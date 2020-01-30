الشوكولاتة البيضاء VS الداكنة.. اعرف الفرق والفوائد

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م

أنواع الشوكولاتة

يقول خبراء التغذية، إن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، يؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل مرض السكري وأمراض القلب، لكن جاءت بعض الدراسات الحديثة منادية بأهمية الشوكولاتة، خاصة الداكنة منها، في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى التحكم في ضغط الدم، إذ يجب تناولها بكميات معتدلة، فالأطعمة الطبيعية تعد أكثر فاعلية بشكل كبير من الأدوية الكيميائية، بحسب ما ذكر موقع "timesofindia".. لكن هل تختلف الشوكولاتة الداكنة عن الشوكولاتة البيضاء؟

الشوكولاتة البيضاء غنية بالحليب والزبدة مما يجعل قوامها ناعمًا ودسمًا، وبالتالي مذاقها أفضل من الشوكولاتة الداكنة بالنسبة للعديد من الأشخاص. على الجانب الآخر، الشوكولاتة الداكنة غنية بالكاكاو، الذي يعمل على نكهة "الشوكولاتة" مما يجعلها سميكة، ومذاقها مر لبعض من الأشخاص، ومع ذلك، يمكن إضافة نكهات مثل