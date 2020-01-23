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ياسمين رئيس تنشر صور كواليس مشهد الغرق بـ«لص بغداد»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٠ م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا لها أثناء التدريبات على مشهد الغرق بفيلم لص بغداد والذي تقوم فيه بدور البطولة بشخصية سلمى سليمان، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت على الصورة "تدريبات مشهد الغرق من أجمل وأصعب المشاهد في الفيلم لص بغداد، في جميع السينمات مستنية رأيكم في #سلمى_سليمان" وتظهر ياسمين رئيس في الصور وهي ترتدي بدلة الغطس وتقوم بالتدريب مع مجموعة من الخبراء. منذ أيام حضرت ياسمين العرض الخاص لفيلمها لص بغداد مع أبطال العمل محمد إمام ومحمد عبد الرحمن وفتحي عبد الوهاب والذي يعتبر أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس.
يدور الفيلم حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز. وتحدثت ياسمين رئيس فى تصريحات صحفية عن دورها في العمل وقالت إنها تقدم شخصية سلمى سليمان المهوسة بالتاريخ والتي تتورط مع شخصية يوسف الذي يقدمها محمد
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أشرف زكي: خالد النبوي بصحة جيدة وسيخرج قريبا (فيديو)

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان خالد النبوي، الذي أصيب بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى أمس واضطرته إلى تركيب دعامة للقلب، بصحة جيدة وسيخرج قريبًا. وأضاف زكي، خلال اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن «النبوي» تعالج على حسابه ونفقته الخاصة وتكفل بكل شيء، مؤكدًا أن «النقابة من المستحيل أن تتأخر عن أي شيء وتحت أمر أي فنان»، معاتبًا وسائل الإعلام التي تتاجر ببعض الحالات الصحية لبعض الفنانين، وتستغل هذه الأمور لمهاجمة النقابة بعدم تقديمها الدعم اللازم.
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محمد إمام عن مشاهد برومو لص بغداد: اللى جاى مجاش زيه

علق الفنان محمد إمام عن تخطي البرومو الدعائي لفيلمه لص بغداد 18 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وكتب عبر حسابه على "تويتر"، :"الإعلان الرسمي لفيلم لص بغداد يتخطى 18 مليون مشاهدة، كأعلى مشاهدة لإعلان فيلم مصري، اللي جاي مجاش زيه". استقر صناع فيلم "لص بغداد" على طرح العمل في موسم منتصف العام الدراسي، 22 يناير الجاري، بعد خروجه من سباق عيد الأضحى الماضي. فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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ياسمين رئيس مهووسة بالتاريخ في «لص بغداد»

تحدثت ياسمين رئيس فى تصريحات صحفية عن دورها في فيلما الجديد "لص بغداد" وقالت أنها تقدم شخصية سلمى سليمان المهووسة بالتاريخ والتي تتورط مع شخصية يوسف الذي يقدمها محمد إمام في الفيلم للوصول للكنز المفقود، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية جديدة عليها من خلال العمل وبها الكثير من التفاصيل، موضحة أن شخصية سلمى سليمان لها أسلوبها الخاص، إلى جانب الطريقة الكوميدية التى تحاول أن تعبر عنها بطريقتها، مؤكدة أن الجمهور سيحب الشخصية ويهتم بها عندما يرى أول مشهد فى العمل.
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