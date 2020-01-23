الزمالك يقيد هذا الثنائي بعد فتح الاستبدال الإفريقي

تحرير:علي الزيني ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٢ م

الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن امتلاك الفريق الأول لكرة القدم، مقعدين شاغرين لاستبدالهما في قائمة الفريق التي تشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكر القدم "كاف"، بفتح الاستبدال للأندية بواقع أربعة أماكن لكل فريق، يشارك في المسابقة القارية. وأكد المصدر أن النادي سيقوم باستبدال كل من محمود عبد المنعم كهربا، الذي انتقل إلى الأهلي مؤخرًا، بعد هروبه إلى البرتغال، وأيمن حفنى خاصة وأنهما لم يشاركان مع الأبيض فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال إفريقيا

ويعد محمود جنش حارس المرمى و أحمد عيد الأقرب للقيد في القائمة بدلًا من كهربا وحفنى مع ترك الأمر للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن تحديد المقعدين خاصة إن إمام عاشور صانع ألعاب الفريق الحالى هو الآخر غير مقيد إفريقيا. وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا، من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم

ويعد محمود جنش حارس المرمى و أحمد عيد الأقرب للقيد في القائمة بدلًا من كهربا وحفنى مع ترك الأمر للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن تحديد المقعدين خاصة إن إمام عاشور صانع ألعاب الفريق الحالى هو الآخر غير مقيد إفريقيا.



وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا، من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بفتح الاستبدال بقوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير، بواقع 4 لاعبين لكل ناد، وذلك بناءً على طلب الأندية المُشاركة فى البطولات الأفريقية، بشرط ألا يكون اللاعب المقرر قيده لم يشارك مع في أي فريق في البطولة الأفريقية، بالاضافة إلى أن يكون اللاعب الذي سيتم استبداله وسيخرج من القائمة لم يشارك في أي مباراة مع فريقه في البطولة.



