطعات أخرى من الشيفون الشفاف، وحتى العروس التي ظهرت خلال العرض، تبدو كأنها ملكة مصرية، كانت ترتدي غطاء للرأس مرصعا بالجواهر، ستشعر وكأن كليوباترا هي من تسير، نتيجة لروعة التصميم والخامات.
من المؤكد أن هذه التصميمات ستنال نجاحًا كبيرًا، وإقبالًا من المشاهير حول العالم، لما عكسته من رقي في التصميم، نتيجة لاستخدام مواد فاخرة، وسوف تكون نقطة تحول في تاريح المصمم زهير مراد، ولكن هل ستطرح مجموعة أخرى منافسة؟
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