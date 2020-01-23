قبل مواجهة الأهلي.. النجم يعلن غياب كوليبالي

تحرير:علي الزيني ٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٧ م

النجم الساحلي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، غياب سليمان كوليبالي عن مواجهة الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا، بسبب شكوى اللاعب من بعض الأوجاع، وفقا للصفحة الرسمية للنادي، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس جاريدوعدم المجازفة باللاعب في المباراة المقبلة، شأنه شأن ماهر الحناشي الذي عاد منذ يومين إلى التمارين". وانضم كوليبالي لفريق النجم في الصيف الماضي ولم يستطع النادي قيده في قائمته بسبب أزمة رحيله عن الأهلي، حتى تم حل الأزمة والاتفاق بين الناديين على سداد غرامة الفيفا على النادي التونسي والتي تقدر مبلغ مليون و400 ألف دولار على دفعات.

وشارك كوليبالي خلال مواجهة النجم الأخيرة، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني، والتي انتهت بفوز الفريق التونسي، بهدفين لهدف. ويتصدر فريق النجم الساحلي ترتيب مجموعة الأحمر في دوري أبطال إفريقيا بتسع نقاط، بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني، ويأتي الهلال السوداني

وشارك كوليبالي خلال مواجهة النجم الأخيرة، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني، والتي انتهت بفوز الفريق التونسي، بهدفين لهدف.



ويتصدر فريق النجم الساحلي ترتيب مجموعة الأحمر في دوري أبطال إفريقيا بتسع نقاط، بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني، ويأتي الهلال السوداني في المركز الثالث بست نقاط.



ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي، في التاسعة مساءً يوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي الجولة الأخيرة يلاقي المارد الأحمر نظيره الهلال السوداني، فيما يلاقي الفريق التونسي نظيره بلاتينيوم.