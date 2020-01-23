رموز مصرية وقماش فاخر.. انطلاق مجموعة زهير مراد2020

كان العرض ممتلئًا بأثوابٍ من الجلد مع أقمشة رائعة مثل الساتان والشيفون، مرصعة بالترتر، مع أكتاف مبطنة مثيرة، وسترات مزينة بالكري،ستال الفاخر

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م

مجموعة زهير

في كل عام ننتظر بيوت الأزياء العالمية، لكى تطل علينا بأفكار مدهشة، تعرض من خلال الفساتين، خاصة في المواسم. وأمس تزينت مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة ربيع 2020 لمصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، الذي يتميز دائمًا بطابع خاص، وظهر ذلك منذ إطلاق مجموعته الأولى في العاصمة البريطانية روما ضمن أسبوع الموضة، وكانت تعرف بـ"الهوت كوتور"، أما مجموعة ربيع 2020، فتتميز بحقبة زمنية رائعة تعود إلى آلاف السنين، وهي الحضارة الفرعونية، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "wwd".

قدم زهير أمس الأربعاء، مجموعة رائعة من الفساتين، اعتمد في تنفيذها على أفكار مستوحاة من الحضارة الفرعونية القديمة، كانت بالفعل إطلالة مميزة، وبالرغم من أن الفساتين الفرعونية أو التي يغلب عليها الطابع القديم تم تصميما عدة مرات، إلا أنها ما زالت تخطف الأضواء في كل مرة تعرض بها، الذي ميز زهير في مجموعته