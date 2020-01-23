رياضة

الزمالك يقيد هذا الثنائي بعد فتح الاستبدال الإفريقي

تحرير:علي الزيني ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٢ م
الزمالك
الزمالك
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن امتلاك الفريق الأول لكرة القدم، مقعدين شاغرين لاستبدالهما في قائمة الفريق التي تشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكر القدم "كاف"، بفتح الاستبدال للأندية بواقع أربعة أماكن لكل فريق، يشارك في المسابقة القارية. وأكد المصدر أن النادي سيقوم باستبدال كل من محمود عبد المنعم كهربا، الذي انتقل إلى الأهلي مؤخرًا، بعد هروبه إلى البرتغال، وأيمن حفنى خاصة وأنهما لم يشاركان مع الأبيض فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال إفريقيا
ويعد محمود جنش حارس المرمى و أحمد عيد الأقرب للقيد في القائمة بدلًا من كهربا وحفنى مع ترك الأمر للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن تحديد المقعدين خاصة إن إمام عاشور صانع ألعاب الفريق الحالى هو الآخر غير مقيد إفريقيا. وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا، من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم
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الأهلي- والنجم- الساحلي (7)

قبل مواجهة الأهلي.. النجم يعلن غياب كوليبالي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، غياب سليمان كوليبالي عن مواجهة الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا، بسبب شكوى اللاعب من بعض الأوجاع، وفقا للصفحة الرسمية للنادي، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس جاريدوعدم المجازفة باللاعب في المباراة المقبلة، شأنه شأن ماهر الحناشي الذي عاد منذ يومين إلى التمارين". وانضم كوليبالي لفريق النجم في الصيف الماضي ولم يستطع النادي قيده في قائمته بسبب أزمة رحيله عن الأهلي، حتى تم حل الأزمة والاتفاق بين الناديين على سداد غرامة الفيفا على النادي التونسي والتي تقدر مبلغ مليون و400 ألف دولار على دفعات.
تركي آل شيخ

الأهلي: لم نناقش استقالة آل الشيخ من الرئاسة الشرفية

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، بيانًا رسميًا، للرد على المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بشأن الاستقالة من الرئاسة الشرفية. وجاء البيان كالتالي: "إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، تؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، و
منتخب مصر لكرة اليد شباب (3)

منتخب مصر لكرة اليد يتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

تأهل منتخب مصر لكرة اليد، إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس، بعد الفوز على منتخب أنجولا اليوم الأربعاء، بنتيجة 33-26، وتصدر منافسات المجموعة الأولى في دور الـ8 وانتهى الشوط الأول من اللقاء لصالح منتخب الفراعنة بنتيجة 15-12، وواصل المنتخب المصري تفوقه في الشوط الثاني واستطاع أن يحسم المباراة بنتيجة 33-26، كان المنتخب المصري قد أنهى منافسات ربع النهائي في المركز الأول برصيد 6 نقاط، وحل منتخب أنجولا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، لتصعد أيضًا إلى نصف النهائي.
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محمود-علاء

محمود علاء: نسعى للفوز بجميع مباريات الدوري

أكد محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي فريقه يؤمنون بقدرتهم على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الهدف في الدوري الممتاز هو تحقيق الفوز بكافة المباريات المقبل. وتحدث علاء في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "تايم سبورتس"، قائلًا: "نمضي بخطوات ثابتة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولدينا أمل كبير هذا الموسم من أجل تحقيق البطولة، سنلعب أمام مازيمبي ونرغب في تحقيق الفوز من أجل تجاوز المجموعات والتقدم إلى المراحل النهائية من البطولة."
مران الزمالك (1)

الزمالك يواجه مازيمبي 24 يناير في دوري الأبطال

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، على تقديم مباراة الزمالك ومازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة، حيث قرر الكاف إقامة المباراة يوم 24 يناير الجاري بدلا من يوم 25 بناء على طلب اتحاد الكرة المصري. وكان قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات نفس الجولة من دور المجموعات، حيث أبلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير.
الاهلي- والهلال السوداني (4)

هل يتم إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

أغلقت السلطات الأمنية السودانية اليوم الثلاثاء، المجال الجوي لمطار الخرطوم ومنع إقلاع أو هبوط أي طائرة، وفقا لما ذكرته قناة الحدث الإخبارية، بعد إطلاق النار الذي جرى ظهر اليوم بالعاصمة الخرطوم عقب تمرد وحدة تابعة لجهاز المخابرات العامة. وأصدر الجيش السوداني بيانا على لسان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، شدد فيه على رفض القوات المسلحة السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة اليوم، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية.
كارتيرون

كارتيرون بعد التعادل مع زيسكو: فرصتنا جيدة في التأهل

وجه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للاعبي الفريق بعد التعادل مع زيسكو يونايتد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلا: "فخور باللاعبين كانوا مقاتلين في أرض الملعب ومعهم حارس المرمى، وخاصة أن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة".
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