سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مخاوف بالعراق بعد تهديد حزب الله لصالح من مقابلة ترامب

تهديدات حزب الله للرئيس العراقي من لقاء ترامب أثارت جدلا كبيرا في العراق وسط مطالبات بإنهاء تسلط الميليشيات المسلحة على القرار الرسمي للدولة.
تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م
الرئيس العراقي
الرئيس العراقي
لم يبال الرئيس العراقي برهم صالح لتهديد ميليشيات مسلحة له بشأن لقائه الرئيس الأمريكي، حيث هددت كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران، الرئيس بمنعه من دخول العاصمة بغداد، في حال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذبك على وقع التوترات بين واشنطن وطهران. الرئيس العراقي تجاهل كل تلك التهديدات والتقى أمس ترامب على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي، فقد أجرى ترامب محادثات مع صالح، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، على هامش قمة دافوس بسويسرا أمس، وهيمن على المحادثات موضوع الوجود الأمريكي في العراق، وشكل العلاقة المستقبلية بين البلدين.
تضارب البيانات كان هناك اختلاف بين البيانات الرسمية الصادرة عن الجانبين الأمريكي والعراقي بشأن المحادثات ، فقد أكد البيت الأبيض أن ترامب والرئيس العراقي اتفقا على ضرورة الحفاظ على "الشراكة الأمنية" بين البلدين، وأكد البيت الأبيض في بيان له، أن ترامب اتفق مع نظيره العراقي في دافوس على ضرورة الحفاظ على
اقرأ المزيد
المظاهرات- في- لبنان (3)

بسبب تشكيل الحكومة.. موجهات بين الأمن والمحتجين في لبنان

اندلعت، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية بيروت، عقب إعلان تفاصيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، واستخدمت قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن محيط مجلس النواب اللبناني، كما عززت القوات انتشارها وسط العاصمة اللبنانية، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف مع تصاعد حدة التظاهرات. وأعلن أمس ، الحكومة اللبنانية الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها، إذ تشغل النساء ست وزارات هي: الدفاع والإعلام والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب، بحسب سكاي نيوز.
حسان دياب

«بينهم 6 نساء».. حسان دياب يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الثلاثاء، الحكومة الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، والتي جاءت بعد أكثر من شهر من المفاوضات المتعثرة، وسط تظاهرات شعبية مستمرة رافضة لمبدأ المحاصصة في الحكومة، إذ تتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها. وقال دياب في مؤتمر صحفي: «جئت مسلحا بالدستور ووضعت معايير محددة لفريق العمل الحكومي، وقد واجهنا الكثير من الصعوبات في بلد ليس فيه إحصاءات علمية كافية»، متابعًا: «وصلنا لتشكيل أول حكومة في تاريخ لبنان تجتمع فيها مواصفات متميزة لمواجهة ظروف استثنائية، وبسرعة قياسية».
تمرد في السودان

5 قتلى و22 جريحا في هجوم مسلح على عُرس في السودان

قُتل 5 أشخاص وجُرح 22 آخرون، في هجوم شنه مسلحان على عُرس في معسكر "سيلو" للنازحين بمحلية "مرشنج" بولاية جنوب دارفور "جنوب غرب السودان".
قصف-سوريا

إصابة 3 مدنيين سوريين في قصف صاروخي بمدينة حلب

قتل 3 مدنيين سوريين نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حيي جمعية الزهراء وحلب الجديدة بمدينة حلب.
اقرأ المزيد من الأخبار
دونالد-ترامب (5)

ترامب يقرر إدراج دول جديدة بـ«حظر السفر»: حتى تكون أمريكا آمنة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إدارته ستضيف بعضًا من الدول على قائمة البلدان التي يحظر على مواطنيها دخول الأراضي الأمريكية أو يخضعون لقيود مشددة للسفر إلى الولايات المتحدة، وقال في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته سويسرا، حيث شارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "سنضيف بضعة بلدان إلى القائمة، علينا على أن نكون آمنين، بلدنا يجب أن يكون آمنًا"، مضيفًا: "سنعلن أسماء البلدان في وقت قصير جدًّا"، وفقا لقناة الحرة.
الهجوم الايراني

هل تعمدت إيران عدم وقوع خسائر في هجوم «عين الأسد»؟

"كل شيء على ما يرام"، بهذه الكلمات علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الصاروخي الذي قام به الحرس الثوري الإيراني، الذي استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بالعراق، ردا على العملية التي نفذتها الولايات المتحدة يوم 3 يناير الجاري قرب مطار بغداد، وأسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري قاسم سليماني. حمل الهجوم الإيراني العديد من علامات الاستفهام، نظرا لعدم وقوع أي خسائر بين صفوف القوات الأمريكية خلال هذه العملية، وذهبت العديد من التكهنات إلى أن إيران لم ترغب في عدم سقوط ضحايا خلال تلك العملية
ترامب (1)

ترامب: فرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية، وذلك خلال كلمة وجهها للأمريكيين مساء اليوم، إذ قال ترامب: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني»، مشيرًا إلى أن إدارته ستواصل دراسة الخيارات الأخرى للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، مضيفًا: «هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها»، متابعًا: «خلال الأشهر الأخيرة وحدها، احتجزت إيران سفنا في المياه الدولية، وشنت هجوما غير مبرر على السعودية وأسقطت طائرتين مسيرتين».
مايك-بومبيو

بومبيو: «سليماني» كان على علاقة بالجماعات الإرهابية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال تواجده في بغداد، بناء على معلومات استخبارية دقيقة، لافتا إلى أن الأخير لم يكن في العراق في مهمة دبلوماسية. وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت سيارة تقل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية، بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتله وأثار سلسلة من التهديدات الإيرانية، ومن الميليشيات الموالية لها، للولايات المتحدة ولدول في المنطقة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]