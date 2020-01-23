رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. النجم يعلن غياب كوليبالي

تحرير:علي الزيني ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٧ م
النجم الساحلي
النجم الساحلي
أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، غياب سليمان كوليبالي عن مواجهة الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا، بسبب شكوى اللاعب من بعض الأوجاع، وفقا للصفحة الرسمية للنادي، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس جاريدوعدم المجازفة باللاعب في المباراة المقبلة، شأنه شأن ماهر الحناشي الذي عاد منذ يومين إلى التمارين". وانضم كوليبالي لفريق النجم في الصيف الماضي ولم يستطع النادي قيده في قائمته بسبب أزمة رحيله عن الأهلي، حتى تم حل الأزمة والاتفاق بين الناديين على سداد غرامة الفيفا على النادي التونسي والتي تقدر مبلغ مليون و400 ألف دولار على دفعات.
وشارك كوليبالي خلال مواجهة النجم الأخيرة، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني، والتي انتهت بفوز الفريق التونسي، بهدفين لهدف. ويتصدر فريق النجم الساحلي ترتيب مجموعة الأحمر في دوري أبطال إفريقيا بتسع نقاط، بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني، ويأتي الهلال السوداني
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الزمالك يقيد هذا الثنائي بعد فتح الاستبدال الإفريقي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن امتلاك الفريق الأول لكرة القدم، مقعدين شاغرين لاستبدالهما في قائمة الفريق التي تشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكر القدم "كاف"، بفتح الاستبدال للأندية بواقع أربعة أماكن لكل فريق، يشارك في المسابقة القارية. وأكد المصدر أن النادي سيقوم باستبدال كل من محمود عبد المنعم كهربا، الذي انتقل إلى الأهلي مؤخرًا، بعد هروبه إلى البرتغال، وأيمن حفنى خاصة وأنهما لم يشاركان مع الأبيض فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال إفريقيا
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الأهلي: لم نناقش استقالة آل الشيخ من الرئاسة الشرفية

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هل يتم إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

أغلقت السلطات الأمنية السودانية اليوم الثلاثاء، المجال الجوي لمطار الخرطوم ومنع إقلاع أو هبوط أي طائرة، وفقا لما ذكرته قناة الحدث الإخبارية، بعد إطلاق النار الذي جرى ظهر اليوم بالعاصمة الخرطوم عقب تمرد وحدة تابعة لجهاز المخابرات العامة. وأصدر الجيش السوداني بيانا على لسان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، شدد فيه على رفض القوات المسلحة السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز المخابرات العامة اليوم، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية.
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أحمد ناجي: سيارتي تحولت إلى «حمار» في الأهلي

أعرب أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سموحة، عن سعادته البالغة بعودته مرة أخرى للعمل في مجال التدريب عبر بوابة النادي السكندري، مؤكدًا أنه يحب العمل اليومي. وتحدث ناجي، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "سعيد للغاية بعودتي مرة أخرى للعمل في مجال التدريب بعد انتهاء تجربتي مع المنتخب الوطني، نسعى لتحقيق إنجاز مع سموحة، خاصة أنه يمتلك الإمكانات الفنية والإدارية التي تساعده على تحقيق ذلك، سموحة يمتلك حراسًا متميزين، على رأسهم الهاني سليمان، الذي يقدم مستويات متميزة للغاية هذا الموسم على عكس المواسم السابقة، وهذا يحسب لعماد المندوه".
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الهلال السوداني: حمادة صدقي هرب بسبب وضع الأهلي

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الأهلي يفوز على بلاتينيوم في دوري الأبطال

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