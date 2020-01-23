ياسمين رئيس تنشر صور كواليس مشهد الغرق بـ«لص بغداد»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٠ م

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا لها أثناء التدريبات على مشهد الغرق بفيلم لص بغداد والذي تقوم فيه بدور البطولة بشخصية سلمى سليمان، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت على الصورة "تدريبات مشهد الغرق من أجمل وأصعب المشاهد في الفيلم لص بغداد، في جميع السينمات مستنية رأيكم في #سلمى_سليمان" وتظهر ياسمين رئيس في الصور وهي ترتدي بدلة الغطس وتقوم بالتدريب مع مجموعة من الخبراء. منذ أيام حضرت ياسمين العرض الخاص لفيلمها لص بغداد مع أبطال العمل محمد إمام ومحمد عبد الرحمن وفتحي عبد الوهاب والذي يعتبر أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس.

يدور الفيلم حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز. وتحدثت ياسمين رئيس فى تصريحات صحفية عن دورها في العمل وقالت إنها تقدم شخصية سلمى سليمان المهوسة بالتاريخ والتي تتورط مع شخصية يوسف الذي يقدمها محمد