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رموز مصرية وقماش فاخر.. انطلاق مجموعة زهير مراد2020

كان العرض ممتلئًا بأثوابٍ من الجلد مع أقمشة رائعة مثل الساتان والشيفون، مرصعة بالترتر، مع أكتاف مبطنة مثيرة، وسترات مزينة بالكري،ستال الفاخر
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م
مجموعة زهير
مجموعة زهير
في كل عام ننتظر بيوت الأزياء العالمية، لكى تطل علينا بأفكار مدهشة، تعرض من خلال الفساتين، خاصة في المواسم. وأمس تزينت مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة ربيع 2020 لمصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، الذي يتميز دائمًا بطابع خاص، وظهر ذلك منذ إطلاق مجموعته الأولى في العاصمة البريطانية روما ضمن أسبوع الموضة، وكانت تعرف بـ"الهوت كوتور"، أما مجموعة ربيع 2020، فتتميز بحقبة زمنية رائعة تعود إلى آلاف السنين، وهي الحضارة الفرعونية، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "wwd".
قدم زهير أمس الأربعاء، مجموعة رائعة من الفساتين، اعتمد في تنفيذها على أفكار مستوحاة من الحضارة الفرعونية القديمة، كانت بالفعل إطلالة مميزة، وبالرغم من أن الفساتين الفرعونية أو التي يغلب عليها الطابع القديم تم تصميما عدة مرات، إلا أنها ما زالت تخطف الأضواء في كل مرة تعرض بها، الذي ميز زهير في مجموعته
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البشرة-الحساسة

زبدة الشيا.. تحارب الشيخوخة والشعر المجعد

تحتاج البشرة إلى عناية خاصة في فصل الشتاء، وذلك لأنها تتعرض للجفاف والاحمرار، بجانب المشكلات الجلدية الأخرى، وليس ذلك فقط، بل ينصح أيضًا بتطبيق ماسكات طبيعية غنية بالمكونات الطبيعية، التي تساعد في حماية البشرة من التلف، مثل ماسك زيت الزيتون والترمس، كما أن العسل وماء الورد فعال بشكل كبير، حيث يعتبر العسل عامل مطهر، يعمل على التخلص من الباكتيريا المسببة لحب الشباب، وآخر ما توصل إليه خبراء التجميل أن زبدة الشيا تحمي الوجه في الشتاء، نقلًا عن "boldsky".
ماسكات الفواكه

شرائح الكمثرى والتفاح.. ماسكات طبيعية للبشرة الجافة

ما زالت البشرة الجافة إحدى المشكلات التي تواجهنا في فصل الشتاء، لذا يوصي خبراء التجميل بتغيير روتين العناية بالبشرة، على سبيل المثال استخدام الزيوت الحيوية، لأنها تتفاعل مع جفاف الجلد بشكل كبير، وتمنحك بشرة نضرة كزيت الزيتون، والبعض الآخر ينصح باستخدام مرطبات، كما نالت الماسكات الطبيعية مكانة كبيرة، في التخلص من التشققات والالتهابات. وآخر ما تم التوصل إليه "ماسكات قطع الفواكه"، كوضع خليط من شرائح الكيوي والتفاح والموز على الوجه، وذلك نقلًا عن "boldsky".
الزبادي

"الزبادي".. من طعام صحي إلى ماسك سحري لمشكلات البشرة

بشرة المرأة هي سر جمالها، لذا تحرص دائمًا على تطبيق كل ما هو جديد، للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب، ومن أكثر الآليات المستخدمة في عالم التجميل "الماسكات الطبيعية"، فيعتبر الزبادي من أكثر المكونات المهمة التي يجب إدراجها، عند التفكير في عمل ماسك للبشرة، لأنه غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الالتهابات، ومكافحة حب الشباب، كما تمنح البشرة الملمس المرجو، لذا يجب خلط الزبادي مع الخيار، أو الترمس المطحون، نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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