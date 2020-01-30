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الشوكولاتة البيضاء VS الداكنة.. اعرف الفرق والفوائد

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م
أنواع الشوكولاتة
أنواع الشوكولاتة
يقول خبراء التغذية، إن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، يؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل مرض السكري وأمراض القلب، لكن جاءت بعض الدراسات الحديثة منادية بأهمية الشوكولاتة، خاصة الداكنة منها، في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى التحكم في ضغط الدم، إذ يجب تناولها بكميات معتدلة، فالأطعمة الطبيعية تعد أكثر فاعلية بشكل كبير من الأدوية الكيميائية، بحسب ما ذكر موقع "timesofindia".. لكن هل تختلف الشوكولاتة الداكنة عن الشوكولاتة البيضاء؟
الشوكولاتة البيضاء غنية بالحليب والزبدة مما يجعل قوامها ناعمًا ودسمًا، وبالتالي مذاقها أفضل من الشوكولاتة الداكنة بالنسبة للعديد من الأشخاص. على الجانب الآخر، الشوكولاتة الداكنة غنية بالكاكاو، الذي يعمل على نكهة "الشوكولاتة" مما يجعلها سميكة، ومذاقها مر لبعض من الأشخاص، ومع ذلك، يمكن إضافة نكهات مثل
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احذر.. الجوع يؤثر على اتخاذ قرارات سليمة بشأن حياتك

تحتاج بعض القرارات إلى التفكير بشكل عميق، مع دراسة الموضوع من جميع النواحي، وقد يتطلب منك الأمر فترة، لكن في النهاية سوف تصل إلى القرار السليم، ويقول بعض خبراء التغذية أن الطعام يؤثر بشكل كبير على تفكيرك،، وربما تقوم ببعض الحماقات، فالشعور بالجوع يجعلك تتصرف بعشوائية، لأن عقلك مشغول بأمر آخر، وللتأكد من ذلك قام الباحثون بعمل دراسة على مجموعة من الأشخاص، للتأكد من أن الطعام يلعب دورا في اتخاذ قرار سليم، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "timesofindia".
الملح-الفلفل-الليمون

عالج التهاب الحلق والبرد بالملح والليمون والفلفل

تتميز الوصفات الطبيعية بخلط مجموعة من المكونات، كلًا منهما يحتوي على عناصر غذائية فعالة تساعد بشكل ما، على سبيل المثال يقال أن الزنجبيل بالقرفة، يعمل على محاربة السمنة والوقاية من مرض السكري والزهايمر، كما أن الليمون والنعناع مزيج رائع يساعد في التخلص من عسر الهضم، وتقوية العضلات، وتنشيط الدورة الدموية، ولكن هل سمعت مسبقًا عن خليط يتكون من الفلفل والملح والليمون؟ يعالج نزلات البرد والأنفلونزا، كما أنه يخلصك من التهاب الحلق المزعج، وذلك نقلًا عن "boldsky".
لو-مريض-بالسكر-المشروم-غذاء-مثالي

دراسة: المشروم سناك صحي لمرضى السكري

يحتاج مرضى السكري إلى نظام غذائي يحتوي على بعض من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، مع تجنب الأطعمة الغنية بمعدلات عالية من السكريات المضافة، حتى لا تحدث مضاعفات، ولكن هل يعتبر المشروم صحي لمرضى السكري؟ يعتبر من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن ادراجها في الروتين الغذائي، لأنه غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على معدل منخفض من السكر، بجانب ذلك غني بالسكريات الصحية، ومنخفض من حيث الكربوهيدرات، نقلًا عن موقع "boldsky".
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